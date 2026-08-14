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Génesis por el gane ante Platense: apuntes de Mira y el buen ambiente en La Paz

Génesis tuvo su último entrenamiento antes de enfrentar a Platense. El equipo perruno quiere hacer respetar su condición de local y sumar una nueva victoria en el Apertura 2026.

14 de agosto de 2026 a las 10:00
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Génesis tuvo su último entrenamiento antes de enfrentar a Platense. El equipo perruno quiere hacer respetar su condición de local y sumar una nueva victoria en el Apertura 2026.

 Aníbal Vázquez
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Este viernes, Génesis tuvo su último entrenamiento con miras al juego ante Platense por la jornada 3 de la Liga Nacional de Honduras en su torneo Apertura 2026.

 Aníbal Vázquez
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Así se alistaba Ronaldo Balanta para concretar una nueva práctica. El arquero colombiano es uno de los fijos en el 11 de Fernando Mira.

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El entrenamiento comenzaba y el buen ambiente dentro del equipo se hace saber y más ahora que sus partidos serán transmitidos por DIEZ, HCH y GoTV.

 Aníbal Vázquez
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Roger Sander se lo gritaba en la cara a sus compañeros, el buen rollo perdura en el equipo perruno.

 Aníbal Vázquez
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Tanto así que se festeja todo, un error, una buena dominada y hasta burlarse del propio compañero.

 Aníbal Vázquez
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Los juegos de concentración no hicieron falta este viernes en el estadio de La Paz.

 Aníbal Vázquez
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Fernando Mira posando para las cámaras de Diario DIEZ. Toda la cobertura del Génesis la tendrás aquí.

 Aníbal Vázquez
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A Gabriel Araújo, uno de los referentes, lo metieron en el circulo para ver cómo estaba su técnica con la cabeza.

 Aníbal Vázquez
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También hubo un ejercicio de no dejar entrar el balón ante un remate a quemarropa.

 Aníbal Vázquez
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Josman Figueroa se estiraba a todo lo que da para evitar que esa pelota ingrese al marco.

 Aníbal Vázquez
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La reunión para recibir instrucciones también fue parte del entrenamiento de este viernes.

 Aníbal Vázquez
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Ronaldo Balanta sabe que para sacar los tres puntos el sábado ante Platense es importante mantener el marco en cero.

 Aníbal Vázquez
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Otra acción más del arquero que con sus tapadas ha dado de qué hablar en la Liga Nacional.

 Aníbal Vázquez
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Fernando Mira hizo sus apuntes para luego valorarlos de cara al juego ante Platense por la jornada 3 del Apertura 2026.

 Aníbal Vázquez
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