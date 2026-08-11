El salario que Inter Miami le ofrece a Neymar para volver a jugar con Lionel Messi

El Inter Miami coquetea con Neymar y le ofrece un millonario salario para que el brasileño vuelva a jugar con Lionel Messi y Luis Suárez, pero esta vez en el conjunto de la MLS.
Neymar podría continuar jugando al fútbol durante la temporada 2027, pese a las dudas que existen sobre su futuro. El astro brasileño todavía no define cuál será su próximo destino y tras el Mundial 2026, su carrera vuelve a estar en el centro de atención.
El delantero brasileño había dejado en duda su continuidad después de la eliminación de Brasil en el Mundial 2026. Sin embargo, en las últimas horas apareció una nueva posibilidad que podría cambiar por completo el panorama de Neymar para la próxima temporada.
De acuerdo con información publicada por Diario Marca, Neymar estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Inter Miami. El conjunto de la MLS buscaría reforzar nuevamente su plantilla con grandes figuras y el brasileño sería una de sus principales opciones.
El Inter Miami quiere mantener su política de incorporar futbolistas de primer nivel y Neymar encajaría perfectamente en ese proyecto. El brasileño continúa siendo uno de los jugadores más reconocidos del mundo y su llegada supondría un enorme impacto para la MLS.
La posibilidad de que Neymar termine jugando en Estados Unidos también abriría la puerta a un reencuentro que ilusionaría a millones de aficionados. El brasileño podría volver a compartir vestuario con dos de sus antiguos compañeros del Barcelona.
Se trata de Lionel Messi y Luis Suárez, con quienes Neymar formó una de las delanteras más temidas de la historia reciente. La famosa MSN marcó una época en Europa y ahora podría tener una nueva versión, esta vez en el fútbol de Estados Unidos.
Messi, Neymar y Suárez protagonizaron grandes noches durante su etapa juntos en el Barcelona. Por ello, la posibilidad de volver a verlos sobre un mismo terreno de juego genera enorme expectativa y podría convertirse en uno de los grandes movimientos del próximo mercado.
Para Neymar, llegar al Inter Miami también representaría la oportunidad de afrontar una nueva etapa de su carrera. La MLS podría ofrecerle un escenario diferente, con mayor exposición comercial y una exigencia deportiva distinta a la que existe en Brasil.
El fútbol estadounidense continúa creciendo en popularidad y atrayendo a grandes estrellas internacionales. Neymar podría convertirse en otro de los nombres que impulsen todavía más la competición, especialmente por su enorme cantidad de seguidores alrededor del mundo.
Además del atractivo deportivo, el aspecto económico sería otro factor importante para Neymar. La MLS suele ofrecer contratos elevados a sus principales figuras y el delantero brasileño podría recibir una propuesta acorde con su condición de estrella internacional.
El salario de Neymar en Estados Unidos podría superar los 10 millones de dólares por temporada. Esa cantidad estaría dentro de los parámetros que reciben algunas de las grandes figuras de la MLS, aunque todavía no existe una cifra oficial sobre su posible contrato.
Por ahora, cualquier negociación entre Neymar y el Inter Miami debe tomarse con cautela. Aunque la información apunta a un interés fuerte por parte del conjunto estadounidense, el fichaje todavía no estaría completamente cerrado y podrían surgir cambios.
Las próximas horas y semanas serán importantes para conocer qué decisión toma Neymar sobre su futuro. El brasileño deberá analizar las distintas opciones disponibles antes de definir si continuará en activo y, en caso de hacerlo, dónde jugará.
Si finalmente se concreta su llegada al Inter Miami, Neymar podría protagonizar uno de los movimientos más llamativos de la próxima temporada. Su posible reencuentro con Messi y Suárez convertiría nuevamente a la MSN en una gran atracción mundial.