Primer diagnóstico de la grave lesión de Romario: cuánto tiempo estará sin jugar

Diario Diez conoció la dura lesión que sufrió Romario, jugador del Motagua, ante Olancho y el tiempo de recuperación
Este martes se vivió una de las lesiones más terribles en los últimos tiempos del fútbol hondureño en el partido de Motagua ante Olancho.
Se trata del atacante brasileño del Motagua, Romario Da Silva, quien sufrió una terrible lesión en pleno partido donde los azules se enfrentaban al Olancho FC en el Juan Ramón Brevé por la Jornada 4 de las triangulares finales del torneo.
El jugador sudamericano de 36 años, titular en el equipo capitalino, se fracturó su tobillo izquierdo cuando defendía en un ataque de los olanchanos orquestado por Marlon 'Machuca' Ramírez.
Romario quiso despojarle el balón al olanchano y le cruzó el cuerpo, pero en su intento, su pie izquierdo se quedó trabado en la grama de la cancha y aunado a la velocidad que llevaba y el peso de su cuerpo, no puso sacar el pie y se lo fracturó.
La imagen fue lamentable tanto para los de Motagua como las de sus rivales.
Sus compañeros, como Jorge Serrano, Óscar Discua y Rodrigo de Olivera se miraban muy tocados y derramaban alguna lágrima producto de la fuerte imagen que estaban presenciando.
Diario Diez pudo conocer que el jugador brasileño fue trasladado al hospital más cercano en Olancho para darle primeros auxilios y lo estabilizarlo.
Del mismo modo, Diez conoció que se trata "de una luxo fractura del peroné" y será operado mañana en Tegucigalpa con el doctor Avilés. Asimismo, mañana se confirmará con exámenes si la fractura es tanto en el peroné como en la tibia.
La fractura que el brasileño sufrió es de al menos entre 6 y 8 meses de recuperación.
Romario Da Silva había jugado, con este contra los olanchanos, 23 partidos en el torneo con el Motagua y había anotado tres gole
Al final del encuentro, los jugadores del Motagua esperaron al brasileño para darle ánimos para su recuperación.
Javier López fue quién se acercó para platicar con Romario y darle apoyo para este duro momento.
Motagua terminó ganando 2-0 ante Olancho y se puso en el primer lugar con 4 puntos y dependen de sí mismo para ser finalistas.