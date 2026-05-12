Plantel de Motagua esperó a Romario, bellezas y ¿Entró Emilio al estadio?

Todo lo que sucedió en Juticalpa y Tegucigalpa con los juegos Olancho vs Motagua y Olimpia vs Real España.

2026-05-12
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    Todo lo que sucedió en Juticalpa y Tegucigalpa con los juegos Olancho vs Motagua y Olimpia vs Real España. Fotos David Romero y Marvin Salgado.
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    Tristeza en los jugadores de Real España por el resultado ante Olimpia donde la clasificación a la final no depende ellos. Esperan un mal resultado entre Marathón y Olimpia.
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    El árbitro Saíd Martínez y el entrenador Jeaustin Campos en un extenso diálogo en plena cancha.
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    Ni Eddie Hernández, que mide casi 2 metros, alcanzó el cabezazo de Jerry Bengtson que abrió el marcador en el clásico.
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    Aficionadas olanchanas bien enfocadas en el duelo entre su equipo y Motagua.
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    Laura Meza, exnovia de Rodrigo Auzmendi, acompañada por sus amistades entre ellas Loren Mercadel.
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    Real España tuvo presencia de sus aficionadas en las gradas y sonrientes con el lente de DIEZ.
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    La barra de Real España dijo presente en el estadio Nacional Chelato Uclés.
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    Linda aficionada aurinegra deleitó con su presencia previo al clásico entre Real España vs Olimpia.
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    Un hecho lamentable, se lesionó el brasileño Romario da Silva.
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    Rodrigo de Olivera llora ante el abrazo de Javier López al ver la grave lesión de su compañero.
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    Otro jugador que no pudo contener las lágrimas fue el panameño Jorge Serrano.
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    Cruz Roja y el cuerpo médico de Motagua atienden al futbolista de 36 años.
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    Nadie podía creer la grave lesión a la altura del tobillo que sufrió Romario.
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    La fiesta olimpista previo al inicio del clásico ante Real España, fue un espectáculo.
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    Muy colorido estuvo el ambiente que protagonizó la barra merengue a las afueras del estadio Nacional Chelato Uclés.
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    Una hermosa edecán olanchana, la belleza local sobresalió en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.
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    La copa que se llevará el campeón del torneo Clausura se paseó por la ciudad de Juticalpa.
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    Hermosa aficionada olanchana presente en las gradas y admirando las imágenes que logró.
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    Otro de los acontecimientos que llamó la atención fue la discusión entre el presidente del Olancho FC, Samuel García y Emilio Izaguirre, director deportivo de Motagua.
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    Samuel García impidió por varios minutos el ingreso de Emilio Izaguirre al estadio Juan Ramón Brevé Vargas.
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    Fue una acolorada discusión por parte del mandamás de los Potros. "Non grato", le dijo.
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    Samuel García le recordó a Emilio Izaguirre cómo se dieron los fichajes de Agustín Auzmendi y Rodrigo de Olivera desde Olancho FC a Motagua. Traspasos que no le gustó.
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    "Yo trabajo para Motagua", le soltó Emilio Izaguirre, la discusión no fue a más.
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    Finalmente Emilio Izaguirre logró entrar sin problemas y presenció el juego contra Olancho FC.
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    Al finalizar el partido, el plantel de Motagua esperó que Romario saliera de la clínica privada rumbo a Tegucigalpa. Hubo palabras de aliento del DT Javier López.
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    Romario fue trasladado a una clínica privada tras la lesión, y luego fue llevado rumbo a Tegucigalpa para ser operado.
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    Los jugadores de Motagua le brindaron los ánimos necesarios al experimentado delantero que será operado a la altura de su tobillo.