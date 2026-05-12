Fichajes: Baja en Olimpia, oferta por Luis Palma y dos aurinegros sin contrato

Estos son los últimos rumores y fichajes en el mercado hondureño: sorpresa con dos figuras de Real España que se quedan sin contrato.
Estos son los últimos rumores y fichajes en el fútbol hondureño: Baja en Olimpia, oferta por Luis Palma y dos figuras de Real España se quedan sin contrato al finalizar el Clausura 2026.
Los clubes Génesis PN y Juticalpa estarían interesados en el fichaje del atacante hondureño Kilmar Peña. Por ahora es agente libre ya que finalizó su contrato con los Lobos de la UPNFM.
El Vida de La Ceiba se encuentra interesado en Hernán "Tota" Medina, quien descendió recientemente con el Victoria.
SORPRESA: Jorge Pacheco anunció que no continuará como presidente del CD Choloma tras haber salvado la categoría.
Dereck Moncada ya está en Suiza para unirse al Lugano de la primera división de ese país. El joven catracho costó 3.5 millones de euros y con 18 años comenzará su periplo por el Viejo Continente.
Jesús Batiz: Varios clubes de la Liga Nacional de Honduras se han interesado en el volante hondureño que milita en el Sporting de Costa Rica.
Alex López: El experimentado jugador hondureño seguiría en la próxima campaña con el Sporting de Costa Rica luego de una buena temporada con el club tico.
Luis Palma sigue atento a su futuro. Sigue siendo ficha del Celtic y tiene una opción de compra de 4 millones de euros, desde España afirman que el Sevilla ha paralizado su interés en los últimos días.
Sin embargo, Fútbol 360 informa que Lech Poznan le acaba de ofrecer 2,5 millones de dólares a Celtic por Luis Palma. Los polacos desean activar la opción de compra por el atacante hondureño. Sin embargo, esa oferta está lejos de los 4 millones que es su cláusula para dejar de ser jugador del conjunto escocés.
Desde Real España reconocen que el club que se quiera a Nixon Cruz deberá pagar no más de 500 mil dólares. Su presidente, Elías Burbara, dijo que ningún jugador en Honduras vale un millón de dólares y los mejores se tasarían entre 350-500 mil dólares.
Buba López: El experimentado portero hondureo finaliza su contrato con Real España al final del presente Clausura 2026 y su futuro se decidirá en las próximas semanas.
Jhow Benavídez: El gran capitán del Real España es otro de los que finaliza su contrato con la máquina al final del presente Clausura 2026.
SORPRESA: El defensor zurdo Elison Rivas sería la primer baja del Olimpia de cara a la próxima campaña.
Elison Rivas se iría del Olimpia para convertirse en nuevo legionario hondureño. Clubes de Guatemala y El Salvador lo tienen en la mira al lateral izquierdo.
Jefryn Macías está a las puertas de dejar Motagua e irse a la segunda división de España. Actualmente hay visores españoles viéndolo a él y otros jóvenes catrachos. Esto es gestionado por Francis Hernández, director deportivo de las Selecciones Nacionales.
En Motagua no gustó el último partido de Marcelo Santos ante Potros y es casi un hecho que no le renovarán el contrato, ya que su vínculo termina al finalizar el Clausura 2026.
En los últimos días ha surgido el rumor de um un posible traspaso de Marcelo Santos al Olimpia, pero hasta el momento no hay nada confirmado y su futuro se definirá en los próximos meses.
En Platense han señalado de que no existe ninguna oferta formal por su goleador Eric 'Yío' Puerto .