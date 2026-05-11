Mbappé ya no lo soporta: pide la salida de jugador del Madrid y el motivo

Una delicada información surgió un día después de que el Real Madrid perdiera el Clásico y firmara otro año sin títulos.
Una delicada información surgió un día después de que el Real Madrid perdiera el Clásico y firmara otro año sin títulos. Esta vez Kylian Mbappé habría pedido la salida de su propio 'compañero'.
Kylian Mbappé se perdió el Clásico que proclamó al Barcelona campeón de LaLiga luego de derrotar al Real Madrid por 2-0 en el Camo Nou. Una polémica ausencia del goleador francés, que se habría negado a viajar con sus compañeros tras conocer que no sería titular.
Kylian se bajó de la convocatoria a última hora, una decisión que indignó a una buena parte del madridismo, ya que el técnico Álvaro Arbeloa adelantó en la previa que el delantero ya estaba disponible para jugar.
Se cayó del Clásico cuando estaba por finalizar el último entrenamiento previo al partido. Según informaron desde Valdebebas, el jugador sintió unas molestias en los isquiotibiales, comunicó que no podía continuar y abandonó la sesión ante la sorpresa de todos.
La no convocatoria y su viaje a Italia con su pareja mientras se recuperaba de una lesión, agotaron la paciencia de los aficionados del Real Madrid, pero lo más increíble es que ahora reportaron que 'Kiki' habría pedido la cabeza de uno de sus compañeros.
De acuerdo con Ramón Álvarez de Mon, periodista de Radio Marca, Mbappé ya no estaría cómodo de compartir el vestuario con Fede Valverde después de todo el escándalo del uruguayo con Tchouaméni.
"Hay jugadores de peso en el vestuario del Real Madrid que piden al club la salida de Valverde este verano. Tema muy delicado de gestionar por el recorrido de Valverde en el Madrid", aseguró el comunicador desde sus redes sociales.
Rápidamente, señalaron a Mbappé como uno de los que estaría presionando a la directiva merengue para no seguir contando con el mediocampista charrúa de cara al siguiente curso.
El Real Madrid tuvo una semana caótica por la pelea entre Valverde y Tchouaméni en el camerino tras una práctica en los días previos al Clásico. La prensa local informó que todo se habría provocado por una fuerte entrada del uruguayo sobre el francés y ambos se habrían ido a las manos.
Varios futbolistas de peso en el vestuario merengue no están de acuerdo con el estilo y la forma de ser de Valverde. Y Mbappé sería uno de ellos, al punto de deslizar que debería marcharse del equipo.
La relación entre ambos ya no sería la mejor, principalmente porque Kylian entiende que Valverde habría cometido muchos errores puntuales en lo interno del equipo.
En ese contexto, Mbappé habría trasladado de forma sutil la posibilidad de evaluar la salida de Valverde del club en el próximo mercado de verano.
El punto es que Mbappé no sería el único con esta postura, ya que otros futbolistas de importancia estarían de acuerdo con la posible salida del uruguayo.
La Cadena COPE, por su parte, dio a conocer que Kylian comentó dentro del vestuario que la pelea entre Valverde y Tchouaméni "se veía venir". También dejó una frase que habría generado un fuerte impacto entre sus compañeros: "No es un líder".
La situación explotó luego del altercado ocurrido en Valdebebas entre Valverde y Tchouaméni, un episodio que dejó muy golpeada la interna del club. Mientras algunos jugadores intentan bajar la tensión, otros empiezan a tomar posiciones dentro de un camerino cada vez más dividido.
Mbappé ya había protagonizado varias tensiones internas antes de llegar al Madrid. En París se habló de conflictos con Neymar y ciertas incomodidades con Leo Messi, principalmente por temas de liderazgo, protagonismo y decisiones deportivas dentro del club parisino. Incluso medios franceses aseguraron que algunos compañeros no estaban cómodos con la influencia que tenía 'Kiki' dentro del proyecto.