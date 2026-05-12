Plantel de Motagua esperó a Romario, bellezas y ¿Entró Emilio al estadio?

Todo lo que sucedió en Juticalpa y Tegucigalpa con los juegos Olancho vs Motagua y Olimpia vs Real España.
Todo lo que sucedió en Juticalpa y Tegucigalpa con los juegos Olancho vs Motagua y Olimpia vs Real España. Fotos David Romero y Marvin Salgado.
Tristeza en los jugadores de Real España por el resultado ante Olimpia donde la clasificación a la final no depende ellos. Esperan un mal resultado entre Marathón y Olimpia.
El árbitro Saíd Martínez y el entrenador Jeaustin Campos en un extenso diálogo en plena cancha.
Ni Eddie Hernández, que mide casi 2 metros, alcanzó el cabezazo de Jerry Bengtson que abrió el marcador en el clásico.
Aficionadas olanchanas bien enfocadas en el duelo entre su equipo y Motagua.
Laura Meza, exnovia de Rodrigo Auzmendi, acompañada por sus amistades entre ellas Loren Mercadel.
Real España tuvo presencia de sus aficionadas en las gradas y sonrientes con el lente de DIEZ.
La barra de Real España dijo presente en el estadio Nacional Chelato Uclés.
Linda aficionada aurinegra deleitó con su presencia previo al clásico entre Real España vs Olimpia.
Un hecho lamentable, se lesionó el brasileño Romario da Silva.
Rodrigo de Olivera llora ante el abrazo de Javier López al ver la grave lesión de su compañero.
Otro jugador que no pudo contener las lágrimas fue el panameño Jorge Serrano.
Cruz Roja y el cuerpo médico de Motagua atienden al futbolista de 36 años.
Nadie podía creer la grave lesión a la altura del tobillo que sufrió Romario.
La fiesta olimpista previo al inicio del clásico ante Real España, fue un espectáculo.
Muy colorido estuvo el ambiente que protagonizó la barra merengue a las afueras del estadio Nacional Chelato Uclés.
Una hermosa edecán olanchana, la belleza local sobresalió en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.
La copa que se llevará el campeón del torneo Clausura se paseó por la ciudad de Juticalpa.
Hermosa aficionada olanchana presente en las gradas y admirando las imágenes que logró.
Otro de los acontecimientos que llamó la atención fue la discusión entre el presidente del Olancho FC, Samuel García y Emilio Izaguirre, director deportivo de Motagua.
Samuel García impidió por varios minutos el ingreso de Emilio Izaguirre al estadio Juan Ramón Brevé Vargas.
Fue una acolorada discusión por parte del mandamás de los Potros. "Non grato", le dijo.
Samuel García le recordó a Emilio Izaguirre cómo se dieron los fichajes de Agustín Auzmendi y Rodrigo de Olivera desde Olancho FC a Motagua. Traspasos que no le gustó.
"Yo trabajo para Motagua", le soltó Emilio Izaguirre, la discusión no fue a más.
Finalmente Emilio Izaguirre logró entrar sin problemas y presenció el juego contra Olancho FC.
Al finalizar el partido, el plantel de Motagua esperó que Romario saliera de la clínica privada rumbo a Tegucigalpa. Hubo palabras de aliento del DT Javier López.
Romario fue trasladado a una clínica privada tras la lesión, y luego fue llevado rumbo a Tegucigalpa para ser operado.
Los jugadores de Motagua le brindaron los ánimos necesarios al experimentado delantero que será operado a la altura de su tobillo.