Sergio Ramos se olvida de ser futbolista y compra histórico club por $450 millones

Sergio Ramos ha comprado un nuevo club como parte de sus negocios y el propio futbolista ha explicado el motivo por el que ha decidido invertir.
El exfutbolista Sergio Ramos, actuando en representación del fondo de inversión 'Five Eleven Capital', ha alcanzado este martes un acuerdo histórico con los principales accionistas del Sevilla FC para la compraventa de la entidad deportiva.
Este pacto se ha concretado a falta de la formalización mediante la firma de los documentos pertinentes y la posterior ratificación de la operación por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD) de España.
La resolución llegó tras una intensa jornada de trabajo el pasado lunes que se prolongó durante casi diez horas, sentando las bases para el encuentro definitivo que tuvo lugar este martes.
En las reuniones participaron activamente Sergio Ramos, su abogado de confianza Julio Senn, y el CEO de Five Eleven Capital, el argentino Martin Inx, quienes lideraron la propuesta por parte del fondo.
Por la parte vendedora, estuvieron presentes los representantes de las familias que ostentan la propiedad del club: Del Nido, Carrión, Alés, Castro y Guijarro, quienes han dado el visto bueno definitivo.
Según confirmaron fuentes de la negociación a la agencia EFE, las conversaciones han culminado en lo que se define como un “acuerdo total” entre todas las partes involucradas.
Los términos establecidos estipulan la compraventa de aproximadamente el 60 por ciento del capital social del club sevillista, una vez se cumplan los trámites de notaría y la autorización del CSD.
La valoración total de la institución ha sido fijada en una cifra ligeramente superior a los 400 millones de euros (aproximadamente 470 millones de dólares), según revelaron las fuentes consultadas.
El proceso comenzó a finales de 2025 con un primer acercamiento del exinternacional español, intensificándose en marzo de 2026 tras la firma de una carta de intenciones (LOI) con exclusividad hasta finales de mayo.
Un punto de fricción durante el proceso fue la delicada situación económica del club, centrando el debate no en la valoración total, sino en cómo la deuda acumulada afectaría al precio final por cada acción.
La auditoría de venta ('due diligence') realizada por la consultora KPMG confirmó una deuda de unos 85 millones de euros (100 millones de dólares), dato que finalmente permitió desbloquear la operación.
Tras el encuentro, Sergio Ramos abandonó el hotel de la capital hispalense con gestos de optimismo y confirmando visualmente el éxito de la transacción ante las preguntas de los medios presentes.
La negociación también ha contemplado la posibilidad de un descenso a Segunda División, lo cual implicaría una rebaja notable en el precio de adquisición dada la situación deportiva actual tras la destitución de Matías Almeyda.
Actualmente, el Sevilla se encuentra en la decimotercera posición con 40 puntos, solo tres por encima del descenso, y deberá asegurar su permanencia frente al Villarreal, Real Madrid y Celta en las últimas tres jornadas.