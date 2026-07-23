Locura de Olimpia tras quedar campeón, Espinel sorprendió y fiestón de la Ultra Fiel

¡Tremenda fiesta de Olimpia! Espinel sorprendió tras quedar campeón, el león causó furor en el Estadio Nacional y la Ultra Fiel se robó el show.
Los fuegos artificiales formaron parte de la ceremonia de inauguración de la Supercopa de Honduras.
La Liga Hondubet preparó esta bonita sorpresa a los hinchas de Olimpia y Motagua que asistieron al Estadio Nacional Chelato Uclés.
La fiesta también se trasladó afuera del Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Los fuegos artificiales en los hinchas olimpistas.
Emanuel Hernández es marcado por el volante zurdo Alejandro Reyes, futbolista del FC Motagua.
La hermosa indumentaria de entreno del FC Motagua previo al partido de Supercopa ante Olimpia.
La bella copa de campeón que se hizo presente en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
La Ultra Fiel hizo la respectiva caminata al Estadio Nacional Chelato Uclés, donde se definió al campeón de la Supercopa de Honduras.
Los hinchas del Olimpia, fiel a su estilo, pusieron el ambiente afuera del Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Este fue el 11 titular del Motagua que enfrentó al Olimpia en el Estadio Nacional Uclés de Tegucigalpa.
Los aficionados de Olimpia arribaron una hora antes previo al inicio del clásico ante Motagua en el Estadio Nacional.
Edwin Rodríguez y Clever Portillo tuvieron un mano a mano interesante en la Supercopa de Honduras.
Emanuel Cuello, lateral zurdo, debutó con Olimpia de manera oficial. El uruguayo es uno de los refuerzos.
El español Javier López no se cansó de dar indicaciones en la final de Supercopa entre Olimpia vs Motagua.
Jorge Benguché lamenta una acción que pudo terminar en gol para Olimpia ante Motagua en el Estadio Nacional.
Nicolás Dibble debutó con la camiseta de Olimpia. El atacante mostró una versión interesante en el terreno de las acciones.
Edwin Rodríguez y Jorge Serrano se vieron a cara en la final de la Supercopa de Honduras en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
Jack Jean Baptiste es otro de los jugadores merengues que debutó con los colores de Olimpia en el presente campeonato.
Luis Ortiz mandó la pelota al tiro de esquina tras un disparo peligroso de Jorge Benguché, atacante de Olimpia.
En el segundo tiempo se abrió la lata cuando Carlos Cuello liquidó al portero del Motagua Luis Ortiz.
El charrúa se estrenó con un golazo cruzado previo a un disparo que salió desviado de la portería merengue.
Carlos Cuello celebró a todo pulmón el gol de Olimpia ante Motagua en la Supercopa de Honduras.
Nicolás Dibble y Raúl García se fueron a festejar al banderín del tiro de esquina en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
Olimpia le terminó ganando al Motagua y conquistó la primera copa de la temporada.
Tras el pitazo final los jugadores de Olimpia se fueron a celebrar con la Ultra Fiel. El león le volvió a ganar al Motagua en una final.
Clinton Bennett le dio gracias a Dios tras ganar el título con Olimpia en la Supercopa de Honduras.
Los juveniles de Olimpia saltaron sobre el engramillado del Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
La mascota de Olimpia también celebró junto con los futbolistas melenudos en la Supercopa de Honduras.