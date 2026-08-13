Fabrizio Romano sorprende a todos: el anuncio que paraliza el mercado de fichajes

El reconocido periodista anticipó un cambio de rumbo en su carrera y sorprendió al mundo del fútbol con su mensaje en redes. Todo proviene tras adelantar la llegada de Ronaldo Araujo al Liverpool desde el Barcelona.
El nombre de Fabrizio Romano se volvió sinónimo de mercado de fichajes en el fútbol internacional. Durante los últimos años se ha convertido en la fuente más confiable para los aficionados, que se emocionan con su "Here we go!" en redes sociales al momento de adelantar y confirmar un traspaso.
Sin embargo, el nacido en Nápoles sorprendió en las últimas horas al anunciar que dejaría de cubrir los fichajes como lo hace hasta ahora, una vez que termine la actual ventana de transferencias en Europa.
A través de una reflexión compartida en su perfil de LinkedIn, el máximo gurú de las transferencias reveló de manera contundente que se acerca el momento de dar un giro radical a su carrera profesional.
"Probablemente no seguiré mucho tiempo más en el mercado de fichajes de la misma manera que hasta ahora: ha llegado el momento de cambiar el enfoque, la perspectiva... pero ese será otro tema cuando se cierre la ventana de fichajes", aseguró Romano.
Su mensaje generó impacto inmediato entre sus millones de seguidores. No está claro si se trata realmente del final de su actividad como experto en fichajes o simplemente de otro movimiento de marketing.
El motivo de su reflexión en LinkedIn fue la enorme repercusión que tuvo su exclusiva sobre la cesión del uruguayo Ronald Araujo al Liverpool, procedente del Barcelona.
Según los datos facilitados por el propio Romano, la publicación sobre Araujo alcanzó 49 millones de visualizaciones, además de dos millones de me gusta, 47.000 comentarios y más de dos millones de compartidos entre todas sus plataformas.
"El efecto de las noticias sorpresas de fichajes en términos de cifras y estadística siempre me sorprende. Ha vuelto a ocurrir tras romper el traspso de Ronald Araujo del Barcelona al Liverpool", explicó el comunicador de 33 años.
De acuerdo con Romano, esa publicación de Araujo es la que más le ha generado este año y luego le sigue la de Marc Cucurella al Real Madrid o la salida del técnico Arne Slot del Liverpool, como otras noticias que no estaban en el radar de los aficionados.
"La llegada del capitán del Barcelona, Araujo, en calidad de cedido al Liverpool fue un gran shock para todos. Y el gráfico sencillo de aquí alcanzó números impresionantes", añadió el famoso periodista.
Seguidamente fue cuando Romano confirmó que existe la posibilidad de no seguir realizando el mercado de fichajes como lo viene haciendo, aunque afirma que la" exclusividad" y el "factor inesperado" siempre será insuperable en su trabajo.
Tampoco está claro si el anuncio guarda relación con las críticas, cada vez más intensas, por su forma de trabajar. Hace poco, Romano y su colega Florian Plettenberg, de Sky Sports, protagonizaron un cruce de palabras en X y se lanzaron varias acusaciones cuando adelantó la llegada de Yan Diomande al Real Madrid.
El mensaje de Fabrizio Romano en LinkedIn donde destaca lo que le ha generado la exclusiva de Araujo al Liverpool y desliza que podría cambiar su línea de trabajo en el mercado de fichajes.
Romano construyó una marca personal única en el periodismo deportivo y saltó a la fama a los 17 años cuando fue el primero en revelar el traspaso de Mauro Icardi del Barcelona B a la Sampdoria. Desde entonces, su frase "Here We Go!" se transformó en garantía de información confirmada para los hinchas.
El periodista siempre se diferenció por evitar rumores infundados y priorizar la verificación absoluta de sus datos. "Nunca voy a publicar un rumor del que no esté 100% seguro", repitió en varias entrevistas. Su agenda de contactos supera el millar de fuentes, entre clubes, futbolistas y representantes.