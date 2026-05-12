Fichajes: Baja en Olimpia, oferta por Luis Palma y dos aurinegros sin contrato

Estos son los últimos rumores y fichajes en el mercado hondureño: sorpresa con dos figuras de Real España que se quedan sin contrato.

2026-05-12
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    Estos son los últimos rumores y fichajes en el fútbol hondureño: Baja en Olimpia, oferta por Luis Palma y dos figuras de Real España se quedan sin contrato al finalizar el Clausura 2026.
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    Los clubes Génesis PN y Juticalpa estarían interesados en el fichaje del atacante hondureño Kilmar Peña. Por ahora es agente libre ya que finalizó su contrato con los Lobos de la UPNFM.
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    El Vida de La Ceiba se encuentra interesado en Hernán "Tota" Medina, quien descendió recientemente con el Victoria.
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    SORPRESA: Jorge Pacheco anunció que no continuará como presidente del CD Choloma tras haber salvado la categoría.
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    Dereck Moncada ya está en Suiza para unirse al Lugano de la primera división de ese país. El joven catracho costó 3.5 millones de euros y con 18 años comenzará su periplo por el Viejo Continente.
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    Jesús Batiz: Varios clubes de la Liga Nacional de Honduras se han interesado en el volante hondureño que milita en el Sporting de Costa Rica.
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    Alex López: El experimentado jugador hondureño seguiría en la próxima campaña con el Sporting de Costa Rica luego de una buena temporada con el club tico.
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    Luis Palma sigue atento a su futuro. Sigue siendo ficha del Celtic y tiene una opción de compra de 4 millones de euros, desde España afirman que el Sevilla ha paralizado su interés en los últimos días.
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    Sin embargo, Fútbol 360 informa que Lech Poznan le acaba de ofrecer 2,5 millones de dólares a Celtic por Luis Palma. Los polacos desean activar la opción de compra por el atacante hondureño. Sin embargo, esa oferta está lejos de los 4 millones que es su cláusula para dejar de ser jugador del conjunto escocés.
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    Desde Real España reconocen que el club que se quiera a Nixon Cruz deberá pagar no más de 500 mil dólares. Su presidente, Elías Burbara, dijo que ningún jugador en Honduras vale un millón de dólares y los mejores se tasarían entre 350-500 mil dólares.
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    Buba López: El experimentado portero hondureo finaliza su contrato con Real España al final del presente Clausura 2026 y su futuro se decidirá en las próximas semanas.
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    Jhow Benavídez: El gran capitán del Real España es otro de los que finaliza su contrato con la máquina al final del presente Clausura 2026.
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    SORPRESA: El defensor zurdo Elison Rivas sería la primer baja del Olimpia de cara a la próxima campaña.
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    Elison Rivas se iría del Olimpia para convertirse en nuevo legionario hondureño. Clubes de Guatemala y El Salvador lo tienen en la mira al lateral izquierdo.
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    Jefryn Macías está a las puertas de dejar Motagua e irse a la segunda división de España. Actualmente hay visores españoles viéndolo a él y otros jóvenes catrachos. Esto es gestionado por Francis Hernández, director deportivo de las Selecciones Nacionales.
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    En Motagua no gustó el último partido de Marcelo Santos ante Potros y es casi un hecho que no le renovarán el contrato, ya que su vínculo termina al finalizar el Clausura 2026.
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    En los últimos días ha surgido el rumor de um un posible traspaso de Marcelo Santos al Olimpia, pero hasta el momento no hay nada confirmado y su futuro se definirá en los próximos meses.
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    En Platense han señalado de que no existe ninguna oferta formal por su goleador Eric 'Yío' Puerto .