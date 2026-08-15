No se vio: Dos rojas, FVS salva el trabajo arbitral y Benavídez perdió la cabeza

Real España fue frenado por Independiente en un partido donde se quedó con 10 jugadores y el árbitro fue protagonista, pero el FVS-VAR le salvó el trabajo.
Anfronit Tatum regresó a jugar contra Real España, el equipo que lo formó y declaró que ya "necesitaba un cambio" y se está sintiendo de maravilla en Independiente.
El entrenador español del Independiente, JuanFran García, dando indicaciones en el Morazán y los cambios le dieron resultados.
El duelo fue bastante peleado, principalmente en el juego aéreo donde los defensas se agarraron con todo.
El árbitro Julio Güity expulsó al defensor Anfronit Tatum por darle un gole al mediocampista Jhow Benavídez.
El sibante estaba seguro que era roja para Tatum, pero tras revisar el FVS la decisión fue otra.
Luego de la revisión, Güity, tuvo que cambiar la decisión y le quitó la roja a Tatum, situación que generó mucha molestia en Real España.
Ingresando de cambio, Nixon Cruz anotó un golazo y en la celebración, Roberto Osorto, casi le arranca la cabeza de la emoción.
Devron García fue más allá y le dio mucho cariño ya que es un jugador muy apreciado porque cuando está bien de la cabeza es vital.
Carlos Chapetilla Mejía se levanta para ganar un balón ante un rival del Independiente ante la mirada del árbitro Julio Güity.
El entrenador de la Máquina, Jeaustin Campos, se dio tiempo de hacer unas cuantas fintas con la pelota, recordando viejos tiempos.
Al final le dio una patadita para que el recojepelotas siguiera haciendo su trabajo. El tico lleva tres partidos sin conocer derrota en este campeonato.
Al final del partido, los jugadores se reencontraron, pues muchos coincidieron en otros clubes como el caso de Tatum que saludó a sus excompañeros.
Eddie Hernández ingresó de cambio y estuvo a punto de anotar; al final le dio gracias a Dios por salir ileso del compromiso.
El Independiente de Siguatepeque celebra el punto conquistado frente a Real España de visitante ya que es el líder del torneo Apertura.
El cabezazo de Eddie Hernández que estuvo a punto de marcar con la máquina frente al Independiente.
El mediocampista y capitán, Jhow Benavídez perdió la cabeza agrediendo a un jugador del Independiente lo que le traerá seguro un castigo severo y se perderá el clásico ante Marathón por la fecha 4.
El FVS-VAR fue clave para que el árbitro rectificara en la tarjeta roja que le había mostrado a Anfronit Tatum del Independiente.