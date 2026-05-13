Sorpresa de Ancelotti: tiene 41 años y planea llevarlo al Mundial con Brasil

"Nunca miro la fecha de nacimiento ni la fecha en el pasaporte. Todos los jugadores brasileños pueden aspirar a estar en la lista para el Mundial. No importa si tiene 41 años. Si se lo merece, estará allí. La edad no es un problema. Miren a Maldini, que tenía casi 39 años cuando ganó una Champions o Modric, que tiene 40 y sigue a tope", explicó Ancelotti sobre la posibilidad de llevar al central.