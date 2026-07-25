Así venció Edu Aguirre a Gastón Edul en La Velada del Año 6: la aparición de CR7

España le volvió a ganar a Argentina: el periodista Edu Aguirre derrotó a su colega Gastón Edul en La Velada del Alño 6 que se llevó a cabo en el Estadio La Cartuja de Sevilla. El portugués Cristiano Ronaldo tuvo una breve aparición.
Una de las contiendas más esperadas de La Velada del Año 6 que realiza Ibai Llanos fue la del periodista español Edu Aguirre contra el argentino Gastón Edul, solo seis días después de que la 'Roja' venciera a la Albiceleste en la final del Mundial 2026.
El comunicador de TyC Sports ingresó al Estadio de La Cartuja (Sevilla) junto con los streamers Davo y La Cobra. Al recinto se desplazaron muchos aficionados argentinos que lo animaron en su combate contra Aguirre.
Por su parte, la entrada de Edu Aguirre incluyó la breve aparición de Cristiano Ronaldo a través de un video en el que aparecen juntos, mientras el periodista de El Chiringuito entrenaba previo a la pelea. Se especulaba que el portugués pudiera estar en La Velada del Año, pero finalmente no asistió y solo apareció en imágenes.
Ya sobre el ring, Gastón cayó por decisión dividida ante su colega español, luego de un combate muy parejo que se definió en las tarjetas de los jueces. Edul tomó la iniciativa y buscó imponer el ritmo con un boxeo de corta distancia ante un Aguirre que aprovechó su mayor alcance para mantener la pelea desde lejos.
La paridad se mantuvo durante los asaltos, aunque en el tramo final el desgaste físico comenzó a sentirse y el combate se volvió más trabado, con reiteradas intervenciones del árbitro para separar a ambos púgiles.
Finalmente, cuatro de los cinco jueces le dieron la victoria a Aguirre, mientras que solo uno favoreció a Gastón.
Tras la pelea, el periodista argentino agradeció el apoyo y expresó su deseo de volver a enfrentarse a Aguirre en una próxima edición del evento. Además, reafirmó su reivindicación sobre las Islas Malvinas y envió un mensaje a Leo Messi, manifestando su deseo de que el capitán continúe representando a la Albiceleste. Edul cerró mostrando una pancarta que decía "Jesús es el camino". (Foto Récord)
"Primero, quiero revancha el año que viene sin estar dos meses de viaje, con preparaciones equitativas. Segundo, las Malvinas siempre son argentinas y tercero: Leo Messi, nuestro placer y disfrute es que jueges en la selección, no importa si ganás o perdes. Ojalá te puedas quedar", sostuvo Edul.
Más tarde, Gastón utilizó sus redes sociales y colgó una imagen en la que aparece alzando la bandera de Argentina. "Gracias de corazón a todos los que siguieron. Quería ganar de visitante para todos ustedes. Solo me importó eso por 5 meses. Entrené sin dormir en todo el Mundial para ganar hoy. Las Malvinas son Argentinas y los argentinos y sudamericanos tenemos más corazón que todos", sentenció.
Mientras tanto, Edu Aguirre festejó por todo lo alto el triunfo sobre Gastón en La Veladad del Año y lo hizo con el famoso 'Siiiuuu' de su amigo Cristiano Ronaldo. Un video que se viralizó rápidamente por X.
La portada de El Chiringuito luego de que su colaborador ganara el combate frente al reportero argentino. El medio deportivo se mostró muy orgulloso por lo que ha logrado Aguirre en La Cartuja.
Tras derrotar a Gastón, Aguirre tomó el micrófono y envió un mensaje de solidaridad para las víctimas de los incendios en Madrid y luego agredeció el respaldo de su entorno. "Gracias a mi entrenador, a mi hemano, a mi mujer, a mis padres y a mis hijos. Gracias a mi familia El Chiringuito, gracias a mi amiga Georgina y al pu** mejor jugador de la historia le pese a quien le pese, gracias Cristiano Ronaldo".
Seguidamente se refirió a su rival y los argentinos: "Un abrazo para Gastón que fue un rival fantástico y que no fue fácil. A toda Argentina le digo una cosa: esto es solo rivalidad, solo deporte. ¡Viva Argentina y viva España! ¡Campeones del Mundo!", se despidió.
Tras escuchar el discurso de Edu Aguirre, quien sostenía una réplica de la Copa del Mundo, Ibai Llanos dijo que estaba de acuerdo con todo lo que dijo su compatriota, ya que en los últimos días se sembró un odio entre argentinos y españoles que el periodista intentó desaparecer. (Foto ESPN)