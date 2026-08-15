¿Y los tiktokers? Barbie Policía enamora y la bella del Génesis en la transmisión histórica

¡Qué bonito ambiente! ¿Y los tiktokers? Barbie Policía enamora en La Paz en la transmisión histórica de HCH y DIARIO DIEZ.
Los aficionados del Génesis asistieron al Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.
Los policías arribaron horas antes para el encuentro entre Génesis FC vs Platense por la fecha tres del torneo Apertura.
La Barbie Policía que enamoró en el Estadio Roberto Suazo Córdóva de La Paz. ¡Qué hermosa ella!
El Lente DIEZ captó a la hermosa policía que estaba trabajando desde tempranas horas. ¿De dónde es?
Solani Solano es uno de los jugadores importantes que tiene el Platense ante el Génesis FC por la fecha tres del torneo Apertura.
Raúl Cáceres llegó muy contento al Estadio Roberto Suazo Córdova del departamento de La Paz.
Los tiktokers Bryan La Playa y Davis Flow no arribaron con el plantel del Génesis FC y Platense, ¿Serán que dan la sorpresa después?
El staff del Génesis PN monitoreó todo en la previa del histórico duelo entre Platense vs Génesis FC.
Y sí, señores, el Génesis FC también tiene fanáticas muy guapas. ¡Saludos!
La cuarteta principal inspeccionó el estadio horas antes del inicio entre Génesis FC vs Platense.
Claudia Torres en plena cobertura en la transmisión histórica desde el Estadio Roberto Suazo Córdova.
Platense fue el primer equipo que ingresó al terreno de las acciones del RoSuCo Stadium.
El Platense de Puerto Cortés en su arribo al Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.
La Policía Nacional resguardará a los aficionados del Platense y Génesis FC en el RoSuCo Stadium.