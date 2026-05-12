Las condiciones de Mourinho para volver al Real Madrid: "Comenzó la operación"

El periodista Fabrizio Romano confirma que los blancos tienen como principal candidato al técnico portugués.
El Real Madrid tiene como prinicipal candidato a José Mourinho y el técnico portugués pone un par de condiciones para volver al Santiago Barnebéu a partir de la próxima temporada.
El Real Madrid atraviesa una de las peores épocas de su historia, marcada por la ausencia de títulos por segundo año consecutivo y una crisis interna que ha generado tensiones entre jugadores, cuerpo técnico y directiva.
Ante esta situación, el presidente Florentino Pérez busca un cambio radical en el banquillo y tiene como principal candidato a un viejo conocido que ya dirigió al equipo entre 2010 y 2013.
De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, José Mourinho, entrenador del Benfica, ya tuvo un primer acercamiento con el conjunto merengue a través de su agente, Jorge Mendes, aunque las conversaciones formales no se intensificarán hasta que ambos clubes terminen sus respectivas temporadas.
"La última semana del campeonato no es para pensar en el futuro, en contratos... Desde el momento en que entramos en esta última fase, decidí que no quería escuchar a nadie, quiero estar 'aislado' en mi espacio de trabajo", declaró Mourinho tras disputar la penúltima jornada de la Liga de Portugal ante el Braga (2-2).
"Todavía hay un partido contra el Estoril y a partir del lunes ya podré responder sobre cuál será mi futuro como entrenador y el futuro del Benfica. No he hablado ni con el Real Madrid ni con ningún otro club. Nadie me obliga a confirmar decisiones que todavía no me corresponde comunicar. Es el respeto que me merece el Benfica", sentenció.
Pese a sus últimas declaraciones, Fabrizio Romano insiste en que el "Real Madrid comenzó la operación José Mourinho con contactos directos que ahora están teniendo lugar. El Benfica quiere que Mou se quede a toda costa, pero está al tanto de las conversaciones en curso con el Madrid; depende del club blanco".
"Su entorno y Real Madrid han mantenido conversaciones durante semanas sobre el regreso del Special One. Las discusiones siguen en marcha y continuarán pronto. La vuelta de Mou está 100% en marcha", agregó el periodista experto en traspasos.
El polémico técnico portugués, de 63 años, tiene contrato con Benfica hasta 2027, pero cuenta con una cláusula de rescisión de tres millones de euros que podría facilitar su salida.
Por otra parte, el regreso de Mourinho al banquillo merengue no sería sencillo, ya que habría establecido dos condiciones clave para aceptar el cargo, según la información que divulgó el diario AS de España.
En primer lugar, desea tener voz en la política de fichajes, no necesariamente en los nombres específicos, pero sí en las posiciones que deben reforzarse. Cabe recordar que en su primera etapa, Mou fue fundamental en la llegada de jugadores como Modric, Khedira y Ozil, quienes marcaron una época en el club.
En segundo lugar,exige que se respeten las jerarquías dentro de la estructura deportiva, evitando conflictos internos como los vividos esta temporada, especialmente los altercados entre jugadores como Tchouaméni y Valverde, que desestabilizaron el vestuario.
Mourinho no está pidiendo el control total del Real Madrid, pero quiere control total de la plantilla y la dinámica de jugadores. Cree que el problema son demasiadas voces alrededor del equipo, y la voz debería ser solo la suya.
Se encuentra interesado en regresar al Santiago Bernabéu como entrenador y desea tener una conversación con los encargados de la dirección deportiva sobre estrategia, presupuesto, etc. "Él considera que dejó asuntos inconclusos desde su primera etapa", publicó la Cadena COPE, por su parte.
De esta manera, Álvaro Arbeloa vive sus últimos días como DT del Real Madrid. Solo restan tres fechas contra el Oviedo, Sevilla y Athletic Club para conocer si Mourinho tomará su lugar de cara al próximo curso.
Se especulaque el Madrid le ofrecería un contrato de tres años. Mou habría solicitado control total sobre el vestuario para gestionar indisciplinas y ha planteado una reestructuración de la plantilla que incluiría algunas bajas y fichajes específicos.