Crack del PSG decide no renovar contrato y se irá del club: este sería su destino

Fabrizio Romano confirma que uno de los cracks del PSG se irá del club luego de decidir no renovar su contrato con los bicampeones de la Champions League: este sería su destino.
Una de las figuras del PSG ha decidido no renovar su contrato con el club más allá de 2028 luego de coronarse bicampeón de la UEFA Champions League.
Se trata de nada más y nada menos de Bradley Barcola. La información fue revelada por L'Équipe, que asegura que el futbolista ya tomó una decisión definitiva sobre su futuro.
El rechazo no responde a cuestiones económicas. Según el diario francés, el PSG le ofreció un importante aumento salarial para convencerlo de seguir, pero Barcola priorizó los aspectos deportivos.
Durante los últimos meses existieron conversaciones entre ambas partes para ampliar el vínculo. Sin embargo, el extremo esperó hasta después del Mundial para comunicar su decisión.
Barcola llegó al PSG en el verano de 2023 procedente del Olympique de Lyon. En poco tiempo pasó de ser una joven promesa a convertirse en una pieza importante del ataque de Luis Enrique.
Su crecimiento también lo llevó a consolidarse como un habitual en la selección absoluta de Francia, donde comparte vestuario con varios de los mejores futbolistas del país.
Pese a su evolución, Barcola ha tenido un problema recurrente tanto en el PSG como con Francia: la fuerte competencia en su posición, especialmente con Desiré Doué.
Esa competencia le ha restado protagonismo en los momentos más importantes. Incluso fue suplente en las dos finales de la Liga de Campeones disputadas por el PSG en los dos últimos años.
La falta de continuidad en los encuentros decisivos habría sido uno de los factores que empujaron al extremo francés a buscar una salida del conjunto parisino.
Varias fuentes coinciden en que Barcola rechazó la propuesta de renovación del PSG. Ahora, tanto el club como el jugador trabajan para encontrar una solución a su futuro.
Según Footmercato, el atacante ya habría elegido su próximo destino. El internacional francés quiere jugar en el Liverpool, que lidera la carrera por su fichaje.
El conjunto de Anfield habría cambiado de objetivo tras no poder cerrar la incorporación de Yan Diomande. Desde entonces, Barcola pasó a ser la prioridad del club inglés.
El medio francés asegura que las conversaciones entre el PSG y el Liverpool ya están en marcha y que la operación podría cerrarse durante las próximas semanas.
El traspaso apunta a ser una de las grandes operaciones del mercado. Según las informaciones, el coste del fichaje podría acercarse a una cifra de nueve dígitos.
Antes del interés del Liverpool, Barcola fue ofrecido al FC Barcelona, que descartó su incorporación por el elevado coste. También sonó para el Arsenal, pero los 'reds' son los mejor posicionados.