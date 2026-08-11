¡Alerta en Olimpia! Los 5 jugadores claves que terminan contrato en diciembre de 2026

¡Alerta en el Rey de Copas! Así está el tema contractual con los jugadores más importantes de Olimpia de la Liga Nacional de Honduras.
Olimpia está pasando por un cambio estructural en su plantilla. El Rey de Copas está revolucionando con juveniles y experimentados en el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.
Pero en el León Indomable cinco jugadores importantes culminan contrato a finales de diciembre del presente año.
Uno de ellos es Édrick Menjívar, quien tendría ofertas del Club Deportivo Saprissa de Costa Rica.
Édrick Menjívar finaliza su contrato en diciembre del presente año. Saprissa quiere fichar al guardián isleño para la próxima campaña. Es el actual capitán del león.
Michaell Chirinos también finaliza contrato con el Rey de Copas al finalizar el torneo Apertura y la Copa Centroamericana de la Concacaf. Tiene 31 años de edad.
Yustin Arboleda, de 34 años de edad, es otro de los jugadores que finaliza contrato en diciembre. Anunció que este podría ser su último campeonato.
Jorge Álvarez renovó su contrato con Olimpia hasta el 2029. La Liga Deportiva Alajuelense buscaba su fichaje en la actual campaña.
Jorge Benguché se une a la lista de los jugadores que finalizan contrato con Olimpia para el mes de diciembre de 2026.
Edwin Rodríguez, uno de los jugadores importantes del león, finaliza contrato con el león en diciembre de 2026.
Onan Rodríguez, de 23 años de edad, fichó con Olimpia hasta diciembre de 2028. Es el suplente del Rey de Copas.
Carlos Emanuel Cuello es uno de los recientes fichajes del león y tiene contrato hasta el 2027.