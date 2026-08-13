Mourinho pide sacar a tres futbolistas de Real Madrid y recibe contundente respuesta

La intención del entrenador portugués sería trabajar con una plantilla cercana a los 20 jugadores y evitar un vestuario demasiado cargado de efectivos.
El Real Madrid continúa trabajando en la confección de su plantilla para la temporada 2026/27 y, después de una serie de movimientos importantes en el mercado, ahora el gran objetivo pasa por aligerar el vestuario.
La llegada de nuevos futbolistas ha incrementado la competencia por los puestos y José Mourinho pretende trabajar con un grupo mucho más reducido durante el curso.
El entrenador portugués José Mourinho considera que una plantilla demasiado extensa puede convertirse en un problema a la hora de gestionar minutos, egos y oportunidades.
Por ello, según las últimas informaciones publicadas sobre el mercado madridista, Mourinho pretende quedarse con un grupo cercano a los 20 futbolistas y ha señalado varios nombres que podrían abandonar la entidad antes del cierre del mercado.
La idea del entrenador portugués es tener un vestuario manejable y con competencia interna, pero sin acumular una cantidad excesiva de jugadores. La llegada de nuevos refuerzos ha elevado todavía más la necesidad de encontrar una solución para algunos futbolistas.
Mourinho quiere tener alternativas, pero también necesita establecer jerarquías.
Eduardo Camavinga es uno de los jugadores que Mourinho no quiere en las filas del Real Madrid de cara a la próxima campaña.
Camavinga tiene una característica que lo hace especialmente valioso: puede desempeñarse como mediocentro, interior e incluso lateral izquierdo. Su potencia física, capacidad para conducir el balón y facilidad para romper líneas lo convirtieron en una pieza importante durante sus primeros años en el equipo.
Camavinga: Algunos reportes apuntan a que el club estaría dispuesto a escuchar ofertas por el francés y que existe interés de otros grandes equipos europeos.
No desea irse: Camavinga quiere demostrar que puede triunfar en el Santiago Bernabéu. El francés todavía considera que tiene margen para consolidarse definitivamente y convertirse en uno de los grandes centrocampistas del proyecto madridista.
Raúl Asencio: Es otro jugador que aparece en la lista de que Mourinho no lo quiere en Real Madrid de cara a la próxima campaña.
El problema para Asencio es la enorme competencia existente en la defensa. El Real Madrid cuenta con centrales de experiencia y jóvenes apuestas para el futuro, por lo que Mourinho debe elegir cuidadosamente quiénes serán sus principales alternativas.
Las informaciones publicadas durante las últimas semanas apuntan a que Asencio ha recibido señales respecto a su futuro, pero su postura sería clara: no quiere abandonar el Real Madrid. De hecho, una versión ampliamente difundida señala que el futbolista habría dejado claro que no contempla salir este verano.
El tercer nombre es Ferland Mendy, quien no entra en los planes de Mourinho para Real Madrid.
Mendy ha sido durante años uno de los principales especialistas defensivos del Real Madrid en el lateral izquierdo. Su fortaleza física, velocidad y capacidad para enfrentarse a extremos de primer nivel fueron algunas de sus principales virtudes. Sin embargo, las lesiones han condicionado considerablemente su continuidad.
Mendy: La información más reciente publicada por AS señala que el futbolista no contempla abandonar el Real Madrid, no existen contactos para una salida y el club estaría dispuesto a respetar su contrato, que se extiende hasta 2028.
Por ahora, Mourinho quiere hacer limpieza, pero los jugadores han respondido con una postura contundente: nadie quiere irse del Real Madrid.