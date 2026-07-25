Olimpia suma nuevo refuerzo y celebra el título de la Supercopa con tremendo asado

La plantilla de jugadores de Olimpia y la directiva celebraron la conquista de la Supercopa con tremendo asado.
El Olimpia cerró este sábado su entrenamiento con mucha intensidad tras lograr un título de la Supercopa.
El MVP de la Supercopa volvió a los entrenos y lo hizo poniendo a prueba la puntería en los tiros libres.
Jorge Benguché se pone a tono para encontrar su mejor versión de cara al inicio de la Copa Centroamericana.
Félix García no perdona y así le hace tremenda marca a Clinton Bennett en el entrenamiento de esta sábado.
Nicolás Dibble continúa su preparación tras su debut oficial con el Olimpia en un partido que se llevaron el primer título.
Kevyn Güity será el lateral derecho de los merengues en este primer partido de la Copa Centroamericana.
Edwin Rodríguez dejó una gran impresión en el partido que vencieron a Motagua por la Supercopa.
Los jugadores de Olimpia cerraron con gran celebración después del entrenamiento de este sábado.
El preparador de porteros de Olimpa, Sergio López demostró sus mejores dotes con el asado.
Los jugadores compartieron el asado y a la vez compartir con los directivos del club tras la conquista de la Supercopa.
Los jugadores extranjeros ya se reunieron todos tras la incorporación de Imanol, el delantero argentino.
Emanuel Hernández se mostró muy contento de poder disfrutar de un asado con sus compañeros.
Los directivos del Olimpia estuvieron presentes para compartir con la plantilla de jugadores un buen asado.
Tremendo asado que disfrutaron los campeones, Menjívar cargó bien su plato con diferentes carnes.
Imanol Enríquez ya está en Honduras y este día ya entrenó con el resto de sus nuevos compañeros.
Raúl García puso a prueba su pegado, mientras Edwin Lobo lo observa detenidamente.