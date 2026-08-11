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Aumenta la tragedia en Colombia: 234 muertos y 668 heridos tras el terremoto

La infraestructura hospitalaria, los aeropuertos, los servicios públicos y los sistemas de transporte también sufrieron daños importantes tras el potente terremoto.

11 de agosto de 2026 a las 09:29
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INFORME ESPECIAL: Devastador terremoto en Colombia: 169 muertos y 668 personas heridas tras nuevo dato estadístico por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

 FOTOS: AFP
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El devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia dejó hasta el momento 234 personas fallecidas y 668 heridas, según un balance preliminar divulgado este martes por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).
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La institución detalló que 165 de las víctimas mortales se concentran en las principales ciudades del país, lo que representa el 97,6 % de los fallecidos reportados hasta ahora.

 Carlos Ortega / EFE
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Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, es la ciudad con mayor número de víctimas, con un total de 85 personas muertas a consecuencia del fuerte movimiento telúrico.

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Pereira, capital de Risaralda, aparece como la segunda ciudad más afectada con 66 fallecidos, debido a su cercanía con San José del Palmar, municipio señalado como epicentro del terremoto.

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Sin embargo, las autoridades advierten que las cifras todavía son parciales, ya que el reporte no contempla las víctimas registradas en pueblos y zonas rurales de los departamentos más afectados.

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Valle del Cauca, Risaralda y Chocó enfrentan una de las situaciones más críticas, mientras continúa la búsqueda de personas que podrían permanecer atrapadas entre los escombros.

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Además, el balance conocido hasta ahora no incluye una cifra oficial de desaparecidos, pese a que numerosas familias han reportado que todavía desconocen el paradero de sus seres queridos.

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Los daños materiales también son considerables en varias regiones del centro y occidente colombiano, donde edificios, viviendas y diferentes estructuras quedaron severamente afectados.

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La infraestructura hospitalaria, los aeropuertos, los servicios públicos y los sistemas de transporte también sufrieron daños importantes tras el potente terremoto.

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Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja debido a la magnitud de la emergencia y a los daños registrados en sus respectivos territorios.

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En estas ciudades se contabilizan al menos 165 edificios colapsados, mientras los equipos de emergencia continúan realizando labores de rescate, evaluación y atención a los afectados.

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