Agarrón en el Clásico, el penal que pidió Real Madrid y Vinicius responde con las 15 Champions

Así vivió Lamine Yamal el triunfo del Barcelona con sus amigos desde las graderías.
Así se vivió el último Clásico de la temporada con el triunfo del Barcelona sobre Real Madrid (2-0) para coronarse bicampeón de la Liga Española.
Lamine Yamal estuvo compartiendo con sus compañeros antes que iniciera el encuentro. El extremo de 18 años se recupera de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, que lo apartó por lo que resta del curso.
Lamine junto con Olivia Rodrigo, la artista destacada en la camiseta del Barcelona para el Clásico. Esta colaboración, impulsada por Spotify, lleva el logo de la cantante estadounidense al frente de la equipación azulgrana en el Camp Nou.
Y en las graderías no faltaron las burlas de la afición blaugrana para el técnico Álvaro Arbeloa con un cono en la cabeza.
"Cono quédate", decía la pancarta que llevó un fanaticó del Barça dedicada al entrenador del Real Madrid.
Segundos antes que comenzara el compromiso, se realizó un minuto de silencio por el padre de Hansi Flick, quien perdió la vida esta madrugada. Pese a la dolorosa noticia, el DT alemán estuvo dirigiendo a su equipo.
Las emociones en el Camp Nou comenzaron apenas a los 9 minutos con un golazo de Marcus Rashford. El punta inglés fue el encargado de ejecutar un tiro libre, su disparo superó la barrera blanca y logró clavarlo en la portería de Courtois.
Courtois volvió a la acción este domingo tras superar sus molestias físicas, pero fue incapaz de contener el remate de Rashford. El arquero belga solo voló para la fotografía.
Rashford se dirigió al banquillo para dedicarle su tanto a Flick por la pérdida de su padre.
Y Lamine Yamal ya estaba en los palcos con sus amigos y así festejó el golazo de su compañero inglés. (Foto ESPN)
BARCELONA, 10/05/2026.- El defensa del FC Barcelona Pau Cubarsí se duele en el suelo durante el encuentro correspondiente a la jornada 35 de LaLiga que FC Barcelona y Real Madrid disputan este domingo en el Camp Nou, en Barcelona. EFE/Enric Fontcuberta
Tan solo 10 minutos más tarde, Ferran Torres firmó el segundo de la noche tras una gran asistencia de Dani Olmo de tacón. El 'Tiburón' controló dentro del área y con la derecha venció a Courtois.
Ferran también fue a buscar a Flick para dedicarle su gol y se dieron un emotivo abrazo.
La reacción de Lamine luego del segundo gol del Barcelona. El canterano se lo estaba pasando a lo grande con sus amigos en los palcos. (Foto ESPN)
La primera parte terminaba con Pau Cubarsí en el suelo y reclamando un manotazo de Gonzalo García, pero el árbitro Hernández Hernández decidió que la acción fue sin intención de agredir.
En el arranque del segundo tiempo, una entrada de Raúl Asencio sobre Ferran, que terminó con gol del central madridista pero anulado por la falta previa, provocó una tangana entre los jugadores.
Tras la falta de Asencio a Ferran por detrás, Dani Olmo tiró al suelo al defensor español con un empujón y Vinicius se enganchó.
Gonzalo García intentó apartar a Vinicius de la escena mientras Gerard Martín lo sujetaba de la camiseta y Gavi le decía de todo.
Seguidamente, Jude Bellingham sufrió un codazo de Eric García dentro del área y todo el Real Madrid pidió penal. La imagen fue clara, pero ni el colegiado ni el VAR decidieron intervenir.
"Eric García intenta proteger la posición abriendo en exceso el brazo e impactando con el codo en el rostro de Bellingham. Es penal. Hernández Hernández no apreció la infracción en el campo", explicaron desde Archivo VAR la polémica jugada.
Bellingham estuvo varios segundos en el suelo intentando recuperarse de ese golpe en la cara, mientras Vinicius, Joan García y otros jugadores del Barcelona se preocupaban por su estado.
El complemento tuvo más encontronazos entre ambos equipos que ocasiones peligrosas. Vinicius se encargó con su compatriota Raphinha, pero la situación pudo ser controlada.
Un Clásico turbulento para el Real Madrid que vio como su acérrimo rival se coronaba por segundo año consecutivo en LaLiga. La afición local se metió con Vinicius y el delantero respondió con un gesto de las 15 Champions del Real Madrid y una sonrisa.
Y el balón de playa no podía faltar. Los seguidores del Barcelona se burlaron de Vinicius tras vencer al conjunto blanco y conquistar el campeonato.
En el banquillo ya estaban esperando el pitazo final para celebrar la obtención de LaLiga y los fanáticos sacaban sus celulares para inmortalizar un partido que quedará para la historia.
Una vez finalizado el Clásico vino la explosión azulgrana por conseguir el título 29 en el fútbol español.
Lamine Yamal volvió a bajar al campo y se puso la camiseta del equipo para festejar con el resto de sus compañeros. Ya son tres títulos de Liga para el joven futbolista.
Por primera vez en la historia el cuadro catalán conquista el título en un partido directo contra el Real Madrid. Lo hizo a falta de tres jornadas para el cierre del torneo.
Los jugadores del Barcelona celebran el título de Liga con el trofeo al finalizar el último Clásico de la temporda.
Por su parte, los futbolistas del equipo blanco pidieron disculpas y agredecieron a los aficionados que se desplazaron hasta el Camp Nou. Segundo año sin títulos y se esperan muchos cambios de cara a la siguiente campaña.