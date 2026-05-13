Sorpresa de Ancelotti: tiene 41 años y planea llevarlo al Mundial con Brasil

El Mundial 2026 arranca en 29 días y Carlo Ancelotti daría la sorpresa convocando a un futbolista que no juega con la selección brasileña desde 2022.
Para muchos entrenadores, el Mundial se gana con jugadores de talento y rigor físico, para otros se conquista con una táctica clara, independientemente de los nombres. En este caso, Carlo Ancelotti mandó un mensaje contundente: la Copa del Mundo también se juega con futbolistas de experiencia.
El Mundial, que arranca en menos de un mes, es un certamen que en todos los partidos exige responder en momentos límites y, evidentemente, el seleccionador de Brasil eso lo tiene claro.
Hace unos meses, Ancelotti sorprendió a todos al confesar que está evaluando la posibilidad de citar a un futbolista que tiene 41 años y que no viste la zamarra de la 'Canarinha' desde Qatar-2022.
Se trata de Thiago Silva, el veterano defensor que se marchó de Fluminense y regresó a Europa para jugar por una temporada con el Porto. De acuerdo con los últimos reportes, se encuentra a un paso de disputar la Copa del Mundo 2026.
Desde que volvió al Porto, su prime club europeo en 2004, Thiago Silva se convirtió en un pilar defensivo de un equipo que ya se proclamó campeón de la liga portuguesa, dejando en el camino al Sporting y al Benfica de Mourinho.
"Nunca miro la fecha de nacimiento ni la fecha en el pasaporte. Todos los jugadores brasileños pueden aspirar a estar en la lista para el Mundial. No importa si tiene 41 años. Si se lo merece, estará allí. La edad no es un problema. Miren a Maldini, que tenía casi 39 años cuando ganó una Champions o Modric, que tiene 40 y sigue a tope", explicó Ancelotti sobre la posibilidad de llevar al central.
Cuando llegó a Porto, Silva fue consultado por esta posibilidad: "¿Retirarme siendo campeón del mundo con Brasil? No me convocan desde el Mundial 2022, pero pensé que no era imposible. Por eso firmé dos años con Fluminense, para apuntar a la Copa del Mundo. Ancelotti sabe que puede contar conmigo".
Por ahora, lo cierto es que Ancelotti decidió incluir al defensor en la prelista de 55 jugadores y tendría la gran oportunidad de presenciar la última cita mundialista de su exitosa carrera.
El anuncio y la posibilidad de Thiago Silva sorprendió a varios, aunque la realidad es que defensivamente, el combinado brasileño no ofrece muchas garantías.
En los próximos días, Ancelotti tiene que reducir la nómina a 26 futbolistas y según distintos medios brasileños, y la información del periodista Fabrizio Romano, Thiago Silva estaría presente en la lista final.
De momento y por lo que se puede proyectar, 'Carletto' llevaría nueve defensores, entre los que se encontrarían Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alex Sandro, Wesley, Bremer y el propio Silva.
Su última participación con la selección brasileña fue en la eliminación de cuartos de final de Qatar-2022 ante Croacia.
Registra un total de 113 partidos disputados con el 'Scratch' y 7 goles anotados desde su debut el 12 de octubre de 2008.
Una Copa Confederaciones y una Copa América son los únicos títulos que Silva ha levantado con Brasil. "Terminar mi carrera con un título de Copa del Mundo sería un sueño hecho realidad", declaró.
Ancelotti entiende que necesitará una jugador con experiencia de sobra en el equipo nacional y Silva sería el futbolista más veterano del plantel si finalmente recibe el llamado.