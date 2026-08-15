Barcelona sube y hace la última oferta por Rodri: ya hay fecha de presentación

Barcelona aprieta por Rodri: eleva su oferta y quiere presentarlo la próxima semana en el Camp Nou.
El FC Barcelona ha dado un nuevo paso para intentar cerrar el fichaje de Rodrigo Hernández, una de las grandes prioridades del conjunto azulgrana para reforzar su centro del campo. La entidad catalana quiere avanzar cuanto antes en una operación que se ha convertido en uno de los principales focos del mercado.
La intención del club 'culé' es que Rodri pueda estar en Barcelona el próximo miércoles, coincidiendo con la disputa del Trofeo Joan Gamper. El objetivo sería presentarlo ante su nueva afición y darle protagonismo desde el primer momento como uno de los grandes refuerzos de la temporada.
Para conseguirlo, el Barcelona ha decidido elevar su propuesta después de encontrarse con dos negativas por parte del Manchester City. El conjunto inglés mantiene una postura firme respecto al precio del centrocampista y considera que su salida debe dejar una importante cantidad en las arcas del club.
La última oferta azulgrana alcanza ya los 70 millones de euros, cinco millones más que la propuesta anterior y una cifra que demuestra la determinación del Barcelona por hacerse con los servicios del internacional español.
Sin embargo, el Manchester City continúa reclamando alrededor de 80 millones de euros por Rodri. La diferencia económica entre ambas partes todavía existe, aunque las negociaciones permanecen abiertas y el Barcelona confía en poder alcanzar un acuerdo en los próximos días.
Uno de los elementos que puede resultar determinante en la operación es la situación contractual del futbolista. Rodri tiene contrato con el Manchester City hasta junio de 2027, por lo que el club inglés todavía dispone de margen para negociar, aunque también sabe que el deseo del jugador puede tener un peso importante.
El centrocampista español ha manifestado en repetidas ocasiones su intención de regresar a España. Ese deseo es precisamente uno de los argumentos que utiliza el Barcelona para intentar convencer al City de que facilite su salida durante este mercado.
Mientras tanto, Rodri no estaría en principio en la final de este domingo frente al Arsenal. Su ausencia no estaría relacionada con las negociaciones con el Barcelona, sino con su reciente incorporación al equipo después de participar en la cita mundialista.
El futbolista se incorporó este pasado viernes a la dinámica del Manchester City y, debido a que apenas ha tenido tiempo para trabajar con sus compañeros, todo apunta a que no tendrá minutos en el encuentro ante el Arsenal.
Esta situación también puede darle margen al Barcelona para continuar avanzando en las conversaciones mientras el jugador completa su puesta a punto. El club azulgrana quiere evitar que la operación se alargue y trabaja con la mirada puesta en el próximo miércoles.
La llegada de Rodri supondría un refuerzo de enorme jerarquía para el centro del campo azulgrana. Su experiencia al máximo nivel, su capacidad para controlar el juego y su conocimiento de LaLiga lo convierten en un futbolista especialmente atractivo para el proyecto del Barcelona.
Por ahora, Barcelona y Manchester City mantienen abiertas las negociaciones. Los 70 millones ofrecidos por el conjunto catalán se acercan a los 80 que pretende recibir el club inglés, mientras el deseo de Rodri de regresar a España puede terminar siendo el factor decisivo para que ambas entidades encuentren un punto de acuerdo.