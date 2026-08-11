Marathón quiere tumbar al Antigua: así sería el 11 titular en la Copa Centroamericana

¡Marathón va por el batacazo! Así sería el posible 11 titular del conjunto verdolaga para enfrentar el Antigua de Guatemala.
PORTERO: Jonathan Rougier es el guardián titular del Marathón en los primeros partidos de la temporada. Sería el portero titular ante el Antigua.
LATERAL DERECHO: Carlos Argueta jugaría su segundo partido consecutivo en el costado derecho.
DEFENSA: Javier Rivera es uno de los hombres de hierro que tiene Marathón en la zaga defensiva.
DEFENSA: Henry Figueroa haría pareja con el panameño Javier Rivera, defensor del Marathón.
DEFENSA: José "Pajarito" Aguilera es el lateral zurdo inamovible en el 11 titular del Marathón.
VOLANTE: Brian Farioli es el armador que tiene el conjunto verdolaga. Está recuperado y sería titular ante el Antigua de Guatemala.
VOLANTE: Carlos Pérez regresaría al 11 titular del Marathón para enfrentar al Antigua de Guatemala.
VOLANTE: Tomás Sorto ha sorprendido como "5" en reemplazo del lesionado Francisco Martínez.
VOLANTE: Yairo Moreno ha sorprendido en sus primeros partidos con el Monstruo Verde. El colombiano se hizo rápido de la titularidad.
DELANTERO: Nicolás Messiniti ya suma dos goles en el torneo Apertura de la Liga Nacional. Será el 9 fijo del cuadro verdolaga.
DELANTERO: Yeison Mejía entraría en el 11 titular del equipo comandado por Silvio Rudman.
OPCIONES: Nayrobi Vargas es una de las cartas nuevas que tiene Marathón en su eje de ataque.
OPCIONES: Javier Arriaga sigue poniéndose a tono para pelear por la titularidad en el Marathón.
OPCIONES: Damín Ramírez es uno de los cambios fijos que tiene el cuadro verdolaga para el Apertura y la Copa Centroamericana de la Concacaf.
OPCIONES: Isaac Castillo no ha gozado de la titularidad, pero podría tener minutos en la Copa Centroamericana de la Concacaf.
DUDA: Alberth Elis está tocado y sería baja para Marathón ante Antigua en la Copa Centroamericana de la Concacaf.
El jueves 3 de agosto Marathón visita al Antigua por la fecha 3 de la Copa Centroamericana de la Concacaf. El duelo arranca a las 8 de la noche.