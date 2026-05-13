Motivo del enojo de Campos, infiltrado y Laura Meza ¿Con camisa de Olimpia?

Exnovia de futbolista extranjero cautiva en el Nacional y Real España se va cabizbajo tras perder con Olimpia.

2026-05-13
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    En imágenes el triunfo del Olimpia (3-2) sobre Real España en la cuarta jornada de las Triangulares del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. FOTOS: Marvin Salgado

     Kevyn Oseguera
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    La Ultra Fiel llegó al estadio Nacional Chelato Uclés para apoyar al Olimpia en el duelo ante el Real España.
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    Los aficionados olimpistas le pusieron color y ambiente cuando llegaba el plantel merengue al estadio Nacional.
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    Una verdadera fiesta se vivió en las afueras del estadio Nacional con el ambiente que armó la barra del Olimpia.
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    Los aficionados del Olimpia disfrutaron de la venganza de su equipo contra el Real España que les había ganado el fin de semana pasado.
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    En familia llegaron los olimpistas al estadio Nacional Chelato Uclés para ver el Clásico contra Real España.
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    Estos amigos olimpistas posaron para el lente de Diario La Prensa en el sector de silla del estadio Nacional.
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    Una familia dividida, ella del Olimpia y ellos del Real España. Todo en familia. Fútbol.
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    Y por supuesto que llegaron aficionados del Real España que alentaron a su equipo en el duelo ante Olimpia.
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    Una cervecita para disfrutar del Clásico Olimpia vs Real España en el estadio Nacional Chelato Uclés.
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    Las bellas chicas no tardaron en llegar al estadio Nacional Chelato Uclés para ver el Clásico ante Real España.
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    Esta hermosa seguidora del Olimpia cautivó a su llegada al estadio Nacional Chelato Uclés.
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    Otras aficionadas del Olimpia que disfrutaron de la noche de fútbol y del triunfo ante Real España.
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    La linda sonrisa de esta aficionada del Real España cautivó al lente de Diario La Prensa.
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    Entre amigas se disfruta mejor un partido de fútbol y que mejor si es un Clásico Olimpia vs Real España.
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    Entre amigas se disfruta mejor un partido de fútbol y que mejor si es un Clásico Olimpia vs Real España.
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    La belleza olimpista estuvo presente en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
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    Otra guapa aficionada del Olimpia que posó muy alegre para la cámara de Diario La Prensa.
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    Las hermosas presentadoras de TV, Laura Meza y Loren Mercadal, acompañadas por el también comunicador Erik Chavarría en el palco del Nacional. ¡Qué afortunado!
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    Laura Meza, exnovia del futbolista argentino Rodrigo Auzmendi, hoy en San Lorenzo de Almagro de Argentina, fue sensación en el estadio Nacional junto a Loren Mercadal.
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    Esta hermosa chica robó miradas en el estadio Nacional Chelato Uclés.
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    El cabezazo de Jerry Bengtson para abrir el marcador en el Clásico contra el Real España.
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    Eddie Hernández intentó evitar el gol de Jerry Bengtson, pero el remate fue rápido y la pelota acabó en el fondo del arco aurinegro.
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    Jerry Bengtson salió corriendo a celebrar su golazo de cabeza para el 1-0 del Olimpia contra el Real España.
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    "No los escucho", así celebró Jerry Bengtson su gol contra el Real España en el Clásico.
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    Fue apenas el tercer gol de Jerry Bengtson en este Torneo Clausura 2026.
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    Eddie Hernández estuvo bien marcado por Clinton Bennett y toda la defensa del Olimpia.
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    Jeaustin Campos se molestó durante el partido por una cámara de TVC en el campo que al parecer le estorbaba al entrenador tico para seguir el juego y le puso queja a Saíd Martínez. El árbitro le dijo que era de la transmisión y que no pasaba nada.
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    Yustin Arboleda marcó el segundo gol del Olimpia contra el Real España.
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    La dupla le funcionó a Eduardo Espinel: Jerry Bengtson y Yustin Arboleda celebrando el 2-0 con un 'infiltrado' que se metió a festejar con los jugadores del Olimpia.
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    El abrazo goleador de Jerry Bengtson y Yustin Arboleda. El aficionado olimpista también celebró con ellos.
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    El hincha 'infiltrado' del Olimpia se metió a la cancha y celebró el segundo gol, obra de Yustin Arboleda, con los jugadores.
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    Luis 'Buba' López no pudo hacer nada en el autogol de Daniel Aparicio que certificó el 3-0 del Olimpia.
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    Edwin Rodríguez festejando con Félix García el tercer gol del Olimpia.
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    Eddie Hernández no falló de penal para acortar distancias y acercar al Real España en el marcador.
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    Devron García sujetando de la camiseta a Jorge Benguché. Saíd Martínez fue al VAR pero señaló que el era para tarjeta amarilla. Los olimpistas querían roja.
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    Saíd Martínez expulsó con tarjeta roja a Raúl García en los minutos finales del Clásico.
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    Cabizbajos y tristes, así se fueron del estadio Nacional los jugadores del Real España.