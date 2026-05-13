Padre de Mauricio Dubón y la expectativa: "Queremos un Juego de Estrellas"

Mauricio Dubón destaca en las Grandes Ligas de Béisbol con los Bravos de Atlanta, ante lo hizo con los Astros de Houston y dejó su marca con los Gigantes de San Francisco y Cerveceros de Milwaukee. Posee dos Guante de Oro, un acontecimiento histórico para el hondureño. A sus 31 años está consolidado, sus logros tienen más sobresalto debido que en Honduras el deporte más popular es el fútbol y no hay ligas profesionales de béisbol comparado a la alturas de países vecinos como Nicaragua y Panamá.

Danilo Dubón es el padre de Mauricio, quien encajó como anillo en el dedo en la plantilla de los Bravos de Atlanta, el mejor equipo en estos momentos de la MLB. Considera un "orgullo" que llamen a su hijo el mejor deportista de la historia de Honduras. "Se lo digo, es un orgullo que pase uno y lo reconozca, que están hablando. Sí me siento orgulloso, digo, "¿Cómo ha puesto el nombre de alto en Honduras"". Una de las claves que considera don Danilo es la humildad de Mauricio, no pierde el piso. "No es que no entienda, sino que él no piensa en esto. Piensa en jugar y hacer bien las cosas. Últimamente sí hemos visto que la gente se interesa más por el béisbol, ya hablan de del catracho que está jugando béisbol. Yo seguía un equipo ahora voy con él por el hondureño. E igual aquí en Honduras pues que mucha gente no sabía el béisbol y han oído la noticia de él y ya les interesa el béisbol". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Y agregó: "He platicado con mucha gente que no conocemos y me pregunta, ¿compa?, me dice, "Sí" le digo, "Yo lo sigo", responde. Me entiende, es algo muy impresionante que ponga en alto el nombre de Honduras y del béisbol". El amor por el béisbol para Mauricio Dubón se lo inculcó desde muy pequeño. "Yo jugué béisbol desde que tenía 7 años en la colonia Tara y alternaba con el fútbol en la Colvisula, pues teníamos cancha de fútbol. Cuando nace su hermano mayor, igual, al campo". "Yo jugaba los domingos, su hermano los sábados, así íbamos y se fue metiendo (Mauricio), hasta que le gustó. A él no le gustaba jugar con niños de la misma edad. Le gustaba entrenar con los grandes, decía. Entonces así fue que le empezó a gustar desde chiquito pues y la primera vez que yo le vi un campo de béisbol que yo jugaba, tenía dos meses".

La historia siguió: "Desde ahí ya andaba en el campo, nos quitaba los bates, recogía las pelotas, las iba a tirar al campo, cuando estaba ya de 5 o 6 años empezó a entrenar. Y le miraba un potencial superior al resto. Él era muy atrevido, le gustaba entrenar con los niños grandes y se le miraba que no le tenía miedo a nada". Mauricio Dubón mostró mucha destreza en todas las posiciones, no se formó solo en una. Le gustaba batear, jugar como jardinero central, izquierdo, derecho, campo corto, en primera, segunda y tercera base, hasta lanzó. "Todas, en todas jugaba bien. Hasta catcher era". El sueño de niño parecía inalcanzable, pero siempre se mantuvo de ir a las Grandes Ligas de Béisbol en Estados Unidos: "Para un hondureño es muy difícil, más difícil. Aquí se sabe porque no tenemos apoyo para béisbol". "Vino un amigo nicaragüense, era entrenador, que me decía, "este tiene potencial." Tenía como 10 o 11 años. Pero quién iba a imaginar que un scout viniera a ver hondureños". Y le tocó el momento de irse, todo sorpresa. "¿Quién iba a imaginar que una misión de cristianos se lo iba a llevar becado. Entonces ya se fue dando un imagen de cómo era él para jugar y gracias a Dios pues lo firmó Medias Rojas". Mauricio fue parte del equipo ganador de la Serie Mundial del 2022 con los Astros de Houston a pesar de eso, el padre guarda todos los momentos como especiales: "La verdad que yo disfruto a mis hijos, todos los momentos que he pasado con él han sido muy alegres. A mí me cuesta verlo como una estrella". "Pero cuando hablan de la Serie Mundial estaba como loco, estábamos donde unos amigos, estaba como loco. Igual cuando me dijo que ya era abuelo, cuando ganó su primer Guante de Oro, al irse a los Astros de Houston, para mí es algo bonito", reaccionó.

Don Danilo lo aconsejó bien previo a darse el traspaso de Astros a los Bravos. "Le hablé de un equipo que no ha estado muy bien en dos años por lesiones, llegás a un equipo que te necesita y tenés que ser mejor de lo que fuiste en Astros...". Tiene muchas expectativas para este temporada: "Otro Guante de Oro, otra Serie Mundial, queremos un llamado al Juego de Estrellas que ahí sí vamos a necesitar que ustedes apoyen para enseñarle a la gente cómo votar, porque eso es en votación".