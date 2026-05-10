Messi se unió y no hubo pasillo: así celebró Barcelona el bicampeonato en Liga Española

Los culés festejaron en la cara de Real Madrid, pero no hubo pasillo de los blancos: así fue la celebración de Barcelona.
Messi se unió a los festejos, no hubo pasillo de Real Madrid y así fue la euforia en los futbolistas de Barcelona al celebrar el bicampeonato en la Liga Española. (FOTOS: EFE)
Barcelona venció 2-0 este domingo a Real Madrid en el clásico correspondiente a la jornada 35 de LaLiga de España. Resultado que les otorgó el bicampeonato ante su máximo rival.
Marcus Rashford y Ferran Torres fueron los encargados de anotar los dos goles que le darían un nuevo título de liga al conjunto culé.
Barcelona le celebró en la cara el bicampeonato y copa número 29 de su historia a Real Madrid.
Un total de 62,213 aficionados llegaron al Camp Nou para disfrutar del clásico por la jornada 35 y los culés colmaron las gradas para celebrar junto a su equipo.
Los hinchas azulgrana explotaron de la felicidad con la coronación ante Real Madrid.
Los jugadores azulgranas celebraron sobre el césped abrazándose mientras sonaba el himno del club en todo el estadio.
Hansi Flick fue manteado por sus futbolistas después de conquistar el título liguero con el club catalán. Cabe recordar que hoy falleció su padre.
Los jugadores más jóvenes no ocultaron su felicidad al conquistar uno de los títulos más importantes de sus carreras.
Lamine Yamal no jugó ante Real Madrid, pero entró a celebrar junto a sus compañeros.
Tras el pitazo final, los futbolistas de Real Madrid decidieron irse de la cancha del Camp Nou para no hacerle el pasillo de campeón a su archirrival, Barcelona.
Ronald Araújo fue el encargado de alzar el título de la Liga Española luego de derrotar a Real Madrid en la jornada 35 de la Liga Española.
Así posaron los jugadores azulgranas con la copa de campeón.
El brasileño Raphinha incluso metió este tambor a la celebración para irse a festejar junto a la hinchada culé que llegó al Spotify Camp Nou.
El centrocampista del Barcelona Gavi celebra la victoria y el título de Liga junto al trofeo al finalizar el encuentro ante Real Madrid.
El emotivo encuentro del técnico alemán Hansi Flick y el presidente Laporta.
El emotivo momento de la celebración fue cuando Hansi Flick alzó una mini réplica del título de la Liga Española en nombre de su padre, quien falleció este domingo.
Gavi fue uno de los más eufóricos en la celebración de Barcelona por conquistar un nuevo título de la Liga Española en la cara de Real Madrid.
Messi se unió a los festejos de Barcelona y en su cuenta oficial de Instragram publicó esta postal y escribió: "¡¡¡Campeones!!! Visca el Barça!!!".