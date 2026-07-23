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¡La Sub-20 de Honduras va por dos clasificaciones! Así se marchó a México

La Sub Veinte de Honduras partió del Aeropuerto Internacional de Palmerola a México.

23 de julio de 2026 a las 15:35
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La Selección Sub-20 voló a México por dos objetivos: clasificar al Mundial y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Aquí te contamos todos los detalles.

 FOTOS: ESTALIN IRÍAS.
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La Sub-20 de Honduras está lista para encarar un nuevo Premundial y Preolímpico que se realizará en México.

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Nuestros seleccionados nacionales arribaron al Aeropuerto Internacional de Palmerola en horas de la tarde de este jueves.
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La Bicolor Catracha se alista para encarar dos torneos importantes: El Preolímpico y Premundial. Dos torneos en uno.

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Los seleccionados nacionales al momento de hacer el check-in en el Aeropuerto Internacional de Palmerola.

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Los seleccionados se mostraron muy contentos a la hora de salir rumbo a México. La delegación hondureña quiere clasificar a ambos campeonatos.
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Ariel Bustamante, quien funge como Director y Coordinador de las Selecciones Menores de la Federación de Fútbol de Honduras, le dio indicaciones a los seleccionados nacionales.
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La H está en un grupo muy duro. El formato de clasificación es que termine entre los mejores cuatro para clasificar al Mundial y que avance a la final para clasificar a los Juegos Olímpicos.
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Los familiares despidieron a los jugadores en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, cuya ubicación es Comayagua.
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Los padres no aguantaron la tristeza al despedir a uno de los seleccionados nacionales. Lágrimas en el Aeropuerto Internacional.
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Jeffry Ramos, jugador del Real España, será el capitán de esta Selección Nacional de Honduras comandada por Orlando López.
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La Bicolor Hondureña tiene a jugadores como Jeffry Ramos, Richard Martínez (Girona), David Flores (Olimpia), Mike Arana (Real España).
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Además de Noel Valladares (Olimpia), José Rodríguez (FC Barcelona), Nicolás Balbas (Deportivo La Coruña) y Kendry Villafuerte (Inter Miami).
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Esta madre no escondió su tristeza al despedir a su hijo en el Aeropuerto Internacional de Palmerola.
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Richard Martínez dio declaraciones ante los micrófonos de DIEZ. Diario DIEZ ha seguido la trayectoria del jugador del Girona.
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