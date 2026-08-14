Génesis por el gane ante Platense: apuntes de Mira y el buen ambiente en La Paz

Génesis tuvo su último entrenamiento antes de enfrentar a Platense. El equipo perruno quiere hacer respetar su condición de local y sumar una nueva victoria en el Apertura 2026.
Este viernes, Génesis tuvo su último entrenamiento con miras al juego ante Platense por la jornada 3 de la Liga Nacional de Honduras en su torneo Apertura 2026.
Así se alistaba Ronaldo Balanta para concretar una nueva práctica. El arquero colombiano es uno de los fijos en el 11 de Fernando Mira.
El entrenamiento comenzaba y el buen ambiente dentro del equipo se hace saber y más ahora que sus partidos serán transmitidos por DIEZ, HCH y GoTV.
Roger Sander se lo gritaba en la cara a sus compañeros, el buen rollo perdura en el equipo perruno.
Tanto así que se festeja todo, un error, una buena dominada y hasta burlarse del propio compañero.
Los juegos de concentración no hicieron falta este viernes en el estadio de La Paz.
Fernando Mira posando para las cámaras de Diario DIEZ. Toda la cobertura del Génesis la tendrás aquí.
A Gabriel Araújo, uno de los referentes, lo metieron en el circulo para ver cómo estaba su técnica con la cabeza.
También hubo un ejercicio de no dejar entrar el balón ante un remate a quemarropa.
Josman Figueroa se estiraba a todo lo que da para evitar que esa pelota ingrese al marco.
La reunión para recibir instrucciones también fue parte del entrenamiento de este viernes.
Ronaldo Balanta sabe que para sacar los tres puntos el sábado ante Platense es importante mantener el marco en cero.
Otra acción más del arquero que con sus tapadas ha dado de qué hablar en la Liga Nacional.
Fernando Mira hizo sus apuntes para luego valorarlos de cara al juego ante Platense por la jornada 3 del Apertura 2026.