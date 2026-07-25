Así venció Edu Aguirre a Gastón Edul en La Velada del Año 6: la aparición de CR7

Tras derrotar a Gastón, Aguirre tomó el micrófono y envió un mensaje de solidaridad para las víctimas de los incendios en Madrid y luego agredeció el respaldo de su entorno. "Gracias a mi entrenador, a mi hemano, a mi mujer, a mis padres y a mis hijos. Gracias a mi familia El Chiringuito, gracias a mi amiga Georgina y al pu** mejor jugador de la historia le pese a quien le pese, gracias Cristiano Ronaldo".