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De este club era el jeque, problema de Cartaginés y la mala noticia de Moya

Motagua volvió a tropezar contra Cartaginés y no pudo concretar su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana. Sumado a esto, Jonathan Moya dio una mala noticia.

12 de agosto de 2026 a las 21:06
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Motagua volvió a tropezar contra Cartaginés y no pudo concretar su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana. Sumado a esto, Jonathan Moya dio una mala noticia.

 David Romero/Carlos Castellanos
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La afición de todas las edades llegó a apoyar a su Motagua. La pasión por el azul se hizo sentir una vez más en la Copa Centroamericana.

 David Romero
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Las selfies tampco pudieron faltar durante el encuentro ante Cartaginés por la Copa Centroamericana.

 David Romero
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Ir al estadio Nacional y no comerse una carnita es pecado y esta aficionada lo sabe.

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Cartaginés tuvo un problema en su llegada al estadio Nacional y todo fue con su bus.

 Carlos Castellanos
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Un puesto de baleadas impedia el paso del bus y esto tardó unos minutos para su ingreso al inmueble de Tegucigalpa.

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Otra imagen del problema de Cartago. Este equipo es un dolor de cabeza para Motagua.

 Carlos Castellanos
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Cartaginés no estuvo solo, un aficionado llegó vestido de jeque para apoyar al equipo tico.

 Carlos Castellanos
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Este fue el 11 que presentó Motagua: 22- Luis Ortiz; 35- Cristopher Meléndez, 4- Luis Vega, 34- Giancarlo Sacaza, 17- Clever Portillo; 5- Óscar Padilla, 7- Jorge Serrano, 8- Denis Meléndez, 23- Alejandro Reyes, 21- Jesús Batiz; 19- Rodrigo de Olivera.

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El 11 de Cartaginés: 1- Kevin Briceño; 15- Luis Flores, 12- José Quiroz, 4- Luis Olivas, 30- Andrey Mora; 22- Alonso Hernández; 7- Manuel Morán, 20- Diego Mesén, 18- Carlos Barahona, 13- Juan Gaete, ; 9- José Gonzáles.

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Romário Da Silva, a pesar de su condición sigue apoyando a Motagua en las graderías.

 David Romero
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Cartaginés se puso a ganar en el Nacional. Tepa Gonzáles cazó una pelota con de cabeza y la puso al costado derecho de Luis Ortiz.

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Después de eso, Motagua fue mejor y buscó el empate, pero algunas fallas no le permitieron marcar.

 David Romero
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Tanta presión obligó al Cartaginés a defenderse y un cabezazo del Búho Meléndez fue mal despejado por Diego Mesén y esto significó el 1-1.

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Mélendez, el capitán de Motagua mandaba a traer el balón a sus compañeros. El estadio explotó de alegría.

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Beso al escudo del Búho, uno de los jugadores más querido por la afición de Motagua.

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Así salía Motagua al finalizar el primer tiempo, en la segunda parte entraron a buscar la victoria.

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A pesar de eso, Rodrigo de Olivera no tuvo su noche y falló algunas claras que pudieron darle el triunfo al azul profundo.
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El goleador fue captado pidiendo que una de esas entrara. Al final se fue frustrado porque el empate no se movió.

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La nota roja para Motagua la marcó Jonathan Moya, el goleador de Motagua se lesionó antes del partido, pero estuvo en la graderia. El tico sufrió un leve en su muslo de la pierna derecha. Hasta hoy se dio cuenta que no podía estar. Después de los exámenes médicos se confirmó. Todo indica a que no estará ante Olimpia.

 Carlos Castellanos
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