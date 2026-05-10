Prensa se rinde ante el Barça y señalan al nuevo DT del Madrid: "Tiene trabajo..."

Lo que dice la prensa tras la consagración del Barcelona en LaLiga y señalan al nuevo técnico que tendrían los blancos.

2026-05-10
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    Lo que dice la prensa tras la consagración del Barcelona en LaLiga y señalan al nuevo técnico que tendrían los blancos.
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    L'Esportiu de Cataluña: "El Barcelona gana la Liga y da sepultura al Real Madrid".

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    El País: "El Barça se da prisa por ganar la Liga y anula al Madrid en el Clásico".

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    Kylian Mbappé subió una imagen en Instagram apoyando al Real Madrid desde su habitación, cuando ya caía0-2 ante Barcelona y la reacción del periodista Tomás Roncero fue: "Kylian nos está vacilando a todos...".

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    Josep Pedrerol, periodista y presentador de El Chiringuito, felicitó al Barcelona por su redes sociales tras la obtención del título por segundo año consecutivo.

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    Por otro lado, Pedrerol deslizó que el Real Madrid tendrá nuevo entrenador la próxima temporada: "Tiene trabajo, Mou". El portugués José Mourinho suena para volver al banquillo merengue y poner orden.

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    "¡Doble golpe del Barcelona"!, expresó el periodista mexicano, David Faitelson.

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    Mister Chip, el famoso estadígrafo español, publicó que el Barcelona le ha ganado al Real Madrid 19 de las últimas 36 ediciones de LaLiga. Además, el equipo catalán igualó a los blancos en la serie con 106 victorias cada uno.

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    Ok Diario de España: "El Camp Nou sentencia al Real Madrid... y deja a Mbappé señalado".

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    Estadio Deportivo: "Los azulgranas conquistan LaLiga tras firmar una noche histórica en el Clásico".

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    La portada del diario Sport: "¡Campeones y fiesta histórica!".

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    En diario Marca publicaron que "alirón sin rival", señalando que Real Madrid fue inferior toda la temporada.

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    "Saluda al campeón", fue la portada de Mundo Deportivo tras el Clásico que se pintó de blaugrana.

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    Diario AS: "Alirón para la historia". Cabe recordar que aún faltan tres jornadas para el cierre del torneo y el club azulgrana ya se proclamó bicampeón.

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    Diario Récord de México: "El Barça es campeón".

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    La Vanguardia: "El Barça lleva al éxtasis al Camp Nou al coronarse campeón ante el Madrid".