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Mourinho pide sacar a tres futbolistas de Real Madrid y recibe contundente respuesta

La intención del entrenador portugués sería trabajar con una plantilla cercana a los 20 jugadores y evitar un vestuario demasiado cargado de efectivos.

13 de agosto de 2026 a las 14:44
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La intención del entrenador portugués sería trabajar con una plantilla cercana a los 20 jugadores y evitar un vestuario demasiado cargado de efectivos.
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El Real Madrid continúa trabajando en la confección de su plantilla para la temporada 2026/27 y, después de una serie de movimientos importantes en el mercado, ahora el gran objetivo pasa por aligerar el vestuario.
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La llegada de nuevos futbolistas ha incrementado la competencia por los puestos y José Mourinho pretende trabajar con un grupo mucho más reducido durante el curso.
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El entrenador portugués José Mourinho considera que una plantilla demasiado extensa puede convertirse en un problema a la hora de gestionar minutos, egos y oportunidades.
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Por ello, según las últimas informaciones publicadas sobre el mercado madridista, Mourinho pretende quedarse con un grupo cercano a los 20 futbolistas y ha señalado varios nombres que podrían abandonar la entidad antes del cierre del mercado.
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La idea del entrenador portugués es tener un vestuario manejable y con competencia interna, pero sin acumular una cantidad excesiva de jugadores. La llegada de nuevos refuerzos ha elevado todavía más la necesidad de encontrar una solución para algunos futbolistas.
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La idea del entrenador portugués es tener un vestuario manejable y con competencia interna, pero sin acumular una cantidad excesiva de jugadores. La llegada de nuevos refuerzos ha elevado todavía más la necesidad de encontrar una solución para algunos futbolistas.
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Mourinho quiere tener alternativas, pero también necesita establecer jerarquías.
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Eduardo Camavinga es uno de los jugadores que Mourinho no quiere en las filas del Real Madrid de cara a la próxima campaña.
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Camavinga tiene una característica que lo hace especialmente valioso: puede desempeñarse como mediocentro, interior e incluso lateral izquierdo. Su potencia física, capacidad para conducir el balón y facilidad para romper líneas lo convirtieron en una pieza importante durante sus primeros años en el equipo.
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Camavinga: Algunos reportes apuntan a que el club estaría dispuesto a escuchar ofertas por el francés y que existe interés de otros grandes equipos europeos.
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No desea irse: Camavinga quiere demostrar que puede triunfar en el Santiago Bernabéu. El francés todavía considera que tiene margen para consolidarse definitivamente y convertirse en uno de los grandes centrocampistas del proyecto madridista.
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Raúl Asencio: Es otro jugador que aparece en la lista de que Mourinho no lo quiere en Real Madrid de cara a la próxima campaña.
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El problema para Asencio es la enorme competencia existente en la defensa. El Real Madrid cuenta con centrales de experiencia y jóvenes apuestas para el futuro, por lo que Mourinho debe elegir cuidadosamente quiénes serán sus principales alternativas.
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Las informaciones publicadas durante las últimas semanas apuntan a que Asencio ha recibido señales respecto a su futuro, pero su postura sería clara: no quiere abandonar el Real Madrid. De hecho, una versión ampliamente difundida señala que el futbolista habría dejado claro que no contempla salir este verano.
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El tercer nombre es Ferland Mendy, quien no entra en los planes de Mourinho para Real Madrid.
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Mendy ha sido durante años uno de los principales especialistas defensivos del Real Madrid en el lateral izquierdo. Su fortaleza física, velocidad y capacidad para enfrentarse a extremos de primer nivel fueron algunas de sus principales virtudes. Sin embargo, las lesiones han condicionado considerablemente su continuidad.
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Mendy: La información más reciente publicada por AS señala que el futbolista no contempla abandonar el Real Madrid, no existen contactos para una salida y el club estaría dispuesto a respetar su contrato, que se extiende hasta 2028.
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Por ahora, Mourinho quiere hacer limpieza, pero los jugadores han respondido con una postura contundente: nadie quiere irse del Real Madrid.
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