Pichichi de la Liga Española: Mbappé sufre duro golpe; Ferran anota y mete presión

Sorpresivo goleador anotó y Mbappé sufre revés; Ferran se mete en los primeros lugares de la tabla de goleadores de LaLiga.
Sorpresivo goleador anota en la jornada 35 y Mbappé sufre nuevo revés; Ferran Torres se lució y se mete en los primeros lugares: así queda la tabla de anotadores de la Liga Española.
18. Cucho Hernández (Real Betis) -- El colombiano tuvo minutos en el 2-2 ante Real Sociedad, pero se fue sin marcar. Lleva acumulados 10 goles.
17. Alberto Moleiro (Villarreal) -- También registra 10 anotaciones en lo que va de la temporada y este domingo no pudo aumentar su racha ante el Mallorca en la jornada 35.
16. Jorge De Frutos (Rayo Vallecano) -- El jugador español tampoco se ha quedado atrás y también cuenta con 10 goles en lo que va de la temporada. Su equipo juega este lunes ante el Girona.
15. André Silva (Elche) -- El portugués jugó este sábado ante el Alavés, pero no pudo marcar en esta jornada 25. Se queda con 10 anotaciones.
14. Raphinha (FC Barcelona) -- El capitán brasileño fue uno de los futbolistas que ingresó desde el banco de suplentes ante Real Madrid, pero no pudo anotar. Registra 11 tantos en la temporada.
13. Lucas Boyé (Alavés) -- Ha sido uno de los referentes en el ataque de su equipo, pero también ha estado ausente por lesión. Lleva 11 tantos en su cuenta.
12. Georges Mikautadze (Villarreal) -- Es uno de los goleadores en su equipo y se encuentra en la lista de la tabla de goleadores con sus 11 dianas.
11. Tony Martínez (Alavés) -- Marcó este fin de semana en el empate 1-1 ante el Elche y aumenta su cuenta. Ahora registra 12 tantos en la Liga Española.
10. Alexander Sorloth (Atlético de Madrid) -- El noruego tuvo minutos en esta fecha 35 ante el Celta de Vigo, pero no marcó. El delantero se queda con sus 12 goles.
9. Robert Lewandowski (FC Barcelona) -- El delantero polaco se ha quedado atrás en esta temporada. Baja en la tabla de goleadores y se mantiene con sus 13 anotaciones; no pudo anotarle a Real Madrid.
8. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- El delantero anotó este sábado ante el Atlético de Madrid y le dio el triunfo a su equipo. Escala en la tabla de goleadores de la Liga Española tras alcanzar sus 14 goles.
7. Oyarzabal (Real Sociedad) -- El español sigue en racha y este sábado no perdonó para darle el 2-2 a su equipo ante Betis. Ahora registra 15 goles y mete presión en la tabla.
6. Vinicius (Real Madrid) -- El brasileño también cuenta con 15 goles y se fue en blanco ante Barcelona; el delantero brasileño estuvo opacado por la defensa de los culés.
5. Ferran Torres (FC Barcelona) -- El delantero español se lució con un tremendo golazo luego de una jugada espectacular de su equipo y llegó a las 16 anotaciones en la Liga Española..
4. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- El juvenil se lesionó y se perderá lo que resta de la temporada. Antes de eso, celebró en 16 ocasiones en la Liga Española.
3. Ante Budimir (Osasuna) --El jugador croata anotó en la derrota ante el Levante (3-2) y se bajó al juvenil del Barcelona. Ahora escala en el podio con sus 17 goles en la temporada.
2. Muriqi (Mallorca) -- El delantero apareció para rescatar un valioso punto para su equipo ante Villareal y suma 22 anotaciones luego de 35 jornadas disputadas.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- Pese a que el delantero francés ha estado fuera por lesión, sigue comandando en la pelea por el 'Pichichi'. Se mantiene en el primer lugar con 24 goles, pero solo dos por encima de su máximo perseguidor.