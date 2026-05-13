Sorpresa en Concacaf: el DT que regresa para el Mundial 2026 tras haber renunciado

El entrenador neerlandés había renunciado por motivos familiares, pero ahora regresa para dirigir en la Copa del Mundo 2026 a selección de Concacaf a menos de un mes que comience el torneo.
La Selección de Curazao está a punto de vivir un inesperado cambio de entrenador a pocas semanas del inicio del Mundial 2026. Todo apunta al regreso de Dick Advocaat, el técnico que clasificó al equipo a la histórica Copa del Mundo.
Fred Rutten presentó oficialmente su renuncia como seleccionador de Curazao luego de varias semanas marcadas por tensiones internas dentro de la federación y diferencias con parte del plantel.
La salida de Rutten abrió nuevamente la puerta para el regreso de Dick Advocaat, quien había dejado el cargo meses atrás debido a problemas familiares relacionados con la salud de su hija.
Advocaat fue el gran responsable de la histórica clasificación de Curazao al Mundial 2026, convirtiéndose en una figura muy querida tanto por los jugadores como por los aficionados de la isla caribeña.
En febrero, el veterano entrenador neerlandés decidió apartarse del cargo para enfocarse en su familia. Tras su salida, Fred Rutten asumió el reto de dirigir al equipo rumbo a la Copa del Mundo.
Sin embargo, la etapa de Rutten al frente de Curazao terminó antes de lo esperado. El técnico optó por dar un paso al costado para evitar que el ambiente interno siguiera deteriorándose.
La Federación de Fútbol de Curazao confirmó que la decisión fue tomada luego de conversaciones “abiertas y constructivas” entre Rutten y el presidente del organismo, Gilbert Martina.
Rutten aseguró que su salida busca proteger la armonía dentro del grupo. El entrenador reconoció que el equipo necesita estabilidad y tranquilidad a pocos días del inicio del Mundial.
Mientras tanto, varios futbolistas de Curazao habrían pedido directamente el regreso de Dick Advocaat, considerando que fue clave en el crecimiento competitivo de la selección.
"Tras la decisión del entrenador principal Fred Rutten de poner a disposición su cargo, la directiva de Federashon Futbòl Kòrsou ha decidido, durante las reuniones celebradas anoche, nombrar a Dick Advocaat como entrenador principal de la selección nacional de Curaçao", comienza diciendo el comunicado de Curazao tras el anuncio oficial del regreso del entrenador.
"Las discusiones entre FFK y Dick Advocaat sobre los detalles adicionales de este nombramiento están actualmente en curso. FFK está manejando este proceso con el debido cuidado, de acuerdo con los acuerdos existentes y los principios de buena gobernanza, con el objetivo de garantizar estabilidad, claridad y continuidad en torno a la selección nacional", concluye diciendo el anuncio oficial.
Dick Advocaat hará historia en el Mundial 2026 al convertirse en el entrenador más veterano en dirigir en una Copa del Mundo con 78 años de edad.
El experimentado técnico ya sabe lo que es dirigir en Mundiales. Anteriormente estuvo al frente de la selección de Países Bajos en las ediciones de 1994 y 2002.
Curazao también llegará al torneo con otra marca histórica, ya que es la nación más pequeña en clasificarse a una Copa del Mundo con apenas 156 mil habitantes.
La selección caribeña debutará en el Mundial 2026 el próximo 14 de junio enfrentando a Alemania en Houston. Luego jugará ante Ecuador y cerrará la fase de grupos contra Costa de Marfil.