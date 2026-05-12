Van por el fichaje de Julián Álvarez con más de 150 millones: "Ya habló con él"

Ni Barcelona ni Arsenal: Atlético estaría negociando la venta de su goleador y sobre la mesa una propuesta que supera los 150 'kilos'.
Ni Barcelona ni Arsenal: Atlético de Madrid ya estaría negociando la venta de su joven goleador y sobre la mesa una propuesta que supera los 150 'kilos'.
Julián Álvarez será uno de los nombres más sonados de cara al mercado de verano. El delantero argentino hace suspirar a varios clubes de Europa que desean ficharlo debido a sus destacadas actuaciones con la el Atlético de Madrid.
Equipos como el Barcelona, Arsenal o PSG estarían intentando convencer al futbolista de firmar un nuevo contrato, aunque él sigue sin dar pistas sobre cuál será su siguiente movimiento. Por ahora, mantiene firme su decisión de seguir en la capital española.
El Barcelona ya hizo público su interés por ficharlo, pero ante la alta cifra que pide el Atlético, y pese a su deseo de jugar en el Camp Nou, la realidad indica que Julián se aleja del conjunto azulgrana.
A su vez, el Arsenal también se encuentra tras sus pasos, pero no existe un interés concreto que pueda regresar al talentoso futbolista a Inglaterra.
En ese contexto, solo queda un club que tiene todo lo necesario para incorporar al argentino, y ese es el PSG. El equipo de Luis Enrique actualmente pelea por volver a ganar la Champions League y desean contratar al delantero en verano.
De acuerdo a la información del periodista Gastón Edul, el conjunto parisino está interesado en el fichaje de Julián y la cifra podría rondar unos 110 millones de euros.
Si bien es cierto que al PSG le fue muy bien sin una referencia clara en el ataque (Gonçalo Ramos es suplente), también es correcto decir que la potencial incorporación de la 'Araña' podría hasta mejorar la delantera.
Julián ya demostró que pese a la racha negativa que atraviesa con el Atlético en cuanto a títulos, siempre intenta aparecer en los momentos más complicados para salvar al equipo si así lo requiere. Ese es uno de los atributos que lo convierten en un fruto muy codiciado en el mercado.
Por su parte, desde El Chiringuito reconfirmaron el interés del PSG sobre Julián y dieron más detalles de la operación. De hecho, aseguran que el jugador ya tuvo contactos con Luis Enrique.
"Se habla del Barcelona, pero hay un club que se ha metido de lleno. Ese club ya se ha sentado con el Atlético de Madrid, y se trata del PSG. Ya conocen la pretenciones del Atlético, que no ve con malos ojos la venta del jugador", aseguró el periodista Iñaki Villalón en exclusiva.
"Sobre la mesa hay una cantidad y sería notablemente superior a los 150 millones de euros. Esto no pasó hoy, es algo que ya vienen manejando ambos clubes desde hace días. El PSG ya conoce lo que pide el Atlético y ahora entra la voluntad del jugador", añadió.
"Por las cantidades que se están manejando, el Atlético no descarta el traspaso de Julián. Además, Julián ya habló con Luis Enrique. Si quiere salir este verano y hay una oferta similar a la del PSG, esto elimina a los otros clubes en esa carrera por ficharlo", sentenció el comunicador español.
El atacante de 26 años tiene contrato viente hasta 2030, pero el PSG prepara una propuesta que podría superar los 150 millones por su fichaje. Luis Enrique ya le habría comentado el proyecto de la próxima campaña.
Mientras se define su futuro, lo cierto es que Julián busca terminar la temporada de la mejor manera posible para luego incorporarse a la selección argentina y disputar el Mundial. Tras el torneo, podría tomar vuelo rumbo a París.
La información de El Chiringuito donde afirman que el PSG está dispuesto a pagar más de 150 'kilos' al Atlético por el fichaje de Julián Álvarez.