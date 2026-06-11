Prensa reacciona sobre México tras su debut en el Mundial: "No va a trascender"

Lo que dice la prensa internacional luego del triunfo de México sobre Sudáfrica (2-0) en el primer partido de la Copa del Mundo 2026, disputado en el Estadio Azteca.
"México tenía que haber logrado un triunfo más holgado y evitar una tarjeta roja en tiempo de reposición", dijo el reportero de ESPN, León Lecanda.
Por su parte, el comunicador Ricardo Puig señaló que México tuvo una "victoria sobria, a la que no le sobra nada y sí le hicieron falta cosas: más goles, intensidad y mejor ritmo". "Sudáfrica no fue rival, nunca compitió. Bienvenido los tres puntos", añadió.
La portada de 'Fútbol Picante' de ESPN tras la victoria de México sobre Sudáfrica en el Estadio Azteca.
Sergio Dipp, periodista de ESPN, explicó que el combinado azteca debió ganar por goleada luego de que Sudáfrica terminara jugando con dos hombres menos por expulsión. "Ojo con la diferencia de goles", resaltó.
"Muy espeso el equipo mexicano. Va a ganar. Quizá por dos, pero confirma que no parece tener un gran alcance en este Mundial", aseguraba Javier Alarcón, periodista de ESPN, cuando el marcador aún estaba 1-0 a favor de los locales.
La prensa mexicana no está totalmente convencida con el rendimiento que pueda demostrar el 'Tri' en este torneo. El diario Récord publicó que "México debuta con victoria, pero faltó fuerza".
David Faitelson aseguró que México "no va a trascender en este Mundial" con el nivel mostrado ante Sudáfrica. Asegura que lo mejor fueron los tres puntos y que el equipo tiene que mejorar muchas cosas.
En esa misma línea coincidió José Ramón Fernández. El veterano periodista de ESPN comentó que Sudáfrica no dio la impresión de estar jugando un Mundial y que lo más importante para México fue la victoria.
Medio Tiempo: "¡Ya nos ilusionó! México arranca con victoria el Mundial; Sudáfrica no fue rival". También recuerdan que el próximo partido de la selección azteca será en la casa de las Chivas contra Corea del Sur.
Milenio destacó que México finalmente pudo ganar un partido inaugural en las Copas del Mundo. "Después de ocho juegos inauguración jugados en la historia de los Mundiales, el Tricolor por fin pudo ganar uno".
Diario Marca de España: "¡México, qué lindo". También publicaron que el equipo de Javier Aguirre "hace bailar al Azteca con un buen triunfo en el inicio de 'su' Mundial".
Diario AS de España: "México lindo, querido y ganador". "Aguirre se desquita y gana el inaugural cuarenta años después de hacerlo como jugador. Sudáfrica no pudo con el ánimo, empuje y buen fútbol de la anfitriona", agregan.
Diario Sport: "Los anfitriones superaron a Sudáfrica (2-0) en el partido inaugural ante más de 80.000 aficionados en el Azteca, en una tarde marcada por las ocasiones desperdiciadas y tres expulsiones".
Mundo Deportivo: "Quiñones y Raúl Jiménez marcaron los goles del partido inaugural y fue el primer triunfo de los aztecas en ocho partidos inaugurales disputados".
Infobae: "Histórico triunfo de México en el Mundial 2026; es la primera vez que la Selección Nacional gana un partido inaugural".
Rubén Rodríguez, periodista de Fox Sports: "México no fue brillante, pero tampoco exigido. Lo más importante sumar los tres puntos".
Estadio Deportes: "¡Rompen la maldición en un debut! México vence a Sudáfrica en el juego inaugural del Mundial 2026".