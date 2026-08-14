¡CONDEPOR renueva la Villa Olímpica para los Juegos CODICADER!

¡Lo están puliendo! CONDEPOR arranca trabajos para renovar la Villa Olímpica de cara a los Juegos CODICADER.
La Villa Olímpica continúa con su proceso de renovación, con nuevos trabajos destinados a mejorar la imagen y las condiciones de sus diferentes instalaciones deportivas.
En esta ocasión, el Gimnasio 2 será intervenido con una nueva capa de pintura en sus graderías, buscando devolverle una apariencia renovada a este importante escenario.
El recinto es utilizado para el desarrollo de disciplinas como el voleibol, además de albergar otras actividades deportivas que reúnen a atletas y aficionados.
Los trabajos permitirán mejorar notablemente el aspecto de las graderías y brindar un entorno más agradable para quienes utilizan este espacio.
Las labores forman parte del plan de recuperación y mantenimiento que impulsa CONDEPOR en distintos sectores de la Villa Olímpica.
El objetivo es que cada área deportiva cuente con mejores condiciones para el desarrollo de entrenamientos, competencias y diferentes actividades.
Además, estas mejoras tienen como propósito preparar las instalaciones para albergar eventos de carácter internacional durante los próximos meses.
Entre las competencias que se desarrollarán en el país destacan los Juegos CODICADER, que reunirán a atletas de diferentes naciones de la región.
La renovación de los escenarios permitirá ofrecer espacios que cumplan con las condiciones necesarias para recibir a deportistas nacionales e internacionales.
De esta manera, CONDEPOR continúa apostando por la recuperación de uno de los principales complejos deportivos del país.
Los trabajos también buscan generar espacios más dignos, seguros y adecuados para los atletas y para la población que visita la Villa Olímpica.