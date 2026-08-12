City le responde a Barcelona por Rodri, el futuro de Neymar y crack se va del PSG

Barcelona recibe respuesta del Manchester City tras oferta por Rodri, Xavi es anunciado en Países Bajos y crack del PSG podría irse: los últimos rumores y fichajes del mercado.
Según Fabrizio Romano, Palhinha ha alcanzado un acuerdo con el Aston Villa para el traspaso. Ahora, falta el trato con el Bayern de Múnich, club poseedor de sus derechos. La voluntad del jugador es clara: quiere ir al club dirigido por Unai Emery.
Dušan Vlahović volará esta noche a Estambul para firmar con el Besiktas. Llegó a sonar como posible refuerzo de Barcelona o de Atlético pero, finalmente, su destino es Turquía.
El Inter de Milán está muy cerca de cerrar el fichaje de Djed Spence, procedente del Tottenham. Según Fabrizio Romano, ambos clubes se encuentran en las últimas etapas de la negociación, con un acuerdo que podría superar los 30 millones de euros.
Según Nicolo Schira, la Juventus se reunirá esta tarde con los agentes de Suzuki para tratar de convencer al portero japonés de unirse a su equipo en calidad de cedido. Aunque su fichaje por el PSG no se haya hecho oficial, el portero tiene todo acordado con el conjunto parisino.
El Atlético de Madrid y la AS Roma han anunciado el acuerdo para el traspaso de Nahuel Molina al conjunto italiano, después de que el club rojiblanco aceptara una oferta cercana a los 20 millones de euros por el lateral argentino.
Romelu Lukaku, traspasado al Fenerbahçe - El delantero centro belga terminó su etapa con el Nápoles, aceptando una importante propuesta del conjunto turco.
El Arsenal no se cierra por Martín Zubimendi - Según ‘Mirror’, el club dirigido por Mikel Arteta pone en duda su futuro y no descarta una salida este verano.
Fabrizio Romano ha desvelado que Chelsea no aceptará intentos de fichar a Enzo Fernández que lleguen más tarde de las cinco de la tarde de este viernes. Además, también le ha fijado un precio al argentino: 140 millones de euros. Recordemos que Enzo Fernández es uno de los nombres que tiene sobre la mesa el Manchester City, pues Enzo Maresca le entrenó el año pasado y estaría encantado de llevárselo consigo al Etihad.
Áron Yaakobishvili, el elegido por el Almería para reforzar la portería - El acuerdo se puede cerrar en las próximas horas y el FC Barcelona se guardaría entre el 50 y el 60% de los derechos del guardameta.
"Neymar se irá al Inter de Miami" - Según asegura el exjugador brasileño Felipe Melo, Neymar terminará en la MLS: "Hablé con un amigo que me había dado mensajes sobre el Santos. Me dijo que Neymar jugará en Miami. Neymar irá a Miami en enero".
Florian Plettenberg dice que los ‘Reds’ continúan siguiendo la pista de Bradley Barcola, que no jugó este miércoles ni un solo minuto en la Supercopa de Europa. Además, desgrana más detalles: Barcola ocuparía la banda izquierda y Ngumoha, joven talento local, la derecha.
Fabrizio Romano advierte: El Cuti Romero llegará al Atlético por 40 millones de euros, bonus incluidos. Falta el reconocimiento médico, la firma y el anuncio oficial. El defensor argentino, cuarto fichaje colchonero del verano.
OFICIAL: El técnico español, Xavi Hernández, asumirá el mando de la selección de Países Bajos y será el encargado para luchar su clasificación al Mundial 2030.
Reunión por Marc Bernal, un efecto colateral de Rodri - Uno de sus agentes, Raúl Verdú, en la Ciutat Esportiva para tratar su futuro con Deco ante el posible fichaje del MVP del Mundial. El Como lo quiso en 2026.
Según informa Fabrizio Romano, la última propuesta verbal por el ex del Atlético de Madrid y el Villarreal alcanza los 60 millones de euros con complementos, mientras que el Manchester City insiste en que la oferta llegue a 80 'kilos', lo que supone una diferencia considerable en estos momentos.