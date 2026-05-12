Revelan la razón por la que jugador fue detenido ayer: "Facilitó fuga de asesino"

De acuerdo a las investigaciones, Julián Galo falsificó documentación del RNP y ayudó a uno de los cabecillas de la Pandilla 18.
Las autoridades de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) presentaron el lunes pasado a varios de los detenidos durante los 19 allanamientos simultáneos realizados el pasado domingo en diferentes sectores de Tegucigalpa, operaciones ejecutadas en el marco de investigaciones contra supuestas estructuras delictivas.
Entre las personas requeridas por las autoridades figura el futbolista hondureño Julián Moisés Galo, exjugador del Real de Minas y actual integrante del equipo de INFOP en la Liga Mayor o tercera división del fútbol nacional.
Según información brindada por los entes de seguridad, los operativos fueron coordinados por fiscales y equipos especiales con el objetivo de combatir distintos delitos vinculados a organizaciones criminales que operan en la capital.
No obstante, Julián Galo rechazó públicamente cualquier relación con actividades ilícitas y aseguró que su captura fue injustificada. El futbolista afirmó que actualmente labora en el Registro Nacional de las Personas (RNP) y que además continúa activo en el fútbol hondureño defendiendo los colores de INFOP.
“Estoy detenido injustamente. Yo no trabajo para ninguna pandilla y no sé por qué me tienen aquí”, expresó Galo ante los micrófonos de HCH mientras era trasladado por agentes de seguridad.
El jugador insistió en que las personas que lo conocen saben que se dedica a trabajar y a jugar fútbol profesionalmente. Asimismo, explicó que fue detenido cuando salía de su vivienda rumbo a sus labores.
“Vengo de Trojes de jugar con INFOP, he estado activo jugando. Vivo en una colonia peligrosa y me capturaron saliendo de mi casa cuando iba para mi trabajo”, manifestó.
Pero este martes se ha revelado la verdadera razón por la que fue detenido el ex jugador del Real de Minas y varios equipos de primera división.
De acuerdo con las investigaciones, Galo Maldonado falsificó documentación del RNP, al registrar la defunción de uno de los cabecillas de la Pandilla 18, identificado con el nombre de Jesús Armando Chévez Cruz, alias "Chuy". "Con defunción 'panda' facilitó fuga de asesino", dice el titular de la nota.
El favorecido está implicado en más de 27 asesinatos y se fugó del penal de Támara, en mayo del 2017.
Las averiguaciones de la Fiscalía confirmaron que la muerte de Chévez Cruz aparece registrada con fecha del 18 mayo del 2024 y aparece la nota marginal como difunto a partir de junio de ese mismo año.
Sin embargo, la fiscalía cuenta con información que este peligroso pandillero realmente se encuentra vivo.
"Gracias a Galo Maldonado, el pandillero fugado Jesús Armando Chévez Cruz, alias "Chuy", aparece muerto en el sistema del RNP", dice el pie de foto.
El caso ha generado reacciones en redes sociales y en sectores ligados al fútbol hondureño, mientras las autoridades continúan con el proceso investigativo para determinar la participación de cada uno de los detenidos en los hechos que se les señalan.