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MVP inesperado en Olimpia, gestazo de Motagua y el récord del león que nadie tiene

Olimpia levantó la copa de la Supercopa de Honduras, la primera oficial del fútbol hondureño.

24 de julio de 2026 a las 08:49
MVP inesperado en Olimpia, gestazo de Motagua y el récord del león que nadie tiene
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¡Las otras fotos que no viste de la Supercopa! Inesperado Mejor Jugador de Olimpia en la final, el tremendo gesto del Motagua y Saíd Martínez fue galardonado.

FOTOS: Marvin Salgado | Alex Pérez
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La Liga Nacional colocó de MVP al lateral zurdo Carlos Emanuel Cuello. El futbolista uruguayo anotó el gol del título blanco.

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Así levantó Olimpia el título de campeón: los capitanes Michaell Chirinos y Édrick Menjívar levantaron la presea.
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Olimpia se coronó supercampeón de Honduras al derrota por la mínima al Motagua en el Estadio Nacional.
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Carlos Emanuel Cuello y Raúl García celebran en la grama del Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
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La cuarteta arbitral comandada por Saíd Martínez recibió medallas en el estrado de la Liga Hondubet.
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Motagua hizo un tremendo gesto: Le hizo el pasillo al Rey de Copas en el Estadio Nacional.
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Las bellas damas de la Liga Nacional entregaron las medallas en la Supercopa de Honduras.
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Olimpia se convirtió en el primer equipo en ganar una Supercopa oficial, convirtiéndose en el primer equipo en hacerlo.
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Los jugadores del Motagua le hicieron el pasillo al Rey de Copas. En la foto se puede apreciar a Jonathan Moya y Giancarlo Sacaza.
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Edwin Rodríguez, Yustin Arboleda y Edwin Lobo caminan en el estrado de campeón de la Liga Hondubet.
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Los rostros tristes del Motagua tras perder una nueva final ante Olimpia en la Liga Nacional de Honduras.
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Muy colorido fue el momento cuando Olimpia levantó la corona de campeón en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
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Otra postal más de Carlos Emanuel Cuello, elegido MVP de la final de la Supercopa de Hondurs.
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El león ganó la primera corona de la temporada. Podría ganar el triplete: Liga, Supercopa y Copa Centroamericana.

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