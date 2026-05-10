Prensa se rinde ante el Barça y señalan al nuevo DT del Madrid: "Tiene trabajo..."

Lo que dice la prensa tras la consagración del Barcelona en LaLiga y señalan al nuevo técnico que tendrían los blancos.
Lo que dice la prensa tras la consagración del Barcelona en LaLiga y señalan al nuevo técnico que tendrían los blancos.
L'Esportiu de Cataluña: "El Barcelona gana la Liga y da sepultura al Real Madrid".
El País: "El Barça se da prisa por ganar la Liga y anula al Madrid en el Clásico".
Kylian Mbappé subió una imagen en Instagram apoyando al Real Madrid desde su habitación, cuando ya caía0-2 ante Barcelona y la reacción del periodista Tomás Roncero fue: "Kylian nos está vacilando a todos...".
Josep Pedrerol, periodista y presentador de El Chiringuito, felicitó al Barcelona por su redes sociales tras la obtención del título por segundo año consecutivo.
Por otro lado, Pedrerol deslizó que el Real Madrid tendrá nuevo entrenador la próxima temporada: "Tiene trabajo, Mou". El portugués José Mourinho suena para volver al banquillo merengue y poner orden.
"¡Doble golpe del Barcelona"!, expresó el periodista mexicano, David Faitelson.
Mister Chip, el famoso estadígrafo español, publicó que el Barcelona le ha ganado al Real Madrid 19 de las últimas 36 ediciones de LaLiga. Además, el equipo catalán igualó a los blancos en la serie con 106 victorias cada uno.
Ok Diario de España: "El Camp Nou sentencia al Real Madrid... y deja a Mbappé señalado".
Estadio Deportivo: "Los azulgranas conquistan LaLiga tras firmar una noche histórica en el Clásico".
La portada del diario Sport: "¡Campeones y fiesta histórica!".
En diario Marca publicaron que "alirón sin rival", señalando que Real Madrid fue inferior toda la temporada.
"Saluda al campeón", fue la portada de Mundo Deportivo tras el Clásico que se pintó de blaugrana.
Diario AS: "Alirón para la historia". Cabe recordar que aún faltan tres jornadas para el cierre del torneo y el club azulgrana ya se proclamó bicampeón.
Diario Récord de México: "El Barça es campeón".
La Vanguardia: "El Barça lleva al éxtasis al Camp Nou al coronarse campeón ante el Madrid".