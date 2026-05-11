Futbolista catracho es detenido por vínculos delictivos: "Me agarraron en mi casa"

De ascender con Real de Minas a ser detenido por supuestos vínculos delictivos. El jugador niega ser parte de una pandilla: "Vivo en una colonia peligrosa"

2026-05-11
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    De ascender con Real de Minas a ser detenido por supuestos vínculos delictivos. El jugador niega ser parte de una pandilla: "Vivo en una colonia peligrosa"

     Johan Raudales
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    Este lunes la autoridades de la ATIC presentaron a 14 detenidos tras los 19 allanamientos simultáneos ejecutados el domingo pasado en varias colonias de Tegucigalpa.
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    Los operativos fueron desarrollados como parte de investigaciones dirigidas por equipos de seguridad y fiscales, con el objetivo de combatir estructuras vinculadas a diversos delitos.
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    Sin embargo, dentro de los detenidos estaba el ex futbolista de Real de Minas y actualmente de INFOP (Tercera división-Liga Mayor), Julián Moisés Galo.

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    El futbolista negó todo vínculo con actividades ilícitas y manifestó que él era actual trabajador del Registro Nacional de las Personas (RNP) y actual futbolista del INFOP.

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    "Acá estoy detenido injustamente. Yo no trabajo para ninguna pandilla, no sé porque me tienen detenido", empezó diciendo Julián Galo a los micrófonos de HCH.

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    "Yo no pertenezco a ninguna pandilla, Dios lo sabe y la gente que me conoce sabe que yo trabajo en el RNP. Usted también me conoce. Me detuvieron hoy en la mañana sin justa razón"
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    Y resaltó: "Vengo de Trojes de jugar con INFOP, he estado jugando. ¿Por qué no dicen lo que realmente es? Vivo en una colonia peligrosa, me agarrararon saliendo de mi casa y yo iba para mi trabajo", manifestó mientras las autoridades se lo llevaban.

     Johan Raudales
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    Hasta el momento no han dado más noticias sobre el futbolista hondureño, quien está preso por supuesta actos ílicitos.

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    ¿Quién es Julián Moisés Galo? Es un futbolista hondureño nacido en Tegucigalpa el 24 de octubre de 1992.
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    Su nombre comenzó a sonar en el fútbol hondureño cuando jugó con el club Real de Minas en la Liga Nacional de Honduras durante las temporadas 2018-2019.

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    También formó parte del histórico ascenso del equipo Infop/Real de Minas a la primera división hondureña.

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    En varios partidos de Liga Nacional apareció como atacante o volante por banda, destacando por su velocidad y movilidad ofensiva.
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    Del mismo modo, jugó en Génesis FC, equipo que se mantiene en primera división del Fútbol de Honduras, solo que ahora con el nombre de Génesis-Policía.
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    De acuerdo con bases de datos futbolísticas, disputó alrededor de 15 partidos oficiales con Real de Minas y marcó un gol en la Liga Nacional.