Keyrol Figueroa se une: así sería la temible artillería de Honduras con José Molina

¡Mete miedo! Estos serían los delanteros que tendría José Molina para el nuevo proceso con Honduras tras el 'SÍ' de Keyrol Figueroa.
Keyrol Figueroa ha dado el 'SÍ' a la Selección de Honduras y estos serían los atacantes que tendría como opción José Francisco Molina para el nuevo proceso rumbo a la Copa del Mundo 2030.
Alenis Vargas - El extremo derecho del Manisa FK de Turquía ya sabe lo que es vestir la camiseta de la Selección de Honduras e incluso sumó minutos en el primer juego ante Haití en la Eliminatoria de Concacaf y con 21 años será parte de la Bicolor rumbo al Mundial 2030. Ya fue parte del primera convocatoria de José Francisco Molina y llenó los ojos del entrenador español, así que será uno de los referentes.
Nayrobi Vargas - Es otro de los futbolistas que siempre ha militado en Europa. Es Sub-20 y milita en el segundo equipo del Mainz de Alemania e incluso fue citado por Reinaldo Rueda para la fecha FIFA de octubre y anteriormente disputó los Juegos Centroamericanos con la Bicolor.
Nixon Cruz - El futbolista de 19 años la estaba rompiendo con la camiseta de Real España, pero una lesión y ahora una sanción por conducta inapropiada lo tienen lejos de las canchas. Sin embargo, si todo va bien, será uno de los referentes en la Bicolor. Incluso, el sampedrano ya ha sido parte de procesos Sub-17 y Sub-20 de Honduras.
Roberto Osorto - Uno de los jugadores claves en Real España, con solo 20 años es el acompañante de Jhow Benavídez en el mediocampo y es un candidato para la nueva camada de la próxima eliminatoria. El catracho ya fue parte un proceso sub-20 de Honduras.
Mike Arana - El espigado futbolista de Real España ha tenido proceso Sub-17 e incluso fue uno de los convocados por José Molina para el amistoso ante Perú, por lo que es una de las opciones en ataque. Incluso, su debut con la bicolor quedó en los libros de historia y se convirtió en el jugador más joven en debutar con 17 años, 2 meses y 9 días.
Jefryn Macías - El futbolista de 22 años actualmente juega en el Motagua se puede desempeñar como mediocampista ofensivo o como un extremo. Es una de las opciones para la camada del Mundial 2030.
Yeison Arriola - Juega como extremo derecho en el Platense FC de la Liga Nacional y fue el encargado de sellar la clasificación de Honduras al Mundial Sub-17 de Qatar 2025. Es otro de los llamados para buscar el regreso a una Copa del Mundo en la selección absoluta.
Erick Puerto - El goleador del Platense FC ya fue tomado en cuenta por José Francisco Molina e hizo su debut en el amistoso ante Perú, dejando una buena actuación, por lo que es uno de los llamados a liderar el ataque de la Bicolor rumbo al Mundial 2030.
Mathías Vázquez - El nacido en Tegucigalpa ya sabe lo que es vestir la "H" en el pecho. 'La aguja' fue convocado en un microciclo por Reinaldo Rueda y participó con la Sub-20 en los Juegos Centroamericanos 2025. Actualmente juega en el Cincinnati 2 de la MLS Next Pro y podría ser tomado en cuenta por Molina.
Exon Arzú - El extremo derecho de La Máquina ya fue tomado en cuenta por José Francisco Molina para el amistoso ante Perú y dejó un buen papel en el campo, así que podría ser una de las opciones que tenga el entrenador español en el ataque de la Bicolor.
David Flores - El joven atacante de Olimpia disputó el Mundial Sub-17 con la Selección de Honduras y con apenas 18 años se perfila para ser una de las opciones que tendrá José Molina para los 'killers' de la selección.
Luis Palma - El experimentado futbolista del Lech Poznan de Polonia ya es un viejo conocido en el ataque de la Bicolor y será uno de los máximos referentes en este nuevo proceso con José Francisco Molina. 'El Bicho' fue el encargado de anotar el primer gol de Honduras bajo el mando del técnico español.
Dereck Moncada - El espigado extremo catracho vive un gran momento con el Internacional de Bogotá de Colombia y también lo dejó plasmado en el amistoso ante Perú cuando José Francisco Molina lo incluyó en el equipo titular y dejó une destacada actuación. El joven de 18 años será uno de los referentes de la Bicolor.
Luis Suazo - Un príncipe que busca convertirse en 'Rey' como su papá, David Suazo. Nació en Italia, pero decidió seguir los pasos de su progenitor y vestir la camiseta de la Selección de Honduras. El futbolista del Braga U-19 de Portugal disputó el Premundial y el Mundial Sub-17 de Qatar 2025 con la Bicolor y es otra de las opciones para la Selección Mayor en el próximo proceso mundialista.
Keyrol Figueroa - Sin duda esta es una de las sorpresas en esta lista de atacantes de Honduras porque el delantero del Liverpool de Inglaterra ha decidido en los últimos días darle el 'SÍ' a la Bicolor luego de una reunión con Francis Hernández (Director Deportivo de la FFH) y José Francisco Molina, DT.
El futbolista de 19 años podría ser una de las sorpresas en la próxima convocatoria de Honduras para los amistosos de junio (vs Argentina y el otro por confirmar), pero todo dependerá de cómo se agilice el tema del papeleo para cambiar de federación porque antes representó a Estados Unidos en selecciones menores.