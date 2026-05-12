Shin Fujiyama: “Soy una mejor persona gracias a Honduras y la Maratón La Prensa"

Habla pausado, mezcla algunas palabras en español y sonríe cuando recuerda sus primeros años en Honduras. Pero Shin Fujiyama no necesita discursos perfectos para emocionar a la gente. Después de más de 115 escuelas construidas, miles de kilómetros recorridos y una lesión que lo obligó a detenerse por primera vez en años, el japonés más querido del país cinco estrellas reflexiona sobre el sueño que le cambió la vida: construir mil escuelas para los niños hondureños. En una extensa conversación en exclusiva con Diario La Prensa, Shin habló de sus inicios, de la Maratón de La Prensa, de los momentos más duros de su carrera y de cómo Honduras terminó convirtiéndose en su hogar. ¿Cómo han sido estas últimas semanas para ti entre tantos viajes y proyectos?

Han sido semanas muy intensas. Estuve dos semanas en La Mosquitia visitando escuelas y después viajé a Nueva York para participar en una conferencia. Ahora estoy nuevamente en Honduras trabajando en diferentes proyectos. A veces hago tantas cosas que hasta olvido qué día de la semana es. Me gusta dividir mi tiempo entre trabajo administrativo, producción de contenido y viajes para los proyectos educativos.Hoy ya superan las 115 escuelas construidas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Qué significa eso para Shin? Cada escuela representa el esfuerzo de muchísimas personas. Hay donantes, patrocinadores, voluntarios, alcaldías y familias enteras ayudando. La gente a veces ve el resultado final y piensa que es sencillo, pero construir en Honduras tiene muchos retos: lluvias, carreteras malas, retrasos y costos inesperados. Nunca una construcción sale exactamente como estaba planeada. Hace años, cuando casi nadie conocía tu proyecto, Diario La Prensa ¿Qué recuerdas de esos inicios?

Lo recuerdo perfectamente. Hace más de 15 años, ustedes comenzaron a entrevistarnos cuando apenas construíamos la escuela número 10. En ese tiempo no existían las redes sociales como ahora. Si un medio no creía en tu proyecto, era muy difícil sobrevivir. Ustedes fueron como un tanque de oxígeno para nosotros en los momentos más difíciles. Hoy eres un referente del “running” en Honduras, pero ¿cómo comenzó realmente tu relación con las carreras?

Yo siempre fui más futbolero. Correr era algo secundario para mí. Todo cambió cuando participé en mi primera media Maratón. ¿Cómo recuerdas esa primera experiencia en la Maratón de La Prensa? Fue durísima. Mucha gente empieza con 5 o 10 kilómetros, pero yo hice directamente 21 kilómetros. Recuerdo que en el kilómetro 18 había una subida y pensé que no iba a terminar. Me dolían las piernas, los pulmones y todo el cuerpo. ¿Qué fue lo que te impulsó a continuar?

La gente. Escuchar a miles animándote desde ambos lados de la calle te da una energía increíble. Cuando crucé la meta sentí una emoción que nunca había experimentado en mi vida. Ahí me enamoré del “running”. ¿Imaginaste que correr terminaría cambiando tu vida de esa manera? Nunca. Pero poco a poco fui mejorando mis tiempos y entrenando más seriamente. El “running” dejó de ser un “hobby” y se convirtió en parte fundamental de mi vida. ¿Qué significa para ti que la edición número 50 de la competencia apoye a la fundación? Es un honor enorme. Miles de personas van a correr y, aunque no ganen la competencia, todos estarán ayudando a construir escuelas para niños hondureños. Los verdaderos ganadores son ellos. Hoy el “running” mueve multitudes en Honduras, pero ¿cómo era cuando comenzaste?

Muy diferente. Cuando corría en El Progreso hace años, casi nadie practicaba “running”. La gente me veía raro y algunos hasta me gritaban cosas pensando que estaba loco. Ahora ver familias completas corriendo y equipos de “running” por todos lados me llena de alegría. ¿Qué tiene de especial correr acompañado por miles de personas? Hay algo muy bonito en sentir esa energía colectiva. Los seres humanos somos sociales. Cuando corres solo es diferente, pero correr junto a miles de personas te hace sentir parte de algo más grande.Este año no podrás correr como antes.