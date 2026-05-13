Sorpresa en Concacaf: el DT que regresa para el Mundial 2026 tras haber renunciado

"Las discusiones entre FFK y Dick Advocaat sobre los detalles adicionales de este nombramiento están actualmente en curso. FFK está manejando este proceso con el debido cuidado, de acuerdo con los acuerdos existentes y los principios de buena gobernanza, con el objetivo de garantizar estabilidad, claridad y continuidad en torno a la selección nacional", concluye diciendo el anuncio oficial.