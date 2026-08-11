Aumenta la tragedia en Colombia: 234 muertos y 668 heridos tras el terremoto

INFORME ESPECIAL: Devastador terremoto en Colombia: 169 muertos y 668 personas heridas tras nuevo dato estadístico por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).
El devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia dejó hasta el momento 234 personas fallecidas y 668 heridas, según un balance preliminar divulgado este martes por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).
La institución detalló que 165 de las víctimas mortales se concentran en las principales ciudades del país, lo que representa el 97,6 % de los fallecidos reportados hasta ahora.
Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, es la ciudad con mayor número de víctimas, con un total de 85 personas muertas a consecuencia del fuerte movimiento telúrico.
Pereira, capital de Risaralda, aparece como la segunda ciudad más afectada con 66 fallecidos, debido a su cercanía con San José del Palmar, municipio señalado como epicentro del terremoto.
Sin embargo, las autoridades advierten que las cifras todavía son parciales, ya que el reporte no contempla las víctimas registradas en pueblos y zonas rurales de los departamentos más afectados.
Valle del Cauca, Risaralda y Chocó enfrentan una de las situaciones más críticas, mientras continúa la búsqueda de personas que podrían permanecer atrapadas entre los escombros.
Además, el balance conocido hasta ahora no incluye una cifra oficial de desaparecidos, pese a que numerosas familias han reportado que todavía desconocen el paradero de sus seres queridos.
Los daños materiales también son considerables en varias regiones del centro y occidente colombiano, donde edificios, viviendas y diferentes estructuras quedaron severamente afectados.
La infraestructura hospitalaria, los aeropuertos, los servicios públicos y los sistemas de transporte también sufrieron daños importantes tras el potente terremoto.
Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja debido a la magnitud de la emergencia y a los daños registrados en sus respectivos territorios.
En estas ciudades se contabilizan al menos 165 edificios colapsados, mientras los equipos de emergencia continúan realizando labores de rescate, evaluación y atención a los afectados.