Argentina tendrá su revancha ante España: revelan cuándo y dónde podría jugarse

Argentina tendría su revancha ante España luego de perder la final de la Copa del Mundo 2026: revelan cuándo y dónde se jugaría este partido entre ambas selecciones.
Argentina podría tener una rápida oportunidad para sacarse la espina tras perder la final del Mundial 2026 ante España. La Albiceleste volvería a enfrentar a La Roja antes de que termine este año en la postergada Finalissima, el partido que reúne a los campeones de la Copa América y la Eurocopa.
El encuentro estaba previsto para disputarse el 27 de marzo de 2026 en el estadio Lusail de Qatar. Sin embargo, la escalada del conflicto en Medio Oriente obligó a cancelar el evento por motivos de seguridad, dejando en suspenso la definición del título entre la Conmebol y la UEFA.
Meses después de la suspensión, ambas confederaciones continúan buscando una solución. La ventana internacional de noviembre aparece como la alternativa más viable para disputar el compromiso, con fechas disponibles entre el 9 y el 17 de ese mes.
De concretarse ese escenario, la Finalissima se jugaría en el mismo estadio Lusail de Qatar, sede elegida desde un principio por tratarse de un terreno neutral para ambas selecciones y con la infraestructura necesaria para albergar un evento de esta magnitud.
No obstante, el principal problema sigue siendo el calendario de España. La selección dirigida por Luis de la Fuente tiene compromisos oficiales de la UEFA Nations League durante esa misma ventana FIFA, lo que complica seriamente la organización del partido.
En noviembre, España visitará a República Checa el día 12 y posteriormente recibirá a Inglaterra el 15, encuentros correspondientes a la fase de grupos de la Liga de Naciones. Para liberar esas fechas sería necesaria una modificación del calendario de la UEFA.
Otra posibilidad analizada por los organizadores consiste en disputar la Finalissima entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, aprovechando otra ventana internacional prevista por la FIFA antes del cierre del año.
Sin embargo, esa alternativa también presenta inconvenientes. España tiene programados partidos frente a Croacia y República Checa por la Nations League, por lo que nuevamente habría que reorganizar el calendario europeo para hacer espacio al esperado duelo.
Si ninguna de esas dos ventanas puede utilizarse, la Finalissima tendría que aplazarse hasta 2027. Ese retraso prolongaría aún más la incertidumbre alrededor de un encuentro que debía disputarse hace varios meses.
Una demora hasta 2027 también podría afectar directamente a Argentina. Para entonces, Lionel Scaloni podría no seguir como entrenador de la selección, ya que su contrato con la AFA vence el 31 de diciembre de 2026.
Después de perder la final del Mundial frente a España, Scaloni reconoció públicamente que todavía no tiene decidido si continuará al frente del equipo. El entrenador explicó que primero cumplirá su contrato y luego evaluará qué camino tomar.
El técnico también admitió que siente la necesidad de analizar si puede iniciar un nuevo ciclo con la misma energía, considerando que el grupo que construyó durante los últimos años fue difícilmente repetible por todo lo conseguido.
A pesar de esas declaraciones, trascendió que antes del Mundial existía un acuerdo de palabra entre Scaloni y Claudio Tapia para extender su continuidad. No obstante, ese entendimiento nunca fue oficializado tras la Copa del Mundo.
Durante las negociaciones posteriores a la cancelación surgieron distintas alternativas. Una de ellas consistía en trasladar el partido al estadio Santiago Bernabéu de Madrid, manteniendo la fecha original y repartiendo las entradas entre ambas aficiones.
La AFA rechazó esa propuesta porque consideró que España seguiría contando con una ventaja deportiva al jugar en su país, aun cuando el público estuviera dividido en partes iguales. La postura argentina siempre fue mantener una sede completamente neutral.
Posteriormente, la UEFA propuso disputar dos partidos, uno en Madrid y otro en Buenos Aires antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028. También se evaluó retrasar el encuentro apenas unos días, aunque ninguna de esas opciones prosperó.
La última alternativa fue presentada por la AFA y la Conmebol: disputar la Finalissima el 31 de marzo en el Estadio Olímpico de Roma. La UEFA rechazó esa fecha por cuestiones de calendario y el partido quedó oficialmente cancelado. Ahora, noviembre vuelve a ilusionar con un esperado Argentina vs. España.