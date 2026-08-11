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¡Alerta en Olimpia! Los 5 jugadores claves que terminan contrato en diciembre de 2026

Édrick Menjívar comanda la lista de los futbolista que finalizan contrato en diciembre de 2026.

11 de agosto de 2026 a las 11:29
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¡Alerta en el Rey de Copas! Así está el tema contractual con los jugadores más importantes de Olimpia de la Liga Nacional de Honduras.

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Olimpia está pasando por un cambio estructural en su plantilla. El Rey de Copas está revolucionando con juveniles y experimentados en el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.
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Pero en el León Indomable cinco jugadores importantes culminan contrato a finales de diciembre del presente año.
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Uno de ellos es Édrick Menjívar, quien tendría ofertas del Club Deportivo Saprissa de Costa Rica.

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Édrick Menjívar finaliza su contrato en diciembre del presente año. Saprissa quiere fichar al guardián isleño para la próxima campaña. Es el actual capitán del león.
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Michaell Chirinos también finaliza contrato con el Rey de Copas al finalizar el torneo Apertura y la Copa Centroamericana de la Concacaf. Tiene 31 años de edad.
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Yustin Arboleda, de 34 años de edad, es otro de los jugadores que finaliza contrato en diciembre. Anunció que este podría ser su último campeonato.
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Jorge Álvarez renovó su contrato con Olimpia hasta el 2029. La Liga Deportiva Alajuelense buscaba su fichaje en la actual campaña.
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Jorge Benguché se une a la lista de los jugadores que finalizan contrato con Olimpia para el mes de diciembre de 2026.
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Edwin Rodríguez, uno de los jugadores importantes del león, finaliza contrato con el león en diciembre de 2026.
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Onan Rodríguez, de 23 años de edad, fichó con Olimpia hasta diciembre de 2028. Es el suplente del Rey de Copas.

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Carlos Emanuel Cuello es uno de los recientes fichajes del león y tiene contrato hasta el 2027.
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