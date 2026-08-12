México fuera de Concacaf: desde FIFA llega una oferta para irse y aquí jugaría las eliminatorias

Antes de que llegase a concretar su salida de Concacaf, México debe cumplirle una petición a FIFA. Ya han publicado un comunicado donde confirman que están a favor.
La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) evalúa dar un paso histórico en el deporte internacional al respaldar la permanencia de Gianni Infantino al frente de la FIFA, a cambio de ayuda directa para abandonar la Concacaf e integrarse formalmente a la Conmebol.
La información fue compartida por el periodista Martín del Palacio, quien reveló que el actual presidente de la FIFA ofreció facilitar el cambio de confederación a cambio de asegurar el voto del fútbol mexicano en las próximas elecciones presidenciales del organismo mundial.
Esta propuesta ha generado un gran entusiasmo entre los directivos en México, quienes ven con muy buenos ojos la posibilidad de dar este salto, aunque entienden que la oportunidad depende por completo de que el dirigente suizo logre mantenerse en el cargo.
Sin embargo, el camino no resulta sencillo, pues la posible mudanza hacia Sudamérica requerirá superar diversos filtros normativos y políticos, además de exigir que México alce la voz de manera firme a favor de la candidatura del directivo.
Infantino busca apoyo urgente para limpiar su imagen pública, la cual ha sufrido un fuerte desgaste reciente debido a su intención de modificar la logística de organización de los mundiales y privatizar su gestión a partir de la edición de 2030.
Esta situación deja al descubierto un quiebre evidente entre la FMF y la Concacaf, la confederación a la que México ha pertenecido históricamente pero de la cual busca marcar distancia en este momento clave.
La propia Concacaf decidió alinearse de forma tajante con la UEFA y la AFC para publicar un duro comunicado, señalando abiertamente que buscan la destitución de Infantino debido a sus polémicas decisiones al frente de la FIFA.
En contraste, la FMF decidió publicar un comunicado conjunto con la Conmebol para expresar su apoyo formal al dirigente suizo, alineándose con la postura sudamericana a pocos meses de las elecciones.
A pesar de este respaldo oficial, diversos sectores del ambiente deportivo han catalogado las manifestaciones mexicanas como "tibias", especialmente frente a la postura agresiva tomada por las confederaciones de Europa, Asia y Concacaf.
De concretarse este histórico cambio, la Selección Mexicana obtendría beneficios incalculables en el terreno de juego, ya que la oportunidad de competir regularmente con potencias sudamericanas elevaría significativamente su nivel.
El roce constante frente a selecciones de elite como Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia ofrecería un fogueo de gran exigencia, algo indispensable para fortalecer el rendimiento del equipo nacional en torneos internacionales.
No obstante, la mudanza a la Conmebol traería consigo serios obstáculos en el plano logístico, comenzando por los largos desplazamientos geográficos que incrementarían el desgaste físico de los jugadores y elevarían los costos financieros.
Asimismo, el cambio exigiría reorganizar la participación de los clubes en torneos como la Copa Libertadores, además de solucionar compromisos comerciales vigentes sobre partidos en Estados Unidos que generan enormes ingresos para la federación.
Con las elecciones de la FIFA cada vez más cerca, el destino de Gianni Infantino y el futuro de la Selección Mexicana se cruzan en una jugada política que podría cambiar para siempre el rumbo.