Motivo del enojo de Campos, infiltrado y Laura Meza ¿Con camisa de Olimpia?

Exnovia de futbolista extranjero cautiva en el Nacional y Real España se va cabizbajo tras perder con Olimpia.
En imágenes el triunfo del Olimpia (3-2) sobre Real España en la cuarta jornada de las Triangulares del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. FOTOS: Marvin Salgado
La Ultra Fiel llegó al estadio Nacional Chelato Uclés para apoyar al Olimpia en el duelo ante el Real España.
Los aficionados olimpistas le pusieron color y ambiente cuando llegaba el plantel merengue al estadio Nacional.
Una verdadera fiesta se vivió en las afueras del estadio Nacional con el ambiente que armó la barra del Olimpia.
Los aficionados del Olimpia disfrutaron de la venganza de su equipo contra el Real España que les había ganado el fin de semana pasado.
En familia llegaron los olimpistas al estadio Nacional Chelato Uclés para ver el Clásico contra Real España.
Estos amigos olimpistas posaron para el lente de Diario La Prensa en el sector de silla del estadio Nacional.
Una familia dividida, ella del Olimpia y ellos del Real España. Todo en familia. Fútbol.
Y por supuesto que llegaron aficionados del Real España que alentaron a su equipo en el duelo ante Olimpia.
Una cervecita para disfrutar del Clásico Olimpia vs Real España en el estadio Nacional Chelato Uclés.
Las bellas chicas no tardaron en llegar al estadio Nacional Chelato Uclés para ver el Clásico ante Real España.
Esta hermosa seguidora del Olimpia cautivó a su llegada al estadio Nacional Chelato Uclés.
Otras aficionadas del Olimpia que disfrutaron de la noche de fútbol y del triunfo ante Real España.
La linda sonrisa de esta aficionada del Real España cautivó al lente de Diario La Prensa.
Entre amigas se disfruta mejor un partido de fútbol y que mejor si es un Clásico Olimpia vs Real España.
La belleza olimpista estuvo presente en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Otra guapa aficionada del Olimpia que posó muy alegre para la cámara de Diario La Prensa.
Las hermosas presentadoras de TV, Laura Meza y Loren Mercadal, acompañadas por el también comunicador Erik Chavarría en el palco del Nacional. ¡Qué afortunado!
Laura Meza, exnovia del futbolista argentino Rodrigo Auzmendi, hoy en San Lorenzo de Almagro de Argentina, fue sensación en el estadio Nacional junto a Loren Mercadal.
Esta hermosa chica robó miradas en el estadio Nacional Chelato Uclés.
El cabezazo de Jerry Bengtson para abrir el marcador en el Clásico contra el Real España.
Eddie Hernández intentó evitar el gol de Jerry Bengtson, pero el remate fue rápido y la pelota acabó en el fondo del arco aurinegro.
Jerry Bengtson salió corriendo a celebrar su golazo de cabeza para el 1-0 del Olimpia contra el Real España.
"No los escucho", así celebró Jerry Bengtson su gol contra el Real España en el Clásico.
Fue apenas el tercer gol de Jerry Bengtson en este Torneo Clausura 2026.
Eddie Hernández estuvo bien marcado por Clinton Bennett y toda la defensa del Olimpia.
Jeaustin Campos se molestó durante el partido por una cámara de TVC en el campo que al parecer le estorbaba al entrenador tico para seguir el juego y le puso queja a Saíd Martínez. El árbitro le dijo que era de la transmisión y que no pasaba nada.
Yustin Arboleda marcó el segundo gol del Olimpia contra el Real España.
La dupla le funcionó a Eduardo Espinel: Jerry Bengtson y Yustin Arboleda celebrando el 2-0 con un 'infiltrado' que se metió a festejar con los jugadores del Olimpia.
El abrazo goleador de Jerry Bengtson y Yustin Arboleda. El aficionado olimpista también celebró con ellos.
El hincha 'infiltrado' del Olimpia se metió a la cancha y celebró el segundo gol, obra de Yustin Arboleda, con los jugadores.
Luis 'Buba' López no pudo hacer nada en el autogol de Daniel Aparicio que certificó el 3-0 del Olimpia.
Edwin Rodríguez festejando con Félix García el tercer gol del Olimpia.
Eddie Hernández no falló de penal para acortar distancias y acercar al Real España en el marcador.
Devron García sujetando de la camiseta a Jorge Benguché. Saíd Martínez fue al VAR pero señaló que el era para tarjeta amarilla. Los olimpistas querían roja.
Saíd Martínez expulsó con tarjeta roja a Raúl García en los minutos finales del Clásico.
Cabizbajos y tristes, así se fueron del estadio Nacional los jugadores del Real España.