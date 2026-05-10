Messi se unió y no hubo pasillo: así celebró Barcelona el bicampeonato en Liga Española

Los culés festejaron en la cara de Real Madrid, pero no hubo pasillo de los blancos: así fue la celebración de Barcelona.

2026-05-10
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    Messi se unió a los festejos, no hubo pasillo de Real Madrid y así fue la euforia en los futbolistas de Barcelona al celebrar el bicampeonato en la Liga Española. (FOTOS: EFE)
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    Barcelona venció 2-0 este domingo a Real Madrid en el clásico correspondiente a la jornada 35 de LaLiga de España. Resultado que les otorgó el bicampeonato ante su máximo rival.
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    Marcus Rashford y Ferran Torres fueron los encargados de anotar los dos goles que le darían un nuevo título de liga al conjunto culé.
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    Barcelona le celebró en la cara el bicampeonato y copa número 29 de su historia a Real Madrid.
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    Un total de 62,213 aficionados llegaron al Camp Nou para disfrutar del clásico por la jornada 35 y los culés colmaron las gradas para celebrar junto a su equipo.
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    Los hinchas azulgrana explotaron de la felicidad con la coronación ante Real Madrid.
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    Los jugadores azulgranas celebraron sobre el césped abrazándose mientras sonaba el himno del club en todo el estadio.
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    Hansi Flick fue manteado por sus futbolistas después de conquistar el título liguero con el club catalán. Cabe recordar que hoy falleció su padre.
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    Los jugadores más jóvenes no ocultaron su felicidad al conquistar uno de los títulos más importantes de sus carreras.
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    Lamine Yamal no jugó ante Real Madrid, pero entró a celebrar junto a sus compañeros.
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    Tras el pitazo final, los futbolistas de Real Madrid decidieron irse de la cancha del Camp Nou para no hacerle el pasillo de campeón a su archirrival, Barcelona.
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    Ronald Araújo fue el encargado de alzar el título de la Liga Española luego de derrotar a Real Madrid en la jornada 35 de la Liga Española.
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    Así posaron los jugadores azulgranas con la copa de campeón.
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    El brasileño Raphinha incluso metió este tambor a la celebración para irse a festejar junto a la hinchada culé que llegó al Spotify Camp Nou.
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    El centrocampista del Barcelona Gavi celebra la victoria y el título de Liga junto al trofeo al finalizar el encuentro ante Real Madrid.
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    El emotivo encuentro del técnico alemán Hansi Flick y el presidente Laporta.
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    El emotivo momento de la celebración fue cuando Hansi Flick alzó una mini réplica del título de la Liga Española en nombre de su padre, quien falleció este domingo.
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    Gavi fue uno de los más eufóricos en la celebración de Barcelona por conquistar un nuevo título de la Liga Española en la cara de Real Madrid.
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    Messi se unió a los festejos de Barcelona y en su cuenta oficial de Instragram publicó esta postal y escribió: "¡¡¡Campeones!!! Visca el Barça!!!".