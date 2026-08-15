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¿Y los tiktokers? Barbie Policía enamora y la bella del Génesis en la transmisión histórica

Así se vivió el ambiente en la previa del Platense vs Génesis desde La Paz

15 de agosto de 2026 a las 13:30
¿Y los tiktokers? Barbie Policía enamora y la bella del Génesis en la transmisión histórica
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¡Qué bonito ambiente! ¿Y los tiktokers? Barbie Policía enamora en La Paz en la transmisión histórica de HCH y DIARIO DIEZ.

 FOTOS: NEPTALÍ ROMERO | ANÍBAL VÁSQUEZ
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Los aficionados del Génesis asistieron al Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.
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Los policías arribaron horas antes para el encuentro entre Génesis FC vs Platense por la fecha tres del torneo Apertura.
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La Barbie Policía que enamoró en el Estadio Roberto Suazo Córdóva de La Paz. ¡Qué hermosa ella!
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El Lente DIEZ captó a la hermosa policía que estaba trabajando desde tempranas horas. ¿De dónde es?
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Solani Solano es uno de los jugadores importantes que tiene el Platense ante el Génesis FC por la fecha tres del torneo Apertura.
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Raúl Cáceres llegó muy contento al Estadio Roberto Suazo Córdova del departamento de La Paz.
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Los tiktokers Bryan La Playa y Davis Flow no arribaron con el plantel del Génesis FC y Platense, ¿Serán que dan la sorpresa después?
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El staff del Génesis PN monitoreó todo en la previa del histórico duelo entre Platense vs Génesis FC.
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Y sí, señores, el Génesis FC también tiene fanáticas muy guapas. ¡Saludos!
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La cuarteta principal inspeccionó el estadio horas antes del inicio entre Génesis FC vs Platense.
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Claudia Torres en plena cobertura en la transmisión histórica desde el Estadio Roberto Suazo Córdova.
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Platense fue el primer equipo que ingresó al terreno de las acciones del RoSuCo Stadium.
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El Platense de Puerto Cortés en su arribo al Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.
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La Policía Nacional resguardará a los aficionados del Platense y Génesis FC en el RoSuCo Stadium.
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