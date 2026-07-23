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Locura de Olimpia tras quedar campeón, Espinel sorprendió y fiestón de la Ultra Fiel

Las espectaculares postales que dejaron la final de Supercopa de Olimpia vs Motagua en el Estadio Nacional.

23 de julio de 2026 a las 19:02
Locura de Olimpia tras quedar campeón, Espinel sorprendió y fiestón de la Ultra Fiel
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¡Tremenda fiesta de Olimpia! Espinel sorprendió tras quedar campeón, el león causó furor en el Estadio Nacional y la Ultra Fiel se robó el show.

FOTOS: FOTOS: ALEX PÉREZ | MARVIN SALGADO
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Los fuegos artificiales formaron parte de la ceremonia de inauguración de la Supercopa de Honduras.

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La Liga Hondubet preparó esta bonita sorpresa a los hinchas de Olimpia y Motagua que asistieron al Estadio Nacional Chelato Uclés.

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La fiesta también se trasladó afuera del Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Los fuegos artificiales en los hinchas olimpistas.

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Emanuel Hernández es marcado por el volante zurdo Alejandro Reyes, futbolista del FC Motagua.

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La hermosa indumentaria de entreno del FC Motagua previo al partido de Supercopa ante Olimpia.

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La bella copa de campeón que se hizo presente en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

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La Ultra Fiel hizo la respectiva caminata al Estadio Nacional Chelato Uclés, donde se definió al campeón de la Supercopa de Honduras.

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Los hinchas del Olimpia, fiel a su estilo, pusieron el ambiente afuera del Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

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Este fue el 11 titular del Motagua que enfrentó al Olimpia en el Estadio Nacional Uclés de Tegucigalpa.

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Los aficionados de Olimpia arribaron una hora antes previo al inicio del clásico ante Motagua en el Estadio Nacional.

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Edwin Rodríguez y Clever Portillo tuvieron un mano a mano interesante en la Supercopa de Honduras.

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Emanuel Cuello, lateral zurdo, debutó con Olimpia de manera oficial. El uruguayo es uno de los refuerzos.

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El español Javier López no se cansó de dar indicaciones en la final de Supercopa entre Olimpia vs Motagua.
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Jorge Benguché lamenta una acción que pudo terminar en gol para Olimpia ante Motagua en el Estadio Nacional.

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Nicolás Dibble debutó con la camiseta de Olimpia. El atacante mostró una versión interesante en el terreno de las acciones.
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Edwin Rodríguez y Jorge Serrano se vieron a cara en la final de la Supercopa de Honduras en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
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Jack Jean Baptiste es otro de los jugadores merengues que debutó con los colores de Olimpia en el presente campeonato.
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Luis Ortiz mandó la pelota al tiro de esquina tras un disparo peligroso de Jorge Benguché, atacante de Olimpia.
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En el segundo tiempo se abrió la lata cuando Carlos Cuello liquidó al portero del Motagua Luis Ortiz.
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El charrúa se estrenó con un golazo cruzado previo a un disparo que salió desviado de la portería merengue.
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Carlos Cuello celebró a todo pulmón el gol de Olimpia ante Motagua en la Supercopa de Honduras.
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Nicolás Dibble y Raúl García se fueron a festejar al banderín del tiro de esquina en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
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Olimpia le terminó ganando al Motagua y conquistó la primera copa de la temporada.
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Tras el pitazo final los jugadores de Olimpia se fueron a celebrar con la Ultra Fiel. El león le volvió a ganar al Motagua en una final.
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Clinton Bennett le dio gracias a Dios tras ganar el título con Olimpia en la Supercopa de Honduras.
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Los juveniles de Olimpia saltaron sobre el engramillado del Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
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La mascota de Olimpia también celebró junto con los futbolistas melenudos en la Supercopa de Honduras.
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