Miles de dólares en lujos: así fue el primer entreno de Davis Flow con el Platense

Davis Flow llegó con miles de dólares a su primer entrenamiento con la camiseta de Platense, club de la Primera División de Honduras: así fue captado el tiktoker por LENTE DIEZ.
¡YA ES OFICIAL! Davis Flow se presentó oficialmente a su primer entreno con la vestimenta del Platense FC, club de la primera división de Honduras.
Así llegó el tiktoker 30 de años a la sede de Platense en Puerto Cortés para efectuar su primer entreno con el uniforme oficial del conjunto escualo.
Davis modelando para los medios de comunicación que asistieron para capturar su llegada al entrenamiento en Puerto Cortés.
El tiktoker llegó preparado para darlo todo con los escualos y ponerse a tono para debutar oficialmente en la Liga Nacional de Honduras.
Davis colocándose sus respectivos tacos para su primera práctica en un club profesional, sin embargo, ya ha sido entrenado por Primitivo Maradiaga cuando formó parte de la selección de tiktokers.
Si Davis Flow llega a debutar con el Platense, se convertiría en el primer tiktoker que juega en la Liga Nacional de Honduras.
Davis Flow atendió a los medios de comunicación previo a comenzar su primer entrenamiento y reveló detalles de su llegada al conjunto escualo.
Una de las cosas que reveló el tikoker fue que utilizará el dosarl número 7 en Platense, pero hasta el momento no hay nada oficial que pueda confirmar esta versión.
Entre risas y carisma, así fue el día del tiktoker hondureño vistiendo los colores del Platense mientras brindaba sus primeras declaraciones como futbolista profesional.
El tiktoker llegó con lujos al entreno de Platense... el lujoso reloj que anda tiene un valor de 21,199 dólares (≈ L 570,044) en un escenario conservador o 101,199 dólares (≈ L 2,721,244) o más si el reloj es una versión de lujo auténtica y muy exclusiva; a eso hay que sumarle unos 45,672 lempiras del iPhone 17 Pro Max.
Los lentes del tiktoker son unos Cartier C Décor rimless de US$1,200 y US$3,000 (algunos modelos especiales superan esa cifra) viene siendo un aproximado entre 32,268 y 80,670 lempiras.
Los aficionados que llegaron al entreno de Platense aprovecharon para sacarse sus respectivas fotografías con el fichaje sensación del momento en Honduras.
El hondureño recibiendo instrucciones previo al inicio del entrenamiento de los escualos, el primero en su nueva etapa como futbolista profesional.
Bueno... así fue capturado por LENTE DIEZ el tiktoker de 30 años en su primer entreno con Platense, hasta el momento se desconoce cuándo podrá debutar oficialmente.
Davis Flow no pierde tiempo y ya realizó su primer live y primera batalla en su cuenta de tiktok mientras realizaba su primer entreno con el Platense.