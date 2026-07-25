Golpe en Barcelona: murió trabajando en el Camp Nou y revelan la causa

El FC Barcelona está de luto por el sensible fallecimiento ocurrido este viernes en los trabajos que se realizan en el nuevo Camp Nou.
El técnico alemán cuenta con ocho futbolistas disponibles del primer equipo: los porteros Marc-André Ter Stegen y Wojciech Szczesny; los defensas Héctor Fort, Andreas Christensen y Gerard Martín; los centrocampistas Marc Bernal y Marc Casadó; y el delantero Roony Bardghji.
Hansi Flick dispone de hasta 17 jugadores del filial y juvenil que buscan su gran oportunidad. Se espera que puedan tener minutos bajo la atenta lupa del técnico alemán.
Mientras el Barcelona realiza su pretemporada, el club recibió una mala noticia tras confirmarse una muerte en el Spotify Camp Nou.
Un operario de 54 años ha muerto este viernes al recibir un golpe cuando trabajaba en las obras del nuevo Camp Nou, en el primer accidente laboral mortal desde que en junio de 2023 arrancó la profunda remodelación del estadio barcelonista.
Según han informado los Mossos d'Esquadra en un comunicado, agentes de la comisaría de Les Corts de Barcelona han recibido hacia las 15:30 horas el aviso en relación a este accidente laboral.
El accidente se produjo durante la tarde, mientras el operario desarrollaba su trabajo en el recinto donde el FC Barcelona lleva a cabo la profunda transformación de su estadio.
El hombre falleció tras recibir un golpe mientras trabaja en la remodelación del estadio catalán. Varias dotaciones de la policía catalana se desplazaron hasta el Spotify Camp Nou pero ya no pudieron hacer nada para salvar la vida del trabajador.
Tal y como establece el protocolo en este tipo de accidentes, los Mossos d'Esquadra han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia y al departamento de Empresa y Trabajo.
Se trata del primer accidente laboral mortal registrado desde que comenzaron las obras de remodelación integral del Camp Nou, uno de los proyectos de construcción más importantes que se desarrollan actualmente en España.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente. Las autoridades han abierto la correspondiente investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las causas del suceso.
El Barcelona disputa este viernes, y a puerta cerrada, el primer amistoso de la pretemporada ante el CE Europa. No es propiamente un amistoso, sino que más bien se trata de un partido de entrenamiento.
El FC Barcelona informó que el Al Ahly egipcio será su rival el próximo 19 de agosto en la 61 edición del trofeo Joan Gamper, la primera que se disputará en el Spotify Camp Nou desde su reapertura.
El partido, como es habitual, coincidirá con la presentación oficial de la plantilla del Barcelona para el curso 2026-27 ante su afición.