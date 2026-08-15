  1. Inicio
  2.  Fotogalerías
  3.  Fotogalería Futbol Nacional

No se vio: Dos rojas, FVS salva el trabajo arbitral y Benavídez perdió la cabeza

Dos tarjetas rojas, la intervención oportuna del Football Video Support y la pérdida de control de Jhow Benavídez marcaron la tensión en el terreno de juego.

15 de agosto de 2026 a las 22:02
No se vio: Dos rojas, FVS salva el trabajo arbitral y Benavídez perdió la cabeza
1 de 18

Real España fue frenado por Independiente en un partido donde se quedó con 10 jugadores y el árbitro fue protagonista, pero el FVS-VAR le salvó el trabajo.
No se vio: Dos rojas, FVS salva el trabajo arbitral y Benavídez perdió la cabeza
2 de 18

Anfronit Tatum regresó a jugar contra Real España, el equipo que lo formó y declaró que ya "necesitaba un cambio" y se está sintiendo de maravilla en Independiente.
No se vio: Dos rojas, FVS salva el trabajo arbitral y Benavídez perdió la cabeza
3 de 18

El entrenador español del Independiente, JuanFran García, dando indicaciones en el Morazán y los cambios le dieron resultados.
No se vio: Dos rojas, FVS salva el trabajo arbitral y Benavídez perdió la cabeza
4 de 18

El duelo fue bastante peleado, principalmente en el juego aéreo donde los defensas se agarraron con todo.
No se vio: Dos rojas, FVS salva el trabajo arbitral y Benavídez perdió la cabeza
5 de 18

El árbitro Julio Güity expulsó al defensor Anfronit Tatum por darle un gole al mediocampista Jhow Benavídez.
No se vio: Dos rojas, FVS salva el trabajo arbitral y Benavídez perdió la cabeza
6 de 18

El sibante estaba seguro que era roja para Tatum, pero tras revisar el FVS la decisión fue otra.
No se vio: Dos rojas, FVS salva el trabajo arbitral y Benavídez perdió la cabeza
7 de 18

Luego de la revisión, Güity, tuvo que cambiar la decisión y le quitó la roja a Tatum, situación que generó mucha molestia en Real España.
No se vio: Dos rojas, FVS salva el trabajo arbitral y Benavídez perdió la cabeza
8 de 18

Ingresando de cambio, Nixon Cruz anotó un golazo y en la celebración, Roberto Osorto, casi le arranca la cabeza de la emoción.
No se vio: Dos rojas, FVS salva el trabajo arbitral y Benavídez perdió la cabeza
9 de 18

Devron García fue más allá y le dio mucho cariño ya que es un jugador muy apreciado porque cuando está bien de la cabeza es vital.
No se vio: Dos rojas, FVS salva el trabajo arbitral y Benavídez perdió la cabeza
10 de 18

Carlos Chapetilla Mejía se levanta para ganar un balón ante un rival del Independiente ante la mirada del árbitro Julio Güity.
No se vio: Dos rojas, FVS salva el trabajo arbitral y Benavídez perdió la cabeza
11 de 18

El entrenador de la Máquina, Jeaustin Campos, se dio tiempo de hacer unas cuantas fintas con la pelota, recordando viejos tiempos.
No se vio: Dos rojas, FVS salva el trabajo arbitral y Benavídez perdió la cabeza
12 de 18

Al final le dio una patadita para que el recojepelotas siguiera haciendo su trabajo. El tico lleva tres partidos sin conocer derrota en este campeonato.
No se vio: Dos rojas, FVS salva el trabajo arbitral y Benavídez perdió la cabeza
13 de 18

Al final del partido, los jugadores se reencontraron, pues muchos coincidieron en otros clubes como el caso de Tatum que saludó a sus excompañeros.
No se vio: Dos rojas, FVS salva el trabajo arbitral y Benavídez perdió la cabeza
14 de 18

Eddie Hernández ingresó de cambio y estuvo a punto de anotar; al final le dio gracias a Dios por salir ileso del compromiso.
No se vio: Dos rojas, FVS salva el trabajo arbitral y Benavídez perdió la cabeza
15 de 18

El Independiente de Siguatepeque celebra el punto conquistado frente a Real España de visitante ya que es el líder del torneo Apertura.
No se vio: Dos rojas, FVS salva el trabajo arbitral y Benavídez perdió la cabeza
16 de 18

El cabezazo de Eddie Hernández que estuvo a punto de marcar con la máquina frente al Independiente.
No se vio: Dos rojas, FVS salva el trabajo arbitral y Benavídez perdió la cabeza
17 de 18

El mediocampista y capitán, Jhow Benavídez perdió la cabeza agrediendo a un jugador del Independiente lo que le traerá seguro un castigo severo y se perderá el clásico ante Marathón por la fecha 4.
No se vio: Dos rojas, FVS salva el trabajo arbitral y Benavídez perdió la cabeza
18 de 18

El FVS-VAR fue clave para que el árbitro rectificara en la tarjeta roja que le había mostrado a Anfronit Tatum del Independiente.
Cargar más fotos