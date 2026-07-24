MVP inesperado en Olimpia, gestazo de Motagua y el récord del león que nadie tiene

¡Las otras fotos que no viste de la Supercopa! Inesperado Mejor Jugador de Olimpia en la final, el tremendo gesto del Motagua y Saíd Martínez fue galardonado.
La Liga Nacional colocó de MVP al lateral zurdo Carlos Emanuel Cuello. El futbolista uruguayo anotó el gol del título blanco.
Así levantó Olimpia el título de campeón: los capitanes Michaell Chirinos y Édrick Menjívar levantaron la presea.
Olimpia se coronó supercampeón de Honduras al derrota por la mínima al Motagua en el Estadio Nacional.
Carlos Emanuel Cuello y Raúl García celebran en la grama del Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
La cuarteta arbitral comandada por Saíd Martínez recibió medallas en el estrado de la Liga Hondubet.
Motagua hizo un tremendo gesto: Le hizo el pasillo al Rey de Copas en el Estadio Nacional.
Las bellas damas de la Liga Nacional entregaron las medallas en la Supercopa de Honduras.
Olimpia se convirtió en el primer equipo en ganar una Supercopa oficial, convirtiéndose en el primer equipo en hacerlo.
Los jugadores del Motagua le hicieron el pasillo al Rey de Copas. En la foto se puede apreciar a Jonathan Moya y Giancarlo Sacaza.
Edwin Rodríguez, Yustin Arboleda y Edwin Lobo caminan en el estrado de campeón de la Liga Hondubet.
Los rostros tristes del Motagua tras perder una nueva final ante Olimpia en la Liga Nacional de Honduras.
Muy colorido fue el momento cuando Olimpia levantó la corona de campeón en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
Otra postal más de Carlos Emanuel Cuello, elegido MVP de la final de la Supercopa de Hondurs.
El león ganó la primera corona de la temporada. Podría ganar el triplete: Liga, Supercopa y Copa Centroamericana.