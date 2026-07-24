Jugó el Mundial y ahora fue detenido por cocaína: esto dice el informe de la policía

El futbolista australiano Cristian Volpato, quien disputó el Mundial 2026 con los Socceroos, quedó envuelto en una fuerte polémica tras ser detenido dos veces en una misma noche por conducir a exceso de velocidad.
El centrocampista australiano Cristian Volpato fue detenido por la policía por exceso de velocidad en Sídney y dio después positivo en cocaína, pocos días después de haber participado en el Mundial 2026, según informaron el viernes varios medios australianos.
La policía de Nueva Gales del Sur, sin dar nombres, indicó que un hombre de 22 años había sido interceptado por exceso de velocidad en dos ocasiones por la noche en Sídney.
Según varios medios australianos se trata de Volpato, jugador del Sassuolo de la Serie A italiana y que acaba de participar en el Mundial 2026 con los Socceroos.
Durante el primer control dio negativo en un control de alcoholemia, antes de volver a ser detenido dos horas mas tarde, precisó la policía.
En esa ocasión fue sometido a un control antidrogas en el que dio positivo en cocaína, según la policía. Se realizó una segunda muestra para un análisis más profundo.
"Su permiso de conducir internacional ha quedado suspendido seis meses, retirándole también el derecho a conducir en Nueva Gales del Sur", indicó la policía.
Volpato disputó tres partidos con los Socceroos durante el Mundial, después de haber elegido representar a Australia y no a Italia poco antes del torneo.
Nacido y criado en Sídney antes de marcharse al extranjero, Volpato había representado a Italia en varias categorías inferiores.
Tony Basha, entrenador basado en Sídney que formó a Cristian Volpato antes de su marcha hacia Italia y mentor del futbolista, declaró al Sydney Morning Herald que el centrocampista niega haber consumido cocaína o cualquier otra sustancia ilegal.
"Afirma con insistencia que no la ha tocado (la cocaína)», declaró. «Está conmocionado. Yo también, se trata de una acusación grave".
El talentoso volante ofensivo era considerado una de las nuevas figuras del fútbol australiano tras su participación en la Copa del Mundo.
Antes de llegar al Sassuolo, Volpato debutó profesionalmente con la Roma, donde era considerado una de las promesas surgidas de su cantera.
La policía de Nueva Gales del Sur continúa con la investigación mientras espera el resultado definitivo del análisis realizado a la segunda muestra de saliva.
Cristian Volpato está metido en tremendo problema luego de ser detenido por exceso de velocidad y positivo por sustancias ilícitas.