City le responde a Barcelona por Rodri, el futuro de Neymar y crack se va del PSG

Fabrizio Romano ha desvelado que Chelsea no aceptará intentos de fichar a Enzo Fernández que lleguen más tarde de las cinco de la tarde de este viernes. Además, también le ha fijado un precio al argentino: 140 millones de euros. Recordemos que Enzo Fernández es uno de los nombres que tiene sobre la mesa el Manchester City, pues Enzo Maresca le entrenó el año pasado y estaría encantado de llevárselo consigo al Etihad.