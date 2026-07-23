¡La Sub-20 de Honduras va por dos clasificaciones! Así se marchó a México

La Selección Sub-20 voló a México por dos objetivos: clasificar al Mundial y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Aquí te contamos todos los detalles.
La Sub-20 de Honduras está lista para encarar un nuevo Premundial y Preolímpico que se realizará en México.
Nuestros seleccionados nacionales arribaron al Aeropuerto Internacional de Palmerola en horas de la tarde de este jueves.
La Bicolor Catracha se alista para encarar dos torneos importantes: El Preolímpico y Premundial. Dos torneos en uno.
Los seleccionados nacionales al momento de hacer el check-in en el Aeropuerto Internacional de Palmerola.
Los seleccionados se mostraron muy contentos a la hora de salir rumbo a México. La delegación hondureña quiere clasificar a ambos campeonatos.
Ariel Bustamante, quien funge como Director y Coordinador de las Selecciones Menores de la Federación de Fútbol de Honduras, le dio indicaciones a los seleccionados nacionales.
La H está en un grupo muy duro. El formato de clasificación es que termine entre los mejores cuatro para clasificar al Mundial y que avance a la final para clasificar a los Juegos Olímpicos.
Los familiares despidieron a los jugadores en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, cuya ubicación es Comayagua.
Los padres no aguantaron la tristeza al despedir a uno de los seleccionados nacionales. Lágrimas en el Aeropuerto Internacional.
Jeffry Ramos, jugador del Real España, será el capitán de esta Selección Nacional de Honduras comandada por Orlando López.
La Bicolor Hondureña tiene a jugadores como Jeffry Ramos, Richard Martínez (Girona), David Flores (Olimpia), Mike Arana (Real España).
Además de Noel Valladares (Olimpia), José Rodríguez (FC Barcelona), Nicolás Balbas (Deportivo La Coruña) y Kendry Villafuerte (Inter Miami).
Esta madre no escondió su tristeza al despedir a su hijo en el Aeropuerto Internacional de Palmerola.
Richard Martínez dio declaraciones ante los micrófonos de DIEZ. Diario DIEZ ha seguido la trayectoria del jugador del Girona.