De este club era el jeque, problema de Cartaginés y la mala noticia de Moya

La nota roja para Motagua la marcó Jonathan Moya, el goleador de Motagua se lesionó antes del partido, pero estuvo en la graderia. El tico sufrió un leve en su muslo de la pierna derecha. Hasta hoy se dio cuenta que no podía estar. Después de los exámenes médicos se confirmó. Todo indica a que no estará ante Olimpia.