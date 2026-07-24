Luis Enrique no lo esperaba: la estrella del PSG que pidió salir

El conjunto parisino se tambalea durante la pretemporada luego de que se diera a conocer que uno de sus grandes referentes evalúa marcharse en este mercado de fichajes.
Con la Copa del Mundo ya finalizada en Estados Unidos, los clubes comienzan a prepararse para afrontar la nueva temporada y en París tienen muy claro que el objetivo será emular lo hecho por el Real Madrid: ganar tres Champions League de forma consecutiva.
El conjunto parisino, que dirige Luis Enrique, intentará escribir en los libros dorados ser el segundo equipo en ganar tres 'Orejonas' seguidas en toda la historia, una misión que ahora resultaría complicada con la sensible baja que podría sufrir el equipo.
De acuerdo con los últimos reportes, Ousamane Dembélé estaría valorando salir del PSG en este mercado de verano y desde Arabia Saudita tocan a su puerta. El jugador de 29 años parecer ser seducido por una increíble propuesta.
Actualmente, Dembélé es el futbolista mejor pagado de la entidad francesa, por encima de elementos como Doué, Hakimi, Kvaratskhelia, Marquinhos o Vitinha, entre otros.
En ese contexto, el PSG le ofreció un vínculo hasta 2030, con un salario de 30 millones de euros, pero el 'Mosquito' reventó al club: pidió el doble, 60 millones anuales. Las negociaciones se hundieron y en la directiva esperaban un gesto del francés, pero no.
Ganador del Balón de Oro el año pasado, Dembélé habría iniciado conversaciones para dejar la capital francesa y estaría a punto de emprender una nueva etapa en Arabia Saudita, según el periodista Sacha Tavolieri.
El goleador que se consolidó como una de las grandes historias de éxito de la revolución de Luis Enrique en el PSG y se convirtió en una pieza clave del ataque parisino, estaría analizando jugar en Al Hilal, que le ofrece un contrato imponente desde todos los aspectos.
La citada fuente remarca que los contactos iniciales con los representantes de Dembélé ya comenzaron y el futbolista habría dado luz verde a la negociación entre los clubes.
El extremo francés se convertiría en un fichaje de enorme prestigio para la Liga de Arabia Saudita, al ser uno de los pocos jugadores de la historia que ha ganado Champions League, Copa del Mundo y Balón de Oro.
Las conversaciones entre clubes todavía no se han formalizado, aunque el PSG se muestra reacio a autorizar su salida. La entidad ya vendió al portugués Goncalo Ramos al Milan en este mercado y se mueve por el marfileño Yan Diomandé.
Mientras tanto, el Al Hilal está decidido en fichar a Dembelé porque prescindió de Raphinha y considera que el galo es factible de cerrarlo.
Dembélé llegó al PSG en 2023 y solo comenzó a brillar con plenitud tras la marcha de Kylian Mbappé. Como falso nueve en el sistema de Luis Enrique, se volvió imprescindible.
El Al-Hilal le ofrece un sueldo descomunal y superior al que percibe en París, además de un rol estelar como gran referente ofensivo.
Cabe mencionar que el cuadro árabe confirmó este viernes la incorporación de Crysencio Summerville procedente del West Ham por 70 millones de euros. El volante neerlandés firmó por cuatro años y tendrá un salario que ronda los 17 millones anuales.
Lo que Al Hilal le ofrece a Dembélé no es nada comparado con lo de Summerville, ya que pretende convertirlo en el jugador con el salario más alto del campeonato. El 'Mosquito' tiene contrato vigente con el PSG hasta 2028, pero el interés de Arabia Saudita podría cambiarlo todo.