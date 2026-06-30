  1. Inicio
  2.  Fotogalerías

Erick Puerto quiere conquistar Europa; así fue su primer entrenamiento en Bielorrusia

El delantero hondureño se incorporó al Bate Borisov y comienza a luchar por ganarse un puesto en el equipo titular.

30 de junio de 2026 a las 11:15
Erick Puerto quiere conquistar Europa; así fue su primer entrenamiento en Bielorrusia
1 de 15

El delantero hondureño se incorporó al Bate Borisov y comienza a luchar por ganarse un puesto en el equipo titular.
Erick Puerto quiere conquistar Europa; así fue su primer entrenamiento en Bielorrusia
2 de 15

El delantero hondureño comenzó a poner a prueba su talento en Europa tras su fichaje por el Bate Borisov.
Erick Puerto quiere conquistar Europa; así fue su primer entrenamiento en Bielorrusia
3 de 15

El equipo Bate no está viviendo un buen momento en el torneo local y está luchando por salir de la parte baja.
Erick Puerto quiere conquistar Europa; así fue su primer entrenamiento en Bielorrusia
4 de 15

El equipo se reforzó con Gio Puerto para fortalecer la parte ofensiva del club para mejorar la temporada.
Erick Puerto quiere conquistar Europa; así fue su primer entrenamiento en Bielorrusia
5 de 15

Gio Puerto viajó de Honduras y ya se sumó a los entrenamientos del equipo en Bielorrusia.
Erick Puerto quiere conquistar Europa; así fue su primer entrenamiento en Bielorrusia
6 de 15

La presión es grande para el catracho y sus compañeros que deben salir de la penúltima posición en el torneo.
Erick Puerto quiere conquistar Europa; así fue su primer entrenamiento en Bielorrusia
7 de 15

Arseni y Danila son los dos porteros con lo que cuenta en Bate Borisov en la presente temporada.
Erick Puerto quiere conquistar Europa; así fue su primer entrenamiento en Bielorrusia
8 de 15

Rahozhkin Vitali es el técnico del Bate Borisov y es el responsable principal de poder revertir el mal inicio del torneo.
Erick Puerto quiere conquistar Europa; así fue su primer entrenamiento en Bielorrusia
9 de 15

Erick Puerto entrena con toda la plantilla y con la responsabilidad de ganarse la confianza de su entrenador.
Erick Puerto quiere conquistar Europa; así fue su primer entrenamiento en Bielorrusia
10 de 15

El catracho tiene su primera experiencia en el extranjero, pero viajó con gran ilusión de ganarse la confianza de su técnico.
Erick Puerto quiere conquistar Europa; así fue su primer entrenamiento en Bielorrusia
11 de 15

Gio tiene grande condiciones y es uno de los elementos que son considerados para el proceso de la selección de Honduras.
Erick Puerto quiere conquistar Europa; así fue su primer entrenamiento en Bielorrusia
12 de 15

El jueves 2 de julio podría tener su debut el catracho si el técnico así lo considera, cuando enfrenten al FC Gomel.
Erick Puerto quiere conquistar Europa; así fue su primer entrenamiento en Bielorrusia
13 de 15

Luego el próximo juego que tienen programado en el martes 7 de julio como visitante.
Erick Puerto quiere conquistar Europa; así fue su primer entrenamiento en Bielorrusia
14 de 15

16 equipos son los que componen la Liga de Bielorrusia y el Bate Borisov se ubican en la posición 15.
Erick Puerto quiere conquistar Europa; así fue su primer entrenamiento en Bielorrusia
15 de 15

Al único equipo que superan en la clasificación es al FC Naftan Novopolotsk que solo tiene 6 puntos y el Bate 9.
Cargar más fotos