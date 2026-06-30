Erick Puerto quiere conquistar Europa; así fue su primer entrenamiento en Bielorrusia

El delantero hondureño se incorporó al Bate Borisov y comienza a luchar por ganarse un puesto en el equipo titular.
El delantero hondureño comenzó a poner a prueba su talento en Europa tras su fichaje por el Bate Borisov.
El equipo Bate no está viviendo un buen momento en el torneo local y está luchando por salir de la parte baja.
El equipo se reforzó con Gio Puerto para fortalecer la parte ofensiva del club para mejorar la temporada.
Gio Puerto viajó de Honduras y ya se sumó a los entrenamientos del equipo en Bielorrusia.
La presión es grande para el catracho y sus compañeros que deben salir de la penúltima posición en el torneo.
Arseni y Danila son los dos porteros con lo que cuenta en Bate Borisov en la presente temporada.
Rahozhkin Vitali es el técnico del Bate Borisov y es el responsable principal de poder revertir el mal inicio del torneo.
Erick Puerto entrena con toda la plantilla y con la responsabilidad de ganarse la confianza de su entrenador.
El catracho tiene su primera experiencia en el extranjero, pero viajó con gran ilusión de ganarse la confianza de su técnico.
Gio tiene grande condiciones y es uno de los elementos que son considerados para el proceso de la selección de Honduras.
El jueves 2 de julio podría tener su debut el catracho si el técnico así lo considera, cuando enfrenten al FC Gomel.
Luego el próximo juego que tienen programado en el martes 7 de julio como visitante.
16 equipos son los que componen la Liga de Bielorrusia y el Bate Borisov se ubican en la posición 15.
Al único equipo que superan en la clasificación es al FC Naftan Novopolotsk que solo tiene 6 puntos y el Bate 9.