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Olimpia suma nuevo refuerzo y celebra el título de la Supercopa con tremendo asado

La plantilla de jugadores de Olimpia y la directiva celebraron la conquista de la Supercopa con tremendo asado.

25 de julio de 2026 a las 21:16
Olimpia suma nuevo refuerzo y celebra el título de la Supercopa con tremendo asado
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La plantilla de jugadores de Olimpia y la directiva celebraron la conquista de la Supercopa con tremendo asado.

 Cortesía: Olimpia
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El Olimpia cerró este sábado su entrenamiento con mucha intensidad tras lograr un título de la Supercopa.
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El MVP de la Supercopa volvió a los entrenos y lo hizo poniendo a prueba la puntería en los tiros libres.
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Jorge Benguché se pone a tono para encontrar su mejor versión de cara al inicio de la Copa Centroamericana.
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Félix García no perdona y así le hace tremenda marca a Clinton Bennett en el entrenamiento de esta sábado.
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Nicolás Dibble continúa su preparación tras su debut oficial con el Olimpia en un partido que se llevaron el primer título.
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Kevyn Güity será el lateral derecho de los merengues en este primer partido de la Copa Centroamericana.
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Edwin Rodríguez dejó una gran impresión en el partido que vencieron a Motagua por la Supercopa.
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Los jugadores de Olimpia cerraron con gran celebración después del entrenamiento de este sábado.
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El preparador de porteros de Olimpa, Sergio López demostró sus mejores dotes con el asado.
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Los jugadores compartieron el asado y a la vez compartir con los directivos del club tras la conquista de la Supercopa.
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Los jugadores extranjeros ya se reunieron todos tras la incorporación de Imanol, el delantero argentino.
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Emanuel Hernández se mostró muy contento de poder disfrutar de un asado con sus compañeros.
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Los directivos del Olimpia estuvieron presentes para compartir con la plantilla de jugadores un buen asado.
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Tremendo asado que disfrutaron los campeones, Menjívar cargó bien su plato con diferentes carnes.
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Imanol Enríquez ya está en Honduras y este día ya entrenó con el resto de sus nuevos compañeros.
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Raúl García puso a prueba su pegado, mientras Edwin Lobo lo observa detenidamente.
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