Barcelona le 'restriega' el título al Madrid: los que pidieron perdón y el balón de playa

La tristeza merengue luego de perder el Clásico contra un Barcelona que se proclamó bicampeón del fútbol español.
La tristeza merengue luego de perder el Clásico contra un Barcelona que se proclamó bicampeón del fútbol español.
A falta de tres jornada para el cierra de LaLiga, el Barcelona se coronó bicampeón del torneo tras vencer este domingo al Real Madrid en el Camp Nou con los goles de Rashford y Ferran Torres (2-0).
Los jugadores y afición del conjunto azulgrana festejaron por todo lo alto la estrella 29 de su historia. El técnico Hansi Flick, que perdió a su padre esta madrugada, intentó celebrar lo más discreto posibles, pero sus pupilos lo impidieron y le reconocieron todo el trabajo hecho durante la temporada.
Por primera vez en la historia, el Barcelona se consagra en un partido directo contra los blancos y aprovecharon para 'restregarle' el título en la cara.
Las cámaras de EFE captaron a un Álvaro Arbeloa confundido luego que su equipo cayera ante el eterno rival y se coronara campeón.
El primero en dirigirse a la afición merengue fue Thibaut Courtois. El portero belga, que hoy reaparecía tras superar sus molestias físicas, pidió disculpas a los hinchas que se desplazaron hasta la Ciudad Condal.
Fran García y Antonio Rudiger,hundidos tras sufrir una dolorosa derrota que provocó el bicampeonato del acérrimo rival.
Uno de los jugadores del Real Madrid que se vio más afectado fue Jude Bellingham. El volante inglés todavía no recupera su nivel y se va con otra temporada en blanco.
De hecho, Bellingham ha sido duramente señalado por el madridismo debido al pésimo rendimiento que ha demostrado sobre el campo durante los últimas semanas.
Una noche frustrante para Bellingham y sus compañeros ya que tuvieron que ver en primera final como el Barcelona se coronaba por segundo año consecutivo campeón de LaLiga.
Los jugadores del Real Madrid pidiendo disculpas a sus aficionados que llegaron al Camp Nou, tras protagonizar otra temporada para el olvido.
Entre los pocos que se salvaron se encuentra Raúl Asencio. El defensor español volvió a la titularidad y demostró que necesita continuidad para seguir creciendo.
A Vinicius le tiraron un balón de playa desde un sector donde se encontraban los fanáticos blaugranas.
El extremo brasileño se marchó en silencio del Camp Nou y ahora su futuro es una incógnita. Su contrato vence en 2027 y sigue sin llegar a un acuerdo con el club para su renovación.
El abrazo de Rudiger con Lewandowski mientras el resto de la plantilla del Barcelona festeja su título 29.
Desde las cuentas oficiales del Real Madrid felicitaron al Barcelona por otro año siendo campeón del fútbol español.