Selección de Concacaf cambia de DT a un mes del Mundial tras presión de jugadores

Clasificó a la selección por primera vez al Mundial, renunció por una cuestión familiar y ahora volvió para dirigir en la fiesta grande del fútbol
El experimentado técnico neerlandés Dick Advocaat volverá a dirigir a la selección de Curazao de cara al próximo Mundial, convirtiéndose a sus 78 años en el entrenador de mayor edad en la historia de la competición.
La federación de fútbol curazoleña confirmó este martes el regreso de Advocaat durante una conferencia de prensa, apenas un día después de la renuncia de Fred Rutten.
La salida de Rutten se produjo en medio de una creciente presión por parte de jugadores y del principal patrocinador de la federación, quienes impulsaban el retorno del veterano estratega.
Advocaat había dejado el cargo en febrero debido a problemas de salud que atravesaba su hija, pero la situación cambió luego de los malos resultados obtenidos por Curazao en marzo, cuando el equipo cayó 2-0 frente a China y fue goleado 5-1 por Australia.
A partir de ahí comenzaron a intensificarse los rumores sobre el descontento del plantel con Rutten, mientras que incluso el principal patrocinador de la federación, una compañía turística, emitió un comunicado respaldando públicamente el regreso de Advocaat.
El presidente de la federación, Gilbert Martina, explicó que inicialmente mantuvo su apoyo a Rutten, aunque el propio entrenador entendió el panorama y decidió dar un paso al costado.
“Después de conocerse que la hija de Advocaat estaba mejor de salud, comenzó una campaña negativa en los medios contra Rutten”, señaló Martina, quien también aseguró que varios jugadores rechazaron las versiones que circulaban sobre conflictos internos.
Según relató el dirigente, Rutten se comunicó el domingo para informarle que consideraba conveniente renunciar para evitar un ambiente que afectara las relaciones dentro del grupo y el cuerpo técnico.
Tras la dimisión, Martina contactó nuevamente a Advocaat y en cuestión de horas ambas partes alcanzaron un acuerdo para concretar su regreso al banquillo.
Bajo la dirección del entrenador neerlandés, Curazao logró clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo. Sin embargo, Advocaat no pudo dirigir el partido decisivo ante Jamaica en noviembre pasado debido a la enfermedad de su hija.
La selección caribeña, que cuenta con poco más de 150 mil habitantes y un territorio de apenas 444 kilómetros cuadrados, será el país más pequeño en disputar el Mundial. Compartirá el Grupo E junto a Ecuador, Alemania y Costa de Marfil en el torneo que organizarán conjuntamente Canadá, México y Estados Unidos.
Para Advocaat será su tercera experiencia en una Copa del Mundo. Anteriormente estuvo al frente de la selección de Países Bajos en el Mundial de 1994 y dirigió a Corea del Sur en Alemania 2006.
Con 78 años, el técnico neerlandés superará ampliamente el récord que poseía el alemán Otto Rehhagel, quien tenía 71 años y 317 días cuando dirigió a Grecia en el Mundial de Sudáfrica 2010.