Futbolista catracho es detenido por vínculos delictivos: "Me agarraron en mi casa"

De ascender con Real de Minas a ser detenido por supuestos vínculos delictivos. El jugador niega ser parte de una pandilla: "Vivo en una colonia peligrosa"
Este lunes la autoridades de la ATIC presentaron a 14 detenidos tras los 19 allanamientos simultáneos ejecutados el domingo pasado en varias colonias de Tegucigalpa.
Los operativos fueron desarrollados como parte de investigaciones dirigidas por equipos de seguridad y fiscales, con el objetivo de combatir estructuras vinculadas a diversos delitos.
Sin embargo, dentro de los detenidos estaba el ex futbolista de Real de Minas y actualmente de INFOP (Tercera división-Liga Mayor), Julián Moisés Galo.
El futbolista negó todo vínculo con actividades ilícitas y manifestó que él era actual trabajador del Registro Nacional de las Personas (RNP) y actual futbolista del INFOP.
"Acá estoy detenido injustamente. Yo no trabajo para ninguna pandilla, no sé porque me tienen detenido", empezó diciendo Julián Galo a los micrófonos de HCH.
"Yo no pertenezco a ninguna pandilla, Dios lo sabe y la gente que me conoce sabe que yo trabajo en el RNP. Usted también me conoce. Me detuvieron hoy en la mañana sin justa razón"
Y resaltó: "Vengo de Trojes de jugar con INFOP, he estado jugando. ¿Por qué no dicen lo que realmente es? Vivo en una colonia peligrosa, me agarrararon saliendo de mi casa y yo iba para mi trabajo", manifestó mientras las autoridades se lo llevaban.
Hasta el momento no han dado más noticias sobre el futbolista hondureño, quien está preso por supuesta actos ílicitos.
¿Quién es Julián Moisés Galo? Es un futbolista hondureño nacido en Tegucigalpa el 24 de octubre de 1992.
Su nombre comenzó a sonar en el fútbol hondureño cuando jugó con el club Real de Minas en la Liga Nacional de Honduras durante las temporadas 2018-2019.
También formó parte del histórico ascenso del equipo Infop/Real de Minas a la primera división hondureña.
En varios partidos de Liga Nacional apareció como atacante o volante por banda, destacando por su velocidad y movilidad ofensiva.
Del mismo modo, jugó en Génesis FC, equipo que se mantiene en primera división del Fútbol de Honduras, solo que ahora con el nombre de Génesis-Policía.
De acuerdo con bases de datos futbolísticas, disputó alrededor de 15 partidos oficiales con Real de Minas y marcó un gol en la Liga Nacional.