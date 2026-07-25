Así fue la boda de Donnarumma: Haaland de "Vikingo" y el precio que se pagó

El portero del Manchester City se casó y esto fue lo que ocurrió con Erling Haaland en el evento. El noruego se robó el show.
La región de Apulia, en el sur de Italia, se convirtió en el centro de la atención mundial. El arquero Gianluigi Donnarumma y Alessia Elefante celebraron su boda en una jornada que combinó elegancia, tradición y deporte.
La ceremonia reunió a grandes figuras del fútbol mundial, como Erling Haaland, Paolo Maldini y Sandro Tonali. También asistieron el dirigente Giovanni Malagò, el jugador Nicolò Barella y el ex entrenador italiano Roberto Mancini.
El noruego puso a los invitados a hacer el grito "Vikingo" a los invitados. En el Mundial 2026, se hizo muy famoso y ahora lo replicó en la boda.
El enlace religioso tuvo lugar en la histórica Iglesia de San Giorgio Martire, en Locorotondo. Cientos de aficionados y curiosos esperaron durante horas detrás de las vallas de seguridad para ver llegar a los novios.
Donnarumma lució un impecable traje blanco, mientras que Alessia impactó al público con un vestido tradicional y un largo velo. El evento contó con un fuerte operativo de seguridad para proteger la privacidad de la pareja.
A pesar de la enorme atención de los medios, muchos asistentes VIP prefirieron mantener la discreción. Varios invitados evitaron las fotos y las redes sociales para respetar la intimidad de la celebración religiosa.
Tras dar el "sí, quiero", la pareja y sus invitados se trasladaron a Pettolecchia La Residenza, en Savelletri. Esta lujosa propiedad está rodeada de olivos centenarios y es famosa por su exclusividad.
Según reportes de la prensa italiana, el costo total del evento superó los 200.000 euros. Solo el alquiler del lugar en temporada alta puede alcanzar los 53.000 euros por semana.
La recepción comenzó con la cálida bienvenida de un coro a capella que interpretó éxitos internacionales. Más tarde, la música bailable y los clásicos del grupo ABBA encendieron la pista de baile.
El propio Donnarumma sorprendió a todos los presentes al tomar el micrófono en medio de la fiesta. El futbolista cantó el famoso tema «Freed From Desire», desatando el entusiasmo de sus invitados.
Uno de los momentos más virales de la noche lo protagonizó el delantero Erling Haaland. El atacante noruego lideró a los asistentes en el divertido baile del «Viking Row», que se volvió tendencia.
La fiesta contó con espectáculos musicales de primer nivel a cargo del trapero italiano Sfera Ebbasta y del cantante puertorriqueño Ozuna. Ambos artistas ofrecieron conciertos privados que duraron hasta el amanecer.
El toque de humor de la noche estuvo a cargo del dúo cómico Pio y Amedeo. Los humoristas bromearon con las estrellas del fútbol y le dedicaron una divertida canción a Haaland que hizo reír a todos.
La organización también rindió un emotivo homenaje a la cultura local de Apulia. Elaboradoras tradicionales prepararon orecchiette artesanal y confeccionaron tejieron prendas de crochet como recuerdo para los asistentes.
Al finalizar la noche, los invitados recibieron regalos exclusivos, como balones y camisetas de fútbol firmadas. La celebración se consolidó como uno de los acontecimientos sociales y deportivos más importantes del año.