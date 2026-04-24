Conoce a los más rápidos: este es el top 10 histórico de Maratón La Prensa

Hablar de<b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.maratonlaprensa.hn/" target="_blank"> Maratón La Prensa-Gatorade</a></b> es referirse a tradición, sacrificio y memoria deportiva. Es recordar madrugadas llenas de expectativa, calles vibrando con aplausos y atletas cruzando la meta con el alma en cada paso. Desde su internacionalización en 1978, esta competencia se transformó en un punto de encuentro para los mejores fondistas del continente y más allá.Entre todos esos nombres, uno resuena con fuerza especial, y se trata de <b>Amado García</b> de <b>Guatemala</b>. En 2006 firmó una actuación que aún hoy parece intocable: 1h03:53, el récord absoluto de los 21 kilómetros. No fue solo una victoria, sino que fue una declaración de grandeza. Ese día, <b>García </b>no corrió contra rivales, corrió contra la historia y la venció.